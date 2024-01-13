«Проснулся в восьмом раунде». Британец доставил Бетербиеву кучу проблем, но чемпион спасся

В ночь на 14 января в Квебеке (Канада) пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом. Российский боец будет защищать титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF.

Перед этим поединком эксперты сходились во мнении, что у британца есть шансы сотворить громкий апсет в том числе и из-за того, что на Бетербиеве может сказаться возраст. Артуру через неделю исполнится 39 лет, для профессионального спортсмена это уже прилично. Обычно к этому времени уже начинается снижение скоростных показателей, ухудшается реакция, чем пользуются молодые соперники. Кроме того, последний поединок Бетербиева всё же оставил определённые вопросы.

В конце января прошлого года Артур защищал пояса в поединке с британцем Энтони Ярдом. Россиянин даже отправился на территорию соперника и в любом случае был явным фаворитом поединка. Вот только всё пошло не совсем так, как ожидалось. Ярд на бумаге казался крепким, но более чем проходимым оппонентом для Бетербиева, но британцу удалось навязать свой стиль Артуру.

Бой Артур Бетербиев — Энтони Ярд Фото: MARK ROBISON/GETTY IMAGES

Россиянин занял центр ринга, но не форсировал события, а позволял сопернику поработать. Ярд ставил на скорость, постоянно кружил вокруг и немного чаще доводил свои удары до цели. Бетербиев по-прежнему действовал очень размеренно, ждал шанса и в следующих раундах постепенно стал перерабатывать британского боксёра. Тот периодически даже хитрил и выплёвывал капу, чтобы взять паузу, но при этом достойно держался и наносил урон.

Более того, Ярд гораздо чаще заходил в опасные размены, стремясь нокаутировать Бетербиева. Артур отвечал, делал это очень опасно и порой рискованно для себя. Энтони навязывал конкуренцию, которой от него не ожидали, и ставил перед россиянином тяжёлые задачи. Всё изменилось в восьмом раунде, и Бетербиева спасла его мощь. Ярд немного подсел из-за высокого темпа и пропустил мощный панч, который отправил его на настил. Британец поднялся, но тут же пропустил ещё несколько ударов и вынудил свой угол выбросить полотенце.

После боя разговоров было больше не об очередной победе россиянина, а о том, как он выглядел в ринге и настиг ли Артура возраст. Надо сказать, что, несмотря на преимущество Бетербиева по точным ударам, он проигрывал на судейских записках: 65-68, 66-67, 67-66. То есть была немалая вероятность того, что если бы не нокаут, то судьи не отдали бы победу Артуру.

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Сам боксёр отметил, что включился на полную только в восьмом раунде, когда и случился нокаут: «Хороший бой, потому что мне повезло и я одержал победу. Мы подрались восемь раундов, думаю, не успел себя показать. Как по мне, я только начал, и, честно говоря, я проснулся только в восьмом раунде. Ярд выдал хороший бой, и я выступил неплохо. Был ли он сильнее, чем я ждал? Не могу сказать, разные моменты есть. Возможно, мне было сложнее, потому что он мог выиграть три пояса за один бой. Ему было легче, так как он претендент. Когда проводишь защиту, это другое».

Дмитрий Кириллов, бывший чемпион мира и один из тренеров Дмитрия Бивола, посчитал, что Бетербиев просто не мог подобрать ключи к сопернику, но спас нокаут: «Да, у Артура 19 побед нокаутом. И это статистика – само происходящее в ринге все видели, не очень хорошо складывалось начало боя для Бетербиева. Но у человека с сильным ударом всегда есть шансы: Артур нашёл эпизод, в котором можно попасть и добить. Я видел карточки судей, Бетербиев проигрывал. Он не мог найти ключи, но «плюха» всё решила».

Сам Ярд признался, что Бетербиев в личном разговоре отдал ему должное, и назвал их поединок самым сложным в карьере. Теперь Артуру предстоит ещё один сложнейший поединок, и на этот раз соперник не проходной даже на бумаге. Смит умеет вырубать, умеет устраивать зарубы и готов доставить проблемы российскому бойцу.

Однако Бетербиев — фаворит, и всё в его руках. Ему остаётся буквально шаг до желанного боя за звание абсолютного чемпиона мира, и Артур не остановится.