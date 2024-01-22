Далакян идёт за очередным нокаутом, Нацукава покоряет мир бокса. LIVE

23 января на арене «EDION Arena» в Осаке (Япония) состоится интереснейший боксёрский турнир. В его рамках пройдёт сразу несколько топовых поединков. Свой боксёрский путь продолжает Теншин Нацукава – один из самых талантливых бойцов в истории кикбоксинга. Его соперником станет Пачеко Луис Роблес. А особенный интерес вызывает поединок, в котором выступит непобеждённый Артём Далакян. Он будет биться с Сеиго Акуи.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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