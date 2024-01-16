Гэтжи — справедливый претендент на пояс. Разбираемся, есть ли у него шансы против Махачева

С осени 2022 года в лёгком весе безальтернативно правит российский боец Ислам Махачев. И каждый раз встаёт вопрос, кто будет наиболее достойным конкурентом для чемпиона? На бумаге кажется, что в лёгком весе нет бойца, которому мы можем дать хорошие шансы на победу в бою с Махачевым. Отчасти поэтому в прошлом году Ислам защищал пояс в поединках с полулегковесом.

Теперь руководство UFC всерьёз занялось поиском подходящей кандидатуры, чтобы Махачев проводил защиту в бою с бойцом из своего дивизиона. Уже, к примеру, было объявлено, что на UFC 300 пройдёт претендентский поединок между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном, а его победитель уже встретится с Исламом. Но действительно ли это будет справедливой опцией?

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Махачев, к примеру, настроен на бой с Джастином Гэтжи, и для него это наиболее интересный вариант, а реванши его не очень прельщают. О том же говорит и менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз. В каком положении сейчас находится Гэтжи? В начале 2023 года он шёл после поражения от Чарльза Оливейры и, по сути, был вынужден принимать не самый выгодный бой с восходящим проспектом Рафаэлем Физиевым. Джастина поспешили списать, но он показал себя совершенно другим бойцом — не безголовым рубакой, а спокойным и расчётливым панчером. Джеб и апперкот принесли ему победу, а после этого американец заявил, что устроит последний титульный забег.

В июле Гэтжи получил бой с другим топом — Дастином Порье. На кону стояли пояс BMF и статус претендента на титул чемпиона. Джастин сделал всё как надо, нокаутировал старого обидчика и стал новым претендентом, но впереди в очереди был Чарльз Оливейра, которому назначили реванш с Махачевым. Бразилец с боя слетел и закономерно считается, что он потерял свою очередь. Кроме того, он уже проигрывал Исламу, и тот бой был максимально односторонним. Обычно после такого не устраивают реванши, но у UFC не было вариантов.

Теперь самый справедливый претендент — Гэтжи. Порье идёт после поражения, с Оливейрой всё понятно, а Царукян ещё не заслужил титульного шанса. Всех остальных рассматривать просто несерьёзно. Ещё один плюс боя Махачева с Гэтжи — этот поединок мы ещё не видели, в теории здесь может быть побольше интриги хотя бы за счёт козыря Джастина — тяжёлого удара. Хабиб Нурмагомедов уже встречался с ним и сравнил мощь Хайлайта с грузовиком.

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи Фото: Getty Images

При этом, конечно, сложно представить, что Гэтжи сможет победить. Навязать конкуренцию — возможно, но в победу американца тяжело поверить. На козыри Джастина у Махачева есть ответ в виде борьбы, это проблема для Гэтжи. Несмотря на его борцовское прошлое, ему тяжело, когда с ним работают в партере. В случае проблем в стойке Ислам воспользуется этим. Так что у россиянина банально больше ключей к победе.

Многие вспоминают, что на бумаге Джастин должен быть хорош и на земле. Но в его случае это не очень работает, потому что сам Гэтжи говорил, что его буквально тошнит от матов. Он максимально дистанцируется от борьбы и испытывает дискомфорт, когда ею пользуются соперники.

Кроме того, у Ислама недооценённая стойка, принято считать, что в этом аспекте у него есть проблемы, но на самом деле он ронял и Оливейру до того, как задушил, и Волкановски уже в первом бою прочувствовал мощь россиянина, побывав в небольших флэш-нокдаунах. Гэтжи, несмотря на то что чаще стал задействовать джеб и более грамотную работу, по-прежнему остаётся бойцом, по которому можно попасть. Порье называл Джастина парнем, у которого отсутствует ремень безопасности. В бою с очень хладнокровным Махачевым это вполне может стать катастрофой. Волкановски отмечал, что у Ислама отличное бойцовское зрение и он прекрасно видит возможности в стойке, плюс хорошо чувствует дистанцию.

Ислам Махачев — Алекс Волкановски Фото: Getty Images

Разумеется, в ММА всё может измениться из-за одного удара, но Ислам уже бывал в нокауте и с тех пор действует куда более осторожно и пропускает меньше всех значимых ударов в голову в лёгком весе. Поэтому он способен нивелировать сильные стороны Гэтжи.

В пользу возможного боя Махачева с Гэтжи говорят и недавние слухи о том, что турнир в Саудовской Аравии, который планировался в марте, перенесён на июнь. Как сообщает Хельвани, сделано это потому, что власти Саудовской Аравии, заплатившие за проведение турнира $ 20 млн, недовольны качеством собирающегося карда. В июне с этим будет попроще. Более того, есть все шансы, что это будет номерной турнир.

Махачев давал понять, что 8 июня собирается биться с Гэтжи. Вполне возможно, что он уже знал о переносе турнира и подтвердил готовность на нём выступить. По дате это подходит и Гэтжи, который с июля не появлялся в октагоне. А вот Оливейра и Царукян вряд ли успеют подготовиться, так как их поединок пройдёт в середине апреля.

На выходе получаем максимально справедливый поединок Махачева с Гэтжи, а дальше россиянин в случае успеха проведёт реванш с кем-то из пары Оливейра — Царукян. Это выглядит логично.