Анкалаев разобьёт Уокера со второй попытки и придёт за поясом. Где смотреть UFC Vegas 84

Дата и время турнира UFC Vegas 84

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) на арене Apex состоится турнир UFC Vegas 84. Это первый турнир промоушена в 2024 году. В главном событии вечера в реванше сойдутся топовые полутяжеловесы Магомед Анкалаев и Джонни Уокер, занимающие третье и седьмое места в рейтинге соответственно. В соглавном событии выступят бойцы наилегчайшего веса Матеус Николау и Манел Капе. Также на этом турнире пройдёт поединок ветерана UFC Андрея Орловского с Вальдо Кортес-Акостой. Предварительный кард турнира начнётся в 00:00 мск, бои основного карда — в 3:00 мск.

Прямая трансляция боя Магомед Анкалаев — Джонни Уокер

Посмотреть трансляцию турнира UFC Vegas 84 с главным боем Магомед Анкалаев — Джонни Уокер можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Vegas 84

Основной кард:

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер;

Матеус Николау — Манел Капе;

Джим Миллер — Габриэль Бенитес;

Рики Симон — Марио Баутиста;

Филипп Хоус — Бруно Феррейра.

Предварительный кард:

Андрей Орловский — Вальдо Кортес-Акоста;

Мэттью Семельсбергер — Престон Парсонс;

Маркус Макги — Гастон Боланьос;

Фарид Башарат — Тейлор Лапилус;

Уэстин Уилсон — Джин Силва;

Николас Мотта — Том Нолан;

Джошуа Ван — Фелипе Бунес.

Материалы о турнире UFC Vegas 84

Прогноз на бой Анкалаев — Уокер

Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски сравнил Магомеда Анкалаева с Исламом Махачевым и отметил, что ему сложно ставить против россиянина.

«Анкалаев не пойдёт на ненужный риск, что является очень безопасным подходом. Кроме того, у него есть борьба, которую ему необязательно подключать. Анкалаев — универсальный боец, который при этом не рискует. Не знаю, тренируется ли он с Исламом Махачевым, но они обычно не идут на необоснованный риск, у них очень чёткий подход, и это сыграет на руку Анкалаеву в бою с Джонни Уокером, потому что Уокер делает сумасшедшие вещи вроде удара коленом в прыжке. Вот почему я считаю, что у Уокера всегда есть шанс победить, он непредсказуем и взрывоопасен. Тем не менее сложно ставить против Анкалаева, потому что он придерживается плана и всесторонне развит. Для Джонни Уокера это будет тяжёлый бой, но при этом его нельзя списывать со счетов», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Ринат Фахретдинов уверен в соотечественнике, но сомневается в титульном шансе для Анкалаева.

«Анкалаев должен без проблем пройти Уокера. Но я не думаю, что в UFС сразу дадут ему титульный шанс. У него была непонятная череда непонятных боёв. Скорее всего, нужно будет подраться ещё. А вообще бой с Перейрой был бы очень громким и интересным», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Чемпион Hardcore Шамиль Рамазанов тоже высоко оценивает шансы Магомеда.

«Анкалаев всем докажет, что Уокер просто отскочил с их первого боя (октябрьский поединок был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара россиянина в первом раунде), не захотев продолжать поединок. Анкалаев попросту на уровень выше Уокера», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.