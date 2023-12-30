Мохнаткина, бразильская Львица или фанатка Хабиба? Выбираем лучшую девушку-бойца года

2023 год приближается к своему завершению, поэтому наступило время подводить итоги. В мужских MMA происходило много событий, к которым было приковано повышенное внимание. Но и у женщин постоянно можно было наблюдать за яркими титульниками, громкими вывесками и сенсационными апсетами. Кроме того, становится всё больше представительниц России, которые с ходу забираются на ведущие позиции в своих дивизионах. Мы подготовили рейтинг из 10 лучших представительниц мира MMA в 2023 году. Выбираем, кто из них заслуживает находиться на самой вершине.

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