Летел в США, оказался в Таиланде. Но именно так Ян сможет спасти карьеру

Совсем скоро возвращается UFC, которая в 2024 году намерена провести много интересных турниров. И россиянам на них будет уделено особенное внимание. Уже анонсированы некоторые поединки турнира UFC 299. Все с большим нетерпением ждут возвращения в октагон Петра Яна. Соперником россиянина станет Ядонг Сонг, который давно хотел повстречаться с нашим соотечественником. Ян изначально планировал готовиться к поединку в США. Но довольно внезапно решил сменить направление.

Накануне стало известно, что Пётр решил не готовиться к предстоящему поединку в США. А новым местом для тренировок стал… Таиланд. Ян в очередной раз отправился в Tiger Muay Thai & MMA, где готовился и к предыдущим поединкам. В социальных сетях клуба на это отреагировали с восторгом: «После того как Ян прошёл все невзгоды в последнее время, он решил вернуться в наш клуб, чтобы подготовиться к камбэку и бою с Ядонгом Сонгом. Добро пожаловать в клуб, Ян!»

Многие тут же поспешили упрекнуть россиянина в том, что он выбрал более привычное и комфортное место, но может в очередной раз пострадать именно из-за этого. Не так давно все активно зазывали Яна в Дагестан. И, казалось, смена лагеря может действительно перезагрузить Петра. Но в последний момент он решил вернуться к «старым чертежам». И снова отправляется в Таиланд.

Стоит относиться к такому решению россиянина трезво. Ян отправляется не отдыхать, а упорно тренироваться. Если убрать в сторону предрассудки по отношению к Таиланду, прямо сейчас там очень большое количество бойцов. А это значит, у Петра совершенно точно не будет проблем с поиском спарринг-партнёров. Россиянин уже успел провести тренировочное занятие вместе с Мухаммадом Мокаевым. Подобрать оппонентов, которые похожи по стилю и даже телосложению на китайца, будет очень просто. Главное, чтобы все прелести Таиланда не отвлекали от тренировочного процесса.

Проблемы Петра Яна в последнее время действительно выглядели ощутимыми. Он проиграл четыре из пяти предыдущих поединков. И из обладателя чемпионского пояса превратился в бойца, выпавшего из титульной гонки. Поражение от Мераба Двалишвили получилось очень болезненным и даже обидным. Поэтому теперь нужно пытаться изменить ситуацию любой ценой. И Таиланд, как бы это странно ни звучало, выглядит оптимальным вариантом прямо сейчас.

Смена тренировочного лагеря, конечно, могла перезагрузить Яна. Но всё это рисковало закончиться и неудачной адаптацией к новым условиям. Слишком уж сильно Пётр прикипел к Таиланду. А теперь он на запредельной мотивации готовится к новому вызову. И поединок с Ядонгом может стать определяющим в карьере. Поэтому и решающим фактором вряд ли станет выбор места подготовки.