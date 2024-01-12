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Артур Бетербиев — Каллум Смит 14 января 2024 года, дата и время боя, где смотреть, трансляция, фаворит, видео

Обозлённый Бетербиев посмотрит Смиту в глаза сразу после взвешивания? LIVE
Сергей Сорокин
Артур Бетербиев — Каллум Смит
Комментарии
Артуру пришлось помучиться с допинг-тестами, но теперь он готов растерзать соперника.

В ночь на 14 января в Квебеке (Канада) на арене «Videotron Centre» пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии вечера непобеждённый российский нокаутёр с канадским паспортом Артур Бетербиев сойдётся с очередным претендентом, британцем Каллумом Смитом. 33-летний боксёр попытается отобрать чемпионские пояса в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат Бетербиеву. Профессиональный рекорд Артура 19-0, он завершил все бои досрочно, у Смита 29 побед при одном поражении.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев - Каллум Смит
14 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Каллум Смит

Также в карде турнира пройдёт поединок ещё одного боксёра из России — Имама Хатаева. Он сойдётся с Родольфо Гомесом-младшим.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Имам Хатаев - Родольфо Гомес
14 января 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Имам Хатаев
Не началось
Родольфо Гомес

Сегодня, 12 января, состоится церемония взвешивания, предваряющая данный турнир.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё. Следите за всем самым интересным!

Яркое и большое интервью с Артуром Бетербиевым:
«Говорить такие вещи — неправильно». Бетербиев — про Бивола и серию нокаутов
Эксклюзив
«Говорить такие вещи — неправильно». Бетербиев — про Бивола и серию нокаутов

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Где смотреть церемонию взвешивания перед турниром с главным боем Бетербиев — Смит Когда состоится церемония взвешивания перед турниром с главным боем Бетербиев — Смит Где смотреть турнир с главным боем Бетербиев — Смит Когда состоится турнир с главным боем Артур Бетербиев — Каллум Смит Полный кард турнира
Live Сергей Сорокин

🤔 Гендиректор RCC считает, что бой Бетербиева с Биволом затянется

«Бетербиев остановит Смита в поздних раундах», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

12:35 Сергей Сорокин

😏 Кравцов считает, что контракт на бой с Бетербиевым, подписанный Биволом — просто пиар

«Не думаю, что у Бивола с Бетербиевым есть конфликт. Отношения у них не дружеские, но уважительные друг ко другу точно. Что касается контракта, который подписал Дмитрий, то думаю, это в большей степени пиар. Тем более если Артур об этом не знает, как можно его подписывать и обсуждать. В принципе, бой был бы интересен для мировой боксёрской общественности. Все ждём результата боя Бетербиев — Смит, там уже будет видно. Там же свои сложности, дело не в самих ребятах, а в договорённостях Top Rank и Matchroom», – сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

12:04 Сергей Сорокин

😁 Бетербиев настолько страшен, что пугает Теофимо Лопеса

«Бетербиев, о мой бог. Это по-настоящему страшный мужик. Я бы даже не подошёл к нему. Он вселяет страх. Его предплечья, да и всё остальное – он действительно сильный. У него выдающаяся профессиональная этика. Я бы даже сказал, что он не человек. Так что я и вправду не могу дождаться его поединка с Каллумом Смитом», – сказал Лопес на канале Boxing Social в YouTube.

12:04 Сергей Сорокин

Где смотреть церемонию взвешивания перед турниром с главным боем Бетербиев — Смит

«Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию церемонии взвешивания, в которой отразит все самые главные события вечера.

12:03 Сергей Сорокин

😬 Эдди Хирн очень хочет победы Смита над Бетербиевым

«Травмы и возраст – слабые стороны Бетербиева. Он даже был вынужден отложить бой против Смита из-за этих причин. В предыдущем бою против Энтони Ярда Бетербиев начал показывать знаки, что ему можно причинить боль. Но Артур всё ещё представляет огромную опасность. Тем не менее я верю, что Каллум Смит победит», – сказал Хирн в интервью Matchroom Boxing.

12:03 Сергей Сорокин

Когда состоится церемония взвешивания перед турниром с главным боем Бетербиев — Смит

Пресс-конференция перед турниром с боем Бетербиев — Смит состоится 12 января в Квебеке (Канада). Она стартует в 20:00 по московскому времени.

12:02 Сергей Сорокин

🗿 Каллум Смит намерен помешать встрече Бетербиева с Биволом

«Я уверен в своих способностях и чувствую, что смогу победить. Я знаю, что лучшая версия меня превзойдёт любого бойца в мире. Так что я одолею Бетербиева, а затем выйду на ринг против Бивола. Это я буду драться с Биволом. Я планирую разрушить их планы», — сказал Смит на канале Fight Hub TV в YouTube.

12:02 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Бетербиев — Смит

В России показывать турнир с главным боем Артур Бетербиев — Каллум Смит не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

12:01 Сергей Сорокин

🏆 В случае победы Бетербиева мы с высокой долей вероятности увидим бой Артура с Биволом

Этого все ждут очень и очень давно. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе и участвуют в нём два российских боксёра. Причём команда Бивола сообщила, что уже подписала контракт на этот потенциальный поединок.

12:01 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир с главным боем Артур Бетербиев — Каллум Смит

Турнир с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит состоится в ночь с 13 на 14 января на арене «Videotron Centre» в Квебеке (Канада). Старт запланирован на 04:00 по московскому времени.

12:00 Сергей Сорокин

👌🏽 Бетербиев заверил, что подготовка к бою прошла хорошо

«Подготовка идёт своим ходом, всё нормально. Вхожу в нужные кондиции, всё идёт по плану», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

12:00 Сергей Сорокин

Полный кард турнира

  • Артур Бетербиев – Каллум Смит;
  • Джейсон Молони – Сауль Санчес;
  • Кристиан Мбилли – Рохан Мердок;
  • Имам Хатаев – Родольфо Гомес мл.;
  • Лейла Бодуэн – Элизабет Чавез;
  • Кристофер Герреро – Серхио Гарсия;
  • Мехмет Унал – Драган Лепей;
  • Морено Фендеро – Виктор Хьюго Флорес.
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