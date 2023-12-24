Из инженеров в претенденты на пояс UFC? Газиев — новый конкурент Джонса и Аспиналла

На турнире UFC 296, который закрывал календарный год, помимо прочих, выступил перспективный тяжеловес Шамиль Газиев, очередной выходец из школы Абдулманапа Нурмагомедова.

Дагестанец дебютировал в главном промоушене мира, разобравшись со словаком Мартином Будаем, который до этого собрал четыре победы подряд в рамках организации. Газиев продемонстрировал высокий класс и доминировал во всех аспектах — в стойке, в клинчах, в партере. Настоящее уничтожение и деклассирование от Шамиля, и сразу стало ясно, что в тяжёлом весе появилась новая угроза.

А ещё чуть больше пяти лет лет назад Газиев работал инженером, ремонтировал оборудование и отгонял мысли о том, чтобы начинать профессиональную карьеру. Тренировки Шамиль не оставлял, но делал это скорее для общего развития. В интервью боец рассказывал, что пауза длилась девять лет, а податься в профессионалы он не мог из-за семьи. У Газиева трое детей, ему нужно было работать, чтобы прокормить их: «Они же должны чем-то питаться. Я не мог сказать: подождите 10 лет, пока я в спорте заработаю».

По сути, именно финансовый аспект и не позволял Шамилю заняться карьерой. Он признавался, что спорт его не кормил, а ему хотелось уже завести свою семью. Всё изменилось, когда поступило предложение из Бахрейна, где дали возможность зарабатывать. Газиев покинул Россию и начал новую страницу жизни и карьеры.

В течение года тяжеловес провёл девять поединков в любителях, набрался необходимого опыта, в том числе и потерпел несколько поражений, после чего перешёл в профессионалы. Стоит отметить, что поначалу Газиев чередовал выступления в Belarusian FC и ММА Серии, но шёл сверхуверенно — пять побед на первой минуте подряд. Дальше оппозиция начала расти, и это заставило Шамиля прибавлять. Для начала он взял убедительный реванш в бою с Григорием Пономарёвым, которому проигрывал в любителях, нокаутировав его на первой минуте второго раунда.

Газиев затем отправился во Францию, где одержал очень тяжёлую победу над Кириллом Корниловым, впервые в карьере дойдя до судейского решения. Там, к слову, Шамиль тренировался с Сирилем Ганом и отмечал его навыки в стойке. Последним шагом перед UFC стал переход в Brave CF, который представлялся хорошей платформой для цели Газиева. Он никогда не скрывал, что считает UFC вершиной единоборств, и намеревался попасть в главный ММА-промоушен.

В новой организации дагестанец дебютировал в октябре прошлого года и нокаутировал довольно крепкого литовца Павла Дайлидко, который продержался чуть больше одного раунда и был нокаутирован в самом начале второй пятиминутки. Через 3,5 месяца Газиев получил бой с сербским бойцом Дарко Стошичем, который отправился на канвас на исходе третьей минуты поединка. Тогда стало понятно, что Шамиль не задержится в Brave CF.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в OKKO.

Так и вышло, сначала он продемонстрировал свои навыки в борьбе на Претендентской серии Даны Уайта и получил долгожданный контракт с UFC. Газиев представлял Бахрейн, который дал ему шанс стать профессионалом, а интервью раздавал на аварском — считает, что люди должны помнить о своём родном языке. Сразу после победы над Грегом Веласко на DWCS Шамиль заявил, что хочет попасть в один кард с Джоном Джонсом и готов дебютировать на UFC 295. В итоге Джонс травмировался и слетел, а Газиева отправили в кард следующего номерного турнира.

С учётом нынешнего положения тяжёлого веса, у Шамиля отличные шансы ярко о себе заявить. Он уже убрал Будая, который шёл на 4-0 в UFC и ещё две недели назад замыкал топ-15 рейтинга. Дальше однозначно будет топовый соперник, а если смотреть на текущий рейтинг тяжеловесов, складывается ощущение, что Газиев далеко пойдёт. Реальные сложности ему могут доставить лишь бойцы из топ-5, но и там Шамиль, вероятнее всего, найдёт аргументы. В ударке он очень разнообразен, задействует удары по разным этажам, эффективно работает локтями и коленями, а в партере бойцы из школы Абдулманапа по умолчанию могут дать фору многим.

Похоже, что у главных звёзд тяжёлой весовой категории, таких как Джон Джонс, Том Аспиналл и Сергей Павлович, появился новый сильный конкурент, который добавит дивизиону зрелищности.