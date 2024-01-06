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Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа, дата и время боя, когда состоится поединок, комментарий Эдди Хирна, Тайсон Фьюри, PFL

Нганну больше не нужны MMA? Фрэнсис проведёт второй супербой по боксу
Сергей Сорокин
Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа
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Теперь на пути Хищника к мечте — Энтони Джошуа.

Фрэнсис Нганну, видимо, решил полностью переписать историю единоборств. Он уже стал уникальным, когда перебрался из MMA в профессиональный бокс и на равных бился с одним из лучших на планете, чемпионом мира. Останавливаться на этом Хищник не собирается. Стало известно, что Нганну проведёт второй поединок по правилам профессионального бокса. И стоит отметить, что соперник – очень статусный. Тайсона Фьюри, похоже, Фрэнсису не хватило.

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Первую информацию по новому поединку Хищника сообщил портал MMAJunkie. По его сведениям, следующим соперником Нганну станет Энтони Джошуа. Бой будет состоять из 10 раундов, как и противостояние с Фьюри, а местом проведения выбран Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Там всерьёз решили развивать профессиональный бокс, готовы проводить самые громкие поединки. Возможно, турнир станет отличной репетицией перед сражением Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

Чуть позже появившуюся новость подтвердил промоутер Джошуа Эдди Хирн. Он заявил, что соперники действительно уже подписали контракт на бой, который пройдёт в рамках туристического фестиваля Riyadh Season. Отдельно Хирн отметил, что пресс-конференция по этому бою пройдёт 15 января в Лондоне. А это значит, что Хищника действительно ждёт второй подряд поединок по профессиональному боксу.

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С одной стороны, ещё один громкий бой совершенно точно сыграет на руку развитию профессионального бокса. Противостояние Нганну и Фьюри вызвало огромный интерес, привлекло внимание большого количества фанатов MMA. Но есть и вопросы. И самый главный – а нужны ли теперь Фрэнсису смешанные единоборства? В PFL уверенно заявляли, что в ближайшее время Нганну вернётся в клетку. Видимо, теперь это может быть отложено на очень длительный срок.

А ведь в PFL предложили Нганну очень большие деньги. И там его ждёт сразу несколько топовых противостояний, среди которых есть и потенциальный поединок с россиянином – Вадимом Немковым. Но, судя по всему, в MMA Фрэнсис уже всем и всё доказал в смешанных единоборствах. Он хочет идти за своей мечтой и дальше развиваться в профессиональном боксе.

На ум сразу приходят слова Нганну, которые он сказал в 2020 году в подкасте с Майком Тайсоном: «Моя мечта — жить и быть боксёром. Я от этой мечты не отказывался. Она всё ещё у меня есть. И я верю, что смогу её реализовать».

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