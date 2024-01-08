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Контракт Фрэнсиса Нганну с PFL, дата следующего поединка, потенциальные соперники, сколько зарабатывает Фрэнсис Нганну

Нганну зарабатывает, даже не выходя в клетку. Зачем PFL осыпает Фрэнсиса деньгами?
Сергей Сорокин
Зачем PFL осыпает Фрэнсиса Нганну деньгами?
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Хищник становится всё богаче, но вместо MMA выбирает бокс.

Прошёл уже год с того момента, как Фрэнсис Нганну подписал контракт с PFL. Он должен был провести несколько поединков в лиге, стать её главной звездой. Но пока даже близко нет ясности относительно того, насколько быстро Хищник вернётся в клетку. Весной он проведёт поединок по правилам профессионального бокса с Энтони Джошуа. Поэтому бой по MMA откладывается ещё дальше. И возникает вопрос о том, за что PFL вообще платит деньги Нганну.

Фрэнсис пришёл в лигу и сразу получил целый спектр приятных бонусов. Он признался в том, что получил очень щедрое денежное предложение, которое перебивало все остальные. А ведь в UFC предлагали Нганну от $ 6 млн до $ 8 млн за выступление. А значит, за каждый поединок в PFL Хищник получит ещё больше. Но пока боец не спешит возвращаться в клетку. Во-первых, он продолжает здорово зарабатывать за выступления в профессиональном боксе. Во-вторых, Фрэнсис с ходу получил очень много опций от организации.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

С ходу Фрэнсису выписали чек за само подписание контракта. Разглашать подробности такой сделки стороны не стали. Но есть уверенность, что это действительно солидные деньги, которые Нганну выплатили моментально после попадания в лигу. Кроме того, теперь Хищник является председателем PFL Africa. Конечно, такого отделения пока не существует. И появится оно лишь в 2025 году, как планируют в организации. Но при этом есть уверенность, что Нганну уже получает за эту должность выплаты. А значит, становится всё богаче. Ещё Фрэнсис является амбассадором PFL, что также делает не бесплатно. И Хищник, который даже не выступает в PFL, получает большие деньги. Но делает это далеко не просто так.

Стоит отметить, что Нганну всё равно приносит организации огромную пользу. И именно поэтому никакого недовольства от лиги он пока не получает. А всё потому, что он появляется на всех крупных шоу, на одном из них даже провёл стердаун с Джонсом. Поэтому Фрэнсис становится главным действующим лицом каждого такого события. И даже не самые привлекательные карды всё равно становятся более громкими.

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Кроме того, Фрэнсис проводит поединки по правилам профессионального бокса, но все прекрасно понимают, что он является бойцом PFL. И, так или иначе, это привлекает большой интерес к лиге. Стоит отметить, что Нганну может не просто рекламировать организацию в другом виде спорта. А даже перетянуть со временем одну из главных звёзд профессионального бокса для боя под эгидой PFL. Речь идёт об Энтони Джошуа, который уже сказал о желании попробовать себя в смешанных единоборствах.

Нганну действительно пока не дерётся под эгидой PFL, хоть и получает очень большие деньги. Но стоит отметить, что Фрэнсис приносит лиге огромную пользу. И поэтому Хищник действительно считается одним из самых ценных активов организации.

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