«Четыре недели не могу вылечить». Алискерова поразила самая неприятная бойцовская болезнь

В начале декабря прошлого года стало известно, что российский боец Икрам Алискеров получит возможность сразиться с рейтинговым соперником Энтони Эрнандесом на турнире UFC 298, который состоится в ночь на 18 февраля.

Матч-ап для россиянина выглядел очень хорошим со всех сторон. Во-первых, третье подряд выступление на номерном турнире. Во-вторых, возможность уже после третьего поединка попасть в топ-15 среднего веса. И, в-третьих, Эрнандес стал бы отличной проверкой с точки зрения перспектив Икрама. Энтони — крепкий соперник, который мог бы здорово проверить навыки Алискерова на земле.

Однако теперь Икрам выбыл из этого поединка и, как он сам объяснил, причиной стала крайне неприятная инфекция: «Ассалам алейкум! Четыре недели уже пытался вылечить локоть, инфекция не отступила. С командой приняли решение сняться с боя. Ин ша Аллах постараюсь вернуться скоро».

Инфекция Икрама Алискерова Фото: Из личного архива Икрама Алискерова

Алискеров также приложил фотографии, и, судя по ним, у россиянина стафилококк — пожалуй, самая неприятная болезнь для бойцов. «Везению» Икрама, конечно, не позавидуешь. Ему организовали бой с рейтинговым соперником ещё в июле прошлого года, но бразилец Пауло Коста от этого поединка уклонился. Позже выдали Нассурдина Имавова, обитающего неподалёку от 10-й строчки рейтинга, но и тот слетел с боя. А с третьей попытки ворваться в рейтинги уже сам Алискеров травмировался.

Вдвойне обидно и потому, что в UFC сейчас очень заинтересованы в Икраме. Уже в октябре Дана Уайт заявил, что дагестанцу пора биться с рейтинговыми оппонентами. Это яркий универсальный боец, который уже показал, как умеет выступать, и в теории Алискеров может расшевелить весь дивизион.

Вторая причина — история противостояния с Хамзатом Чимаевым. Бойцы уже встречались в рамках турнира Brave CF в 2019 году, и тогда Борз выиграл нокаутом. Причём, несмотря на то что бой продлился всего 2,5 минуты, Чимаев позже признавался, что именно Икрам стал для него самым тяжёлым соперником. Алискеров отзащищался от агрессивной борьбы Хамзата и неплохо смотрелся в стойке, но всё решило плотное и точное попадание.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Теперь же возможный реванш становится ещё дальше. Чимаев уже нацеливается на титульник, а о сроках возвращения Алискерова остаётся догадываться. Тем не менее Икрам поступает правильно. Как показывает практика, стафилококк невероятно опасен, даже если выглядит безобидно. Несостоявшийся соперник Алискерова Пауло Коста не так давно слетел с боя с похожей проблемой. Причём бразилец успел сделать операцию, но инфекция вернулась, и в локте бойца были настоящие дыры. Бывали и летальные исходы, которые спровоцировало развитие стафилококка. Бойцам неслучайно настрого запрещают игнорировать малейшие покраснения, так как инфекция очень живучая.

Самый распространённый вид стафилококка — золотистый. Он легко передаётся через телесный контакт, а ещё может появиться из-за грязи в залах. Алискеров в последнее время тренировался в США, а там примерно в половине залов, включая даже тренажёрные, нашли бактерии золотистого стафилококка.

Икрам Алискеров Фото: Chris Unger/Getty Images

Сейчас Алискерову необходимо полноценно восстановиться и убедиться, что нет ни последствий, ни предпосылок к рецидиву. В противном случае это может отнять драгоценное время. Если бы Икрам успешно отбился в феврале, то при благоприятных раскладах он в этом году мог бы приблизиться к топ-5, а это открывало бы титульные перспективы.

Но пока придётся ждать.