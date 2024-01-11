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Артур Бетербиев — Каллум Смит, дата и время боя, онлайн-трансляция, когда начало, пресс-конференция, лайв, прямой эфир

Бетербиев переиграет Смита на пресс-конференции, а потом снесёт с ринга. LIVE
Яхья Гасанов
Артур Бетербиев — Каллум Смит
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Последние приготовления перед большим боем.

В ночь на 14 января в Квебеке (Канада) на арене «Videotron Centre» пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии вечера непобеждённый российский нокаутёр с канадским паспортом Артур Бетербиев сойдётся с очередным претендентом, британцем Каллумом Смитом. 33-летний боксёр попытается отобрать чемпионские пояса в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат Бетербиеву. Профессиональный рекорд Артура 19-0, он завершил все бои досрочно, у Смита 29 побед при одном поражении.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев - Каллум Смит
14 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Каллум Смит

Также в карде турнира пройдёт поединок ещё одного боксёра из России — Имама Хатаева. Он сойдётся с Родольфо Гомесом-младшим.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Имам Хатаев - Родольфо Гомес
14 января 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Имам Хатаев
Не началось
Родольфо Гомес

Сегодня, 11 января, пройдёт пресс-конференция, предваряющая данный турнир.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё. Следите за всем самым интересным!

Яркое и большое интервью с Артуром Бетербиевым:
«Говорить такие вещи — неправильно». Бетербиев — про Бивола и серию нокаутов
Эксклюзив
«Говорить такие вещи — неправильно». Бетербиев — про Бивола и серию нокаутов

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Где смотреть пресс-конференцию перед турниром с главным боем Бетербиев — Смит Когда состоится пресс-конференция перед турниром с главным боем Бетербиев — Смит Где смотреть турнир с главным боем Бетербиев — Смит Когда состоится турнир с главным боем Артур Бетербиев — Каллум Смит Полный кард турнира
Live Яхья Гасанов

🥊 Как сильно бьёт Бетербиев? Изучаем в большом тексте

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10:12 Яхья Гасанов

Где смотреть пресс-конференцию перед турниром с главным боем Бетербиев — Смит

«Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию пресс-конференции, в которой отразит все самые главные события вечера.

10:12 Яхья Гасанов

😬Эдди Хирн очень хочет победы Смита над Бетербиевым

«Травмы и возраст – слабые стороны Бетербиева. Он даже был вынужден отложить бой против Смита из-за этих причин. В предыдущем бою против Энтони Ярда Бетербиев начал показывать знаки, что ему можно причинить боль. Но Артур всё ещё представляет огромную опасность. Тем не менее я верю, что Каллум Смит победит», – сказал Хирн в интервью Matchroom Boxing.

10:11 Яхья Гасанов

Когда состоится пресс-конференция перед турниром с главным боем Бетербиев — Смит

Пресс-конференция перед турниром с боем Дмитрий Бивол – Линдон Артур состоится 11 января в Квебеке (Канада). Она стартует в 19:00 по московскому времени.

10:11 Яхья Гасанов

🏆 В случае победы Бетербиева мы с высокой долей вероятности увидим бой Артура с Биволом

Этого все ждут очень и очень давно. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе и участвуют в нём два российских боксёра. Причём команда Бивола сообщила, что уже подписала контракт на этот потенциальный поединок.

10:05 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Бетербиев — Смит

В России показывать турнир с главным боем Артур Бетербиев — Каллум Смит не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

10:05 Яхья Гасанов

🗿Каллум Смит намерен помешать встрече Бетербиева с Биволом

«Я уверен в своих способностях и чувствую, что смогу победить. Я знаю, что лучшая версия меня превзойдёт любого бойца в мире. Так что я одолею Бетербиева, а затем выйду на ринг против Бивола. Это я буду драться с Биволом. Я планирую разрушить их планы», — сказал Смит на канале Fight Hub TV в YouTube.

10:05 Яхья Гасанов

Когда состоится турнир с главным боем Артур Бетербиев — Каллум Смит

Турнир с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит состоится в ночь с 13 на 14 января на арене «Videotron Centre» в Квебеке (Канада). Старт запланирован на 04:00 по московскому времени.

10:02 Яхья Гасанов

👌🏽Бетербиев заверил, что подготовка к бою прошла хорошо

«Подготовка идёт своим ходом, всё нормально. Вхожу в нужные кондиции, всё идёт по плану», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

10:02 Яхья Гасанов

Полный кард турнира

Артур Бетербиев – Каллум Смит;
Джейсон Молони – Сауль Санчес;

Кристиан Мбилли – Рохан Мердок;

Имам Хатаев – Родольфо Гомес мл.;

Лейла Бодуэн – Элизабет Чавез;

Кристофер Герреро – Серхио Гарсия;

Мехмет Унал – Драган Лепей;

Морено Фендеро – Виктор Хьюго Флорес.

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