Стал профи в 15 лет, потом отлетал от Мейвезера. Где сейчас главный вундеркинд единоборств

На пороге 2024 год, который может стать переломным в истории единоборств. С оптимизмом к нему подходит организация Rizin. В последнее время лига обросла большим количеством топовых спортсменов, за которыми интересно следить. Но все фанаты с нетерпением ждут возвращения главного вундеркинда смешанных единоборств — Теншина Нацукавы.

Профессиональная карьера бойца стартовала уже в 15 лет. А ведь до этого момента он успел 107 раз сразиться по любителям! Говоря откровенно, Нацукава впечатлял и поражал, выглядел очень смело и убедительно. В организацию Rizin FF Нацукава попал в 2016 году, что стало очень громкой новостью. Все ждали от Теншина больших успехов. И он не разочаровывал, демонстрировал высочайший уровень, побеждал на любой вкус. Сначала техническим нокаутом был разбит Никита Сапун. Затем гильотиной Нацукава финишировал Дилана Олиго. Брутально получилось вырубить Франческо Гиглиотти. А затем единогласным решением судей удалось одолеть Ямато Фуджиту. Казалось, что теперь Теншин просто обречён на чемпионство в организации.

Но боец решился на очень неожиданный эксперимент. 31 декабря 2018 года Нацукава провёл выставочный поединок с Флойдом Мейвезером-младшим. Казалось, что такая битва привлечёт к нему запредельное внимание. Но в итоге обернулось всё тотальным крахом. Поединок обернулся избиением главной звезды организации. С первых же секунд Флойд начал развлекать публику, показывать своё отношение к происходящему. А потом включился на считаные мгновения и за это время успел трижды уронить соперника. После этого угол японца выбросил полотенце.

Бой даже начали считать постановочным, настолько всё выглядело странно. Но в защиту бойцов выступил известный спортивный журналист Ариэль Хельвани. Он призвал не поддаваться таким настроениям: «Вижу, все называют бой постановочным. Но зачем Rizin платить Флойду, чтобы тот уничтожил их главную звезду? Можете считать меня наивным, но, если бы бой был постановкой, это навредило бы самому Нацукаве».

Права на видео принадлежат Rizin Fighting Federation. Просмотреть бой можно на YouTube-канале организации.

После этого главный молодой талант японского кикбоксинга полностью сосредоточился именно на этом виде спорта, отказался от MMA и бокса. И штамповал победы очень уверенно, буквально не замечал соперников. На данный момент у него рекорд 44-0 в кикбоксинге, причём 30 раз победы были досрочными. А в 2023 году Нацукава решил удивить всех. И снова провёл поединок по правилам профессионального бокса. В соперниках оказался Хуан Флорес, которого получилось победить по очкам.

Многие ждут возвращения Нацукавы в MMA, ждут его в Rizin. И есть реально интересный соперник, который может встретить бойца с распростёртыми объятиями. Это Юки Ито, который имеет профессиональный рекорд 15-5. Но именно в японской организации он идёт со статистикой 5-1 и выглядит просто великолепно. Кажется, что такой бой мог бы действительно стать главным событием любого крупного турнира от организации.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в Okko.

Конечно, возвращение Нацукавы могло бы всколыхнуть мир Rizin, поскольку этого бойца просто обожают, его хотят снова видеть в организации. Но не совсем понятно, насколько к этому готов сам боец. Если же Теншин всё-таки решит вернуться, к нему может выстроиться буквально очередь желающих провести поединок.