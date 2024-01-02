Джонс — Гарри Поттер, Нганну — Волан-де-Морт. Бойцы ММА как герои новогодних фильмов

В первой части мы сравнивали бойцов ММА и персонажей культовых отечественных фильмов, которые, как правило, смотрят в новогодние каникулы. Во втором тексте на эту тему мы попробуем сравнить звёзд смешанных единоборств с героями зарубежных фильмов.

Опять-таки, напоминаем, что все сравнения основываются на сходствах в каких-то моментах, на поведении бойцов и персонажей, а также на их действиях. Изредка обращаемся и к внешнему сходству. А каких персонажей зарубежных фильмов вы могли бы сравнить с бойцами?

Майкл Чендлер — Кевин Маккалистер

Майкл Чендлер — Кевин Маккалистер Фото: Getty Images/кадр из «Один дома»

Без Кевина не обходится ни один Новый год. У нас в роли брошенного всеми мальчика выступает Майкл Чендлер. Когда Дана Уайт анонсировал участие Майкла в шоу The Ultimate Fighter вместе с Конором Макгрегором, то вряд ли кто-то ожидал, что Чендлера все забудут. В итоге уже целый год прошёл, отгремело 43 турнира, а Чендлера все забыли и не вспоминают. В фильме также всё главное веселье в виде поездки в Париж прошло без Кевина, которого забыли дома. Правда, того всё же вспоминали, а про Чендлера Конор сейчас пишет так: «Кто это вообще такой?». Но мы знаем, что Кевин должен победить, так?

Алекс Волкановски и Крейг Джонс — грабители из «Один дома»

Алекс Волкановски и Крейг Джонс — грабители из «Один дома» Фото: из личного архива Волкановски/кадр из «Один дома»

Ладно, здесь мы опирались на совсем небольшое сходство парочки незадачливых мошенников Гарри и Марвина из «Один дома» с дуэтом Алекса Волкановски и его тренера Крейга Джонса. Основная мысль всё же в том, что и те, и те предприняли две попытки забрать то, что им не принадлежит. Грабители пробовали обчистить сначала дом, а потом магазин игрушек. Волкановски в феврале прошлого года предпринял первую попытку лишить Ислама Махачева титула чемпиона в лёгком весе, а в октябре в Абу-Даби вышел на реванш и вновь получил поражение в копилку. Крейг Джонс, его тренер по джиу-джитсу, всё это время был рядом, критиковал через прессу самбо, но в итоге тоже остался не у дел.

Колби Ковингтон — Драко Малфой

Колби Ковингтон — Драко Малфой Фото: Getty Images/кадр из «Гарри Поттера и Узника Азкабана»

Частенько в новогодние каникулы люди пересматривают «Гарри Поттера». И персонаж Драко Малфоя один из самых ярких во всей серии. Паренёк с факультета Слизерин задевает вообще всех, каждый раз грозится кого-то побить или сотворить нечто грандиозное, но в итоге зло не побеждает. Идеальная ролевая модель из ММА — Колби Ковингтон. За последний месяц он успел упомянуть в негативном свете Леона Эдвардса, Ислама Махачева, Джона Джонса, Стивена Томпсона, Шавката Рахмонова и ещё кучу бойцов. Что у Колби вышло на деле? Одностороннее поражение от Эдвардса в незаслуженном титульнике. Здесь тоже «зло» не победило.

Фрэнсис Нганну — Лорд Волан-де-Морт

Фрэнсис Нганну — Лорд Волан-Де-Морт Фото: Getty Images/кадр из «Гарри Поттера и Ордена Феникса»

Продолжим тему «Гарри Поттера» и вспомним Лорда Волан-де-Морта. В нашей «киновселенной» эта роль отходит Фрэнсису Нганну, который в начале 2023-го покинул UFC и стал там персоной нон грата и «тем, кого нельзя называть». Дана Уайт очень не любит вопросы о Нганну, зато реагировал на инфоповоды, в которых Фрэнсис выглядел не в выигрышном свете. Ну а ещё камерунец теперь является для UFC неким сосредоточением зла, так как, по сути, стал лицом PFL. А эта организация, как мы знаем, противопоставляет себя UFC и намерена завоевать власть в смешанных единоборствах.

Джон Джонс — Гарри Поттер

Джон Джонс — Гарри Поттер Фото: Getty Images/кадр из «Гарри Поттера и Ордена Феникса»

Раз Нганну у нас Волан-де-Морт, то логично искать его главного антагониста в UFC. Джон Джонс подходит идеально. Фаворит руководства, любимец фанатов, главная звезда, ну и просто избранный. Джонс переживает уже третье поколение бойцов и всё ещё остаётся с титулом. Чем вам не «боец, который выжил»? Встреча с Нганну, если она случится, получится весьма эпичной. Этот бой хотели устроить очень давно, но Джонс затянул с переходом в тяжёлый вес, а Нганну соблазнился на возможность выступлений в боксе. Тем не менее фанаты всё ещё хотят видеть финальную битву двух боссов.