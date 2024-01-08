Нганну зарабатывает, даже не выходя в клетку. Зачем PFL осыпает Фрэнсиса деньгами?

Прошёл уже год с того момента, как Фрэнсис Нганну подписал контракт с PFL. Он должен был провести несколько поединков в лиге, стать её главной звездой. Но пока даже близко нет ясности относительно того, насколько быстро Хищник вернётся в клетку. Весной он проведёт поединок по правилам профессионального бокса с Энтони Джошуа. Поэтому бой по MMA откладывается ещё дальше. И возникает вопрос о том, за что PFL вообще платит деньги Нганну.

Фрэнсис пришёл в лигу и сразу получил целый спектр приятных бонусов. Он признался в том, что получил очень щедрое денежное предложение, которое перебивало все остальные. А ведь в UFC предлагали Нганну от $ 6 млн до $ 8 млн за выступление. А значит, за каждый поединок в PFL Хищник получит ещё больше. Но пока боец не спешит возвращаться в клетку. Во-первых, он продолжает здорово зарабатывать за выступления в профессиональном боксе. Во-вторых, Фрэнсис с ходу получил очень много опций от организации.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

С ходу Фрэнсису выписали чек за само подписание контракта. Разглашать подробности такой сделки стороны не стали. Но есть уверенность, что это действительно солидные деньги, которые Нганну выплатили моментально после попадания в лигу. Кроме того, теперь Хищник является председателем PFL Africa. Конечно, такого отделения пока не существует. И появится оно лишь в 2025 году, как планируют в организации. Но при этом есть уверенность, что Нганну уже получает за эту должность выплаты. А значит, становится всё богаче. Ещё Фрэнсис является амбассадором PFL, что также делает не бесплатно. И Хищник, который даже не выступает в PFL, получает большие деньги. Но делает это далеко не просто так.

Стоит отметить, что Нганну всё равно приносит организации огромную пользу. И именно поэтому никакого недовольства от лиги он пока не получает. А всё потому, что он появляется на всех крупных шоу, на одном из них даже провёл стердаун с Джонсом. Поэтому Фрэнсис становится главным действующим лицом каждого такого события. И даже не самые привлекательные карды всё равно становятся более громкими.

Кроме того, Фрэнсис проводит поединки по правилам профессионального бокса, но все прекрасно понимают, что он является бойцом PFL. И, так или иначе, это привлекает большой интерес к лиге. Стоит отметить, что Нганну может не просто рекламировать организацию в другом виде спорта. А даже перетянуть со временем одну из главных звёзд профессионального бокса для боя под эгидой PFL. Речь идёт об Энтони Джошуа, который уже сказал о желании попробовать себя в смешанных единоборствах.

Нганну действительно пока не дерётся под эгидой PFL, хоть и получает очень большие деньги. Но стоит отметить, что Фрэнсис приносит лиге огромную пользу. И поэтому Хищник действительно считается одним из самых ценных активов организации.