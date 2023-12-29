Орловский — вечный! 44-летний ветеран решил переплюнуть Последнего Императора?

UFC на паузе – следующий турнир организации состоится только в следующем году. Но при этом лига продолжает анонсировать поединки, которые пройдут в рамках стартовых ивентов. Накануне появилась долгожданная новость о возвращении в октагон 44-летнего Андрея Орловского. Ветеран в последний раз появлялся в клетке в начале лета. А теперь попытается вернуться на победную волну.

Андрей с апреля 2021 года начал удивлять абсолютно всех. На тот момент бойцу было 42, но это не мешало ему забирать победы. Правда, особенного лоска в них не было – все четыре подряд Орловский добыл решением. Чейза Шермана и Карлоса Фелипе удалось одолеть единогласным вердиктом. Джареда Вандераа и Джейка Коллье – раздельным. Но Орловский побеждал и продолжал показывать свой высочайший уровень. Однако затем карьера откровенно пошла на спад.

29 октября 2022 на турнире UFC Fight Night 213 Андрей проиграл Маркосу Рожерио де Лиме – удушением сзади в первом раунде. Поединок получился откровенно односторонним, поэтому уже тогда многие начали говорить о возможном завершении карьеры. 3 июня 2023 года Орловский вновь вышел в клетку. И на протяжении двух раундов терпел избиение от Дон'Тэйла Мэйса, после чего судья остановил поединок. Рефери пришлось спасать ветерана от добивания громадного соперника.

Стоит отметить, что Орловский – не самый возрастной боец в истории UFC. Есть рекордсмен, который, кажется, навсегда вписал туда своё имя. Есть великолепный пример того, что в таком возрасте можно не только выступать, но и забирать чемпионские пояса. Так случилось с Рэнди Кутюром, который в 2007 году победил Тима Сильвию. На тот момент ему было 43 года и 8 месяцев. Это уже было рекордом, но останавливаться на этом Кутюр не собирался. В 44 года и 2 месяца Кутюр защитил пояс. И окончательно покинул смешанные единоборства… в 48 лет.

Стоит отметить, что Орловского кинули под очень непростого соперника, что, если честно, вызывает большие вопросы. Противостоять Андрею будет Кортес-Акоста, который намного моложе белорусского бойца – ему всего лишь 32 года. Пугающим выглядит и профессиональный рекорд – 13-1. А единственное поражение в карьере он потерпел единогласным решением. Именно по этой причине за Орловского тревожно.

Орловский вызывает восхищение, поскольку в 44 года продолжает выступать на высочайшем уровне – в UFC. Но он уже потерпел два поражения подряд. А теперь неудачная серия рискует затянуться. Не хочется, чтобы под занавес карьеры Андрей перечекнул всё то, что было добыто ранее. Конечно, Орловский хочет превзойти достижение Фёдора Емельяненко, который завершил карьеру в 46 лет. Но мы помним, прощальный бой Последнего Императора, который обернулся избиением. Надеемся, с Андреем эта история не повторится.