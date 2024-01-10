Имам пришёл на смену Бетербиеву. Чеченский нокаутёр покоряет профессиональный бокс

В ночь на 14 января в Квебеке (Канада) пройдёт большой боксёрский вечер, который возглавит титульный поединок в полутяжёлой весовой категории между Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом.

Однако российским болельщикам есть за кем последить и без главных хедлайнеров ивента. В андеркарде ещё один наш соотечественник, выступающий в полутяжёлом весе, Имам Хатаев проведёт шестой поединок в профессиональной карьере, а его соперником станет довольно опытный Родольфо Гомес-младший.

Имам Хатаев только начинает свой путь в профессионалах, но в любителях он уже успел сколотить приличное количество больших побед и регалий. В частности, уроженец Чечни становился бронзовым призёром Олимпийских игр и чемпионата мира, а также по три раза завоёвывал золото и серебро на чемпионатах России. А в мае прошлого года Имам заявил, что больше не будет выступать в любителях и окончательно переходит в профи.

Пришло время познакомиться с Хатаевым поближе. На Родине боксёра активно сравнивают с Майком Тайсоном, да и сам он считает, что именно стиль Железного Майка ему подходит лучше всего: «Мне всегда нравились Али, Тайсон, Холифилд, Шугар Рэй Леонард, Рой Джонс, Мейвезер. Старался перенять что-то у каждого из них. Но стиль Майка мне подходит больше, чем стиль остальных».

Однако Имам не сразу попал в секцию бокса. Всё началось с занятий борьбой, где у Хатаева, как говорят, неплохо получалось. Однако отец и брат Шамиль в итоге переманили будущего бойца в бокс. Как вспоминает сам Имам, после того как он в первый раз вышел на ринг, то понял, что хочет остаться. Юному спортсмену нравилось и то, что тренировки были жёстче, чем на борьбе: «Это меня привлекало. После недели тренировок мне устроили спарринг с одним парнем, он был младше на год, но сильно меня побил. Я захотел реванша, и это стало мотивацией».

Имам Хатаев Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Всё сложилось наилучшим образом. Имам быстро рос, присоединился к бойцовскому клубу «Ахмат», и в 2014 году пришли первые успехи. На чемпионате Российского студенческого союза Хатаев взял золото, а следом начал коллекционировать медали разного достоинства на внутренних и международных турнирах. В 2021 году Имам стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио, уступив в полуфинале британцу Бенджамину Уиттакеру. Этот успех отметил и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, подаривший боксёру BMW X3. Более того, президент лично приезжал встречать соотечественника. А за год до этого автопарк Хатаев пополнила KIA RIO за победу на чемпионате России.

В 2021 году российский боксёр начал параллельно профессиональную карьеру и совмещал её с выступлением в любителях. В таком режиме Хатаев провёл три боя: с Исматом Эйнуллаевым, Адамом Тренадо и Ги Сунг Гваком. Только последний дошёл до второго раунда, но зато лишился зуба. В мае 2023 года после объявления о полноценном переходе в профессионалы Имам подписал контракт с канадской промоутерской компанией Eye of the Tiger Management, которая уже успела организовать россиянину два поединка в Монреале — с Давидом Бенитесом и Фернандо Гальваном.

Оба отправились в нокаут, а Хатаев подтвердил свои же слова о том, что профессиональный бокс ему подходит лучше: «Я окончательно решил переходить в профессионалы. Уже и возраст, и, как все говорят, у меня стиль как у профессионального боксёра. Я и сам чувствую, что мне давно нужно было переходить в профессионалы».

Сейчас те же канадские промоутеры организовали турнир в Квебеке и устроили Хатаеву очередной бой. Пока Имам выглядит здорово, демонстрирует свои лучшие качества в виде мощного удара и нацеленности на финиш и постепенно продвигается вперёд. Более того, чеченец жалуется, что соперники бегают по рингу и лезут в клинч, а это почему-то оценивается выше, чем желание доминировать.

Имам Хатаев Фото: РИА Новости

Впрочем, спешить Хатаев не хочет. 29-летний боксёр считает, что за пару лет доберётся до титула, но заверяет, что с Бетербиевым драться не собирается: «За два года хочу добраться до титула чемпиона мира. Думаю, сейчас мне рано бросать кому-либо вызовы, говорить о чемпионах. Мне нужно улучшить послужной список, провести побольше битв, после чего размышлять об этом. Но заранее скажу, что с Артуром Бетербиевым драться не буду. Мне кажется, в скором времени он завершит свою карьеру. Хочу забрать эти пояса и удерживать их после того, как он повесит перчатки на гвоздь».

Бой с Родольфо Гомесом станет для Хатаева очередной ступенью к главной цели.