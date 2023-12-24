«Не знаю, остался ли огонь». Самый страшный нокаутёр планеты — всё?

23 декабря в Саудовской Аравии состоялся грандиозный боксёрский вечер. В соглавном событии выступил Деонтей Уайлдер, которого считали очевидным фаворитом поединка. А противостоял американцу Джозеф Паркер. Казалось, что Бронзовый бомбардировщик должен без особенных проблем пройтись по сопернику, уничтожить его с комфортным преимуществом. Но, к сожалению для фанатов Уайлдера, получилось совсем иначе. Деонтей с треском провалился и теперь может завершить профессиональную карьеру.

Поединок получился просто ужасным для американского боксёра. Если в стартовых раундах он ещё как-то держался, то затем начал буквально рассыпаться на части. Паркер слишком уверенно вёл бой, не позволял ничего сделать. В последних трёхминутках Уайлдер попытался взорваться и всё-таки перехватить инициативу. Но ничего не получилось – новозеландец спокойно довёл дело до победы. А на Деонтея было жалко смотреть. Самый опасный нокаутёр планеты выглядел лишь своей жалкой тенью.

Тайсон Фьюри после своей третьей победы над Уайлдером заявил, что украл у американца частичку души. Но складывается ощущение, что Цыганский король окончательно убил в Деонтее боксёра. По ходу всего поединка с Паркером складывалось ощущение, что Бронзовый бомбардировщик попросту не хочет больше выходить в ринг и драться. И после поединка Уайлдер довольно любопытно прокомментировал своё выступление, намекнув на возможное завершение карьеры.

Деонтей Уайлдер бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе «Посмотрим, что произойдёт. Я счастливый боец. Я вернусь, а если нет, то это было очень приятно. Не знаю, есть ли у меня тот же огонь, что и раньше, многое меня успокоило. Я носил эту улыбку всю неделю и до сих пор ношу её. Ничто не может помешать мне в этом».

Возможно, Уайлдеру действительно стоит завершить карьеру. Деонтею уже 38 лет, поэтому возраст неизбежно начинает сказываться на выступлениях боксёра. Кроме того, единственным топовым оппонентом на ближайшее время выглядел Энтони Джошуа. И по поводу возможного поединка даже начали вести переговоры. Но зря заглядывали за спину Паркеру.

После такого невыразительного выступления Уайлдера нет никакой уверенности, что Эй Джей всё-таки захочет выходить в ринг. Хотя после своего поединка Джошуа сказал, что бой хотят увидеть все: «Нет. Слушайте, ну посмотрите на Дюбуа сегодня вечером. Он вернулся. Ты можешь сделать что угодно. Если он захочет, он может вернуться и провести бой в другой раз. Я уверен, что все ещё хотят увидеть этот бой».

И всё-таки кажется, что Уайлдеру стоит подумать над завершением карьеры. Не хочется, чтобы такой статусный боксёр, который прошёл великолепный путь, на его финишной прямой стал статистом. На фоне вчерашнего выступления кажется, что у Деонтея не будет ни шанса перед Джошуа. Так стоит ли терпеть избиение ради большого чека?