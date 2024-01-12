Обозлённый Бетербиев посмотрит Смиту в глаза сразу после взвешивания? LIVE

Артуру пришлось помучиться с допинг-тестами, но теперь он готов растерзать соперника.

В ночь на 14 января в Квебеке (Канада) на арене «Videotron Centre» пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии вечера непобеждённый российский нокаутёр с канадским паспортом Артур Бетербиев сойдётся с очередным претендентом, британцем Каллумом Смитом. 33-летний боксёр попытается отобрать чемпионские пояса в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат Бетербиеву. Профессиональный рекорд Артура 19-0, он завершил все бои досрочно, у Смита 29 побед при одном поражении.

Также в карде турнира пройдёт поединок ещё одного боксёра из России — Имама Хатаева. Он сойдётся с Родольфо Гомесом-младшим.

Сегодня, 12 января, состоится церемония взвешивания, предваряющая данный турнир.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё. Следите за всем самым интересным!

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