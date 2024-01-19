Победителя боя Бивол — Бетербиев заставят сменить вес. Что придумали саудовцы?

2024 год обещает стать грандиозным для всего профессионального бокса. И начался он с долгожданного анонса суперпоединка между непобеждёнными россиянами. Видимо, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев совсем скоро сойдутся за звание абсолютного чемпиона мира в Саудовской Аравии. Там всерьёз взялись за развитие профессионального бокса и останавливаться не собираются. А ещё организаторы решили выстроить грандиозные планы на будущее, поэтому ещё до боя анонсировали соперника, с которым предстоит столкнуться победителю.

По появившейся информации, победитель поединка может затем провести бой против чемпиона The Ring в первом тяжелом весе Джея Опетайи. Об этом сообщил Турки Аль аш-Шейх, который является руководителем Главного управления развлечений Саудовской Аравии. Именно оно и проводит все громкие события, которые в последнее время были на территории этой страны. Видимо, арабы заинтересованы в том, чтобы ивенты были буквально поставлены на конвейер. Поэтому даже победитель супербоя времени на отдых получит не так много. А затем ещё и должен будет поменять весовую категорию.

Стоит отметить, что Опетайю не стоит считать проходным соперником. Конечно, такого же статуса поединок не получит. Но бой точно должен получиться конкурентным и очень интересным. Австралиец буквально крушит своих соперников и имеет профессиональный рекорд 24-0. Последний раз Джей выходил на ринг именно в декабре – на том же турнире, на котором Бивол уничтожил Линдона Артура. И стоит отметить, что выступление Опетайи получилось запоминающимся.

В соперниках у австралийца оказался не побеждённый до того момента Эллис Зорро (17-0). Казалось, соперники должны выдать зубодробительное противостояние. Но в итоге борьбы не получилось от слова «совсем». Под занавес первого раунда Опетайя выбросил мощнейший удар, которым просто нокаутировал соперника. Фанаты были просто шокированы феноменальным перформансом от Джея. И стало окончательно понятно, что австралиец действительно готов к большим поединкам.

Джей Опетайя Фото: Richard Pelham/Getty Images

Опетайя действительно заслужил громкий вызов. Но вопрос прямо сейчас заключается в другом. Насколько справедливо настолько заранее объявлять подобное. Ведь поединок Бивола и Бетербиева состоится не раньше лета – каждому из боксёров сначала нужно восстановиться после предыдущих соперников. А значит, Опетайя должен простаивать целый год, чтобы не упустить возможность выйти на настолько статусный поединок? Любопытно, как именно поведёт себя Джей, узнавший эту информацию.

С одной стороны, анонс поединка и «заглядывание за спину» выглядят действительно странно. Очень многие спортсмены на этом болезненно обжигаются. С другой – Бетербиев и Бивол совершенно точно не станут задумываться об Опетайе вплоть до того момента, пока одному из них не поднимут руку. А сам Джей должен быть максимально осторожен в своих ожиданиях. Всё-таки любая осечка может оказаться для него фатальной.