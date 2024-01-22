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Артём Далакян — Сеиго Акуи, Теншин Нацукава — Пачеко Луис Роблес, дата и время, онлайн-трансляция, лайв, где смотреть

Далакян идёт за очередным нокаутом, Нацукава покоряет мир бокса. LIVE
Сергей Сорокин
Артём Далакян — Сеиго Акуи
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Турнир в Японии обещает подарить большое количество топовых поединков.

23 января на арене «EDION Arena» в Осаке (Япония) состоится интереснейший боксёрский турнир. В его рамках пройдёт сразу несколько топовых поединков. Свой боксёрский путь продолжает Теншин Нацукава – один из самых талантливых бойцов в истории кикбоксинга. Его соперником станет Пачеко Луис Роблес. А особенный интерес вызывает поединок, в котором выступит непобеждённый Артём Далакян. Он будет биться с Сеиго Акуи.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Теншин Нацукава считался уникальным, но в итоге просто растворился:
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Где смотреть бой Артём Далакян – Сеиго Акуи Когда состоится бой Артём Далакян – Сеиго Акуи Полный кард турнира
Live Сергей Сорокин

🤔 Далакян защищал титул WBA в андеркарде Бетербиева

Чемпион WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артём Далакян (21-0, 15 KO) встречался в январе прошлого года с костариканцем Давидом Хименесом (12-0, 9 KO).

Хименес со старта пошёл вперёд в попытке навязать чемпиону силовой прессинг. Далакян же привычно сделал ставку на работу ног и удары с дальней дистанции.

По ходу поединка Хименес часто промахивался, однако не ленился бить из клинчей и время от времени успешно зажимал Далакяна у канатов, разряжаясь по нему короткими комбинациями. Артём же старался не застаиваться, однако это критично сказывалось на количестве выбрасываемых им ударов. Поединок прошёл все 12 раундов.

Официальный вердикт судей: победа Далакяна единогласным решением судей (115-113, 115-113, 116-112).

20:08 Сергей Сорокин

Где смотреть бой Артём Далакян – Сеиго Акуи

В России показывать турнир с главным боем Артём Далакян – Сеиго Акуи не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

20:08 Сергей Сорокин

1️⃣5️⃣ Профессиональная карьера Нацукавы стартовала уже в 15 лет

Профессиональная карьера Нацукавы стартовала уже в 15 лет. А ведь до этого момента он успел 107 раз сразиться по любителям! Говоря откровенно, Нацукава впечатлял и поражал, выглядел очень смело и убедительно.

20:05 Сергей Сорокин

Когда состоится бой Артём Далакян – Сеиго Акуи

Бой Артём Далакян – Сеиго Акуи пройдёт на арене «EDION Arena» в Осаке (Япония). Бойцовский вечер начнётся во вторник, 23 января, в 10:30 по московскому времени.

20:01 Сергей Сорокин

🏆 Далакян попытается вновь защитить пояс

На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшей весовой категории, которым владеет Далакян. Для Артёма это уже седьмая защита пояса, который он завоевал в феврале 2018 года. Акуи идёт на серии из шести побед, четыре из них — нокаутом. Теперь японец попытается не просто добыть очередную победу, но ещё и завоевать титул.

20:00 Сергей Сорокин

Полный кард турнира

  • Кэнсиро Тэрадзи – Карлос Каньисалес;
  • Артём Далакян – Сеиго Акуи;
  • Теншин Нацукава – Пачеко Луис Роблес;
  • Юки Йонаха – Джуки Тацуоши;
  • Руиджи Такенака – Коки Ода;
  • Тошики Фудживара – Сейя Нишиока.
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