Мохнаткина, бразильская Львица или фанатка Хабиба? Выбираем лучшую девушку-бойца года

2023 год приближается к своему завершению, поэтому наступило время подводить итоги. В мужских MMA происходило много событий, к которым было приковано повышенное внимание. Но и у женщин постоянно можно было наблюдать за яркими титульниками, громкими вывесками и сенсационными апсетами. Кроме того, становится всё больше представительниц России, которые с ходу забираются на ведущие позиции в своих дивизионах. Мы подготовили рейтинг из 10 лучших представительниц мира MMA в 2023 году. Выбираем, кто из них заслуживает находиться на самой вершине.
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Алекса Грассо
Алекса Грассо сотворила главный апсет года в мире женских смешанных единоборств. В первом бою с Валентиной Шевченко она заставила соперницу сдаться в четвёртом раунде. Пуля была вынуждена признать поражение, а Алекса завоевала титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. А затем девушки провели реванш. Поединок получился довольно спорным и близким. А по его итогам судьи вынесли неожиданный вердикт – ничья раздельным решением. Грассо сохранила пояс, а Валентина – возможность провести трилогию.
Эрин Блэнчфилд
Эрин Блэнчфилд – очень талантливая девушка, которая стремительно пробивается наверх по рейтингам UFC. В 2023 году она продлила свою победную серию ещё на два поединка. Сначала получилось досрочно расправиться с Джессикой Андраде – победа была добыта удушением сзади. А затем Эрин выступила на турнире UFC Fight Night 225, где единогласным решением судей забрала победу над Тайлой Сантос. Сейчас девушка идёт на серии из восьми удачных боёв подряд.
Вэйли Чжан
Вэйли Чжан – чемпионка UFC в женском минимальном весе. В 2023 году на пути китаянки оказалась Аманда Лемос. На кону стоял пояс Вэйли, поэтому девушка была предельно мотивирована. На протяжении всех пяти раундов она методично разбивала соперницу, поэтому совершенно спокойно смогла довести дело до итоговой победы. На данный момент Чжан рассчитывает попробовать дотянуться до пояса и в других дивизионах. Ведутся разговоры о возможном поединке с чемпионкой в женском наилегчайшем весе – Алексой Грассо.
Татьяна Суарес
Татьяна Суарес просила называть себя «Табиб», поскольку является большой фанаткой Хабиба Нурмагомедова. Видимо, непобеждённая американка многому у него научилась. В 2023 году она провела два поединка. Сначала во втором раунде она провела успешную гильотину на Монтане Де Ла Росе. А затем ровно тем же приёмом получилось добыть победу над Джессикой Андраде. Девушка уверенно разбивает соперниц в UFC и уже высказывает притязания на титульный бой.
Лариcса Пачеко
Лариcса Пачеко продолжает безраздельно доминировать у женщин в PFL. Она выиграла четыре поединка в 2023 году. Сначала единогласным решением получилось одолеть Джулию Бадд. Многие даже начали говорить, что Пачеко уже не та, раз не смогла удосрочить соперницу. Но затем девушка уверенно снесла нокаутами Эмбер Лейброк и Алёну Колесник. А в финале Гран-при Ларисса единогласным решением судей одолела Марину Мохнаткину.
Марина Мохнаткина
Марина Мохнаткина на данный момент считается лучшей представительницей России в мире смешанных единоборств. И 2023 год получился для неё очень мощным. Россиянка проходилась катком по всем соперницам в Гран-при PFL – последовательно убрала с пути Йоко Хигаши, Эвелин Мартинс и Эмбер Лейброк. И только в финале нашу соотечественницу смогла остановить Лариcса Пачеко. И даже там Мохнаткина продемонстрировала чудеса выдержки и терпения, навязав сопернице очень достойное сопротивление. В будущем сезоне Марина намерена поквитаться с Пачеко и всё-таки завоевать заветный титул.
Виктория Дудакова
Виктория Дудакова в 2023 году дебютировала в UFC, куда пробилась через Dana White’s Contender Series. И пока дела россиянки – в полнейшем порядке. Дебютный поединок продлился всего лишь 34 секунды. Истела Нунес получила серьёзную травму руки и не смогла продолжить бой. А под конец года Дудакова уже получила возможность подраться на грандиозном UFC 294. Россиянка единогласным решением судей победила Джин Ю Фрей. Позже стало известно, что Виктория выходила на поединок с серьёзной болезнью, но всё равно смогла справиться с соперницей.
Аманда Нуньес
Аманда Нуньес провела 2023 год красиво. Она зарубилась с Ирене Альданой на UFC 289. Поединок носил статус главного на номерном турнире, что лишь дополнительно демонстрировало отношение организации к легендарной бразильской Львице. В итоге Аманда, пусть и не без труда, но завоевала победу и защитила титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе. А после этого официально объявила о завершении славной профессиональной карьеры.
Крис Сайборг
Крис Сайборг продолжает оставаться одной из лучших девушек-бойцов на планете. И в 2023 году она вновь это продемонстрировала. Девушка выступила на турнире Bellator 300, который, пожалуй, просто не мог пройти без неё. И совершенно спокойно расправилась с Кэт Зингано. На протяжении всего первого раунда она методично разбивала соперницу, поэтому победа техническим нокаутом пришла очень быстро. Сайборг в пятый раз защитила пояс чемпионки Bellator в женском полулёгком весе.
Кайла Харрисон
Кайла Харрисон взяла длительную паузу, но под занавес года всё равно вернулась в октагон. Она провела поединок на финальном турнире PFL. В соперницах оказалась Аспен Лэдд, которая навязать особенное сопротивление не смогла. Кайла на протяжении трех раундов уверенно разбиралась с оппоненткой. Дело дошло до судейского решения, а там интриги не было. Харрисон забрала победу единогласным вердиктом.