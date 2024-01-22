Далакян идёт за очередным нокаутом, Нацукава покоряет мир бокса. LIVE

23 января на арене «EDION Arena» в Осаке (Япония) состоится интереснейший боксёрский турнир. В его рамках пройдёт сразу несколько топовых поединков. Свой боксёрский путь продолжает Теншин Нацукава – один из самых талантливых бойцов в истории кикбоксинга. Его соперником станет Пачеко Луис Роблес. А особенный интерес вызывает поединок, в котором выступит непобеждённый Артём Далакян. Он будет биться с Сеиго Акуи.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
🤔 Далакян защищал титул WBA в андеркарде Бетербиева
Чемпион WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артём Далакян (21-0, 15 KO) встречался в январе прошлого года с костариканцем Давидом Хименесом (12-0, 9 KO).
Хименес со старта пошёл вперёд в попытке навязать чемпиону силовой прессинг. Далакян же привычно сделал ставку на работу ног и удары с дальней дистанции.
По ходу поединка Хименес часто промахивался, однако не ленился бить из клинчей и время от времени успешно зажимал Далакяна у канатов, разряжаясь по нему короткими комбинациями. Артём же старался не застаиваться, однако это критично сказывалось на количестве выбрасываемых им ударов. Поединок прошёл все 12 раундов.
Официальный вердикт судей: победа Далакяна единогласным решением судей (115-113, 115-113, 116-112).
Где смотреть бой Артём Далакян – Сеиго Акуи
В России показывать турнир с главным боем Артём Далакян – Сеиго Акуи не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
1️⃣5️⃣ Профессиональная карьера Нацукавы стартовала уже в 15 лет
Профессиональная карьера Нацукавы стартовала уже в 15 лет. А ведь до этого момента он успел 107 раз сразиться по любителям! Говоря откровенно, Нацукава впечатлял и поражал, выглядел очень смело и убедительно.
Когда состоится бой Артём Далакян – Сеиго Акуи
Бой Артём Далакян – Сеиго Акуи пройдёт на арене «EDION Arena» в Осаке (Япония). Бойцовский вечер начнётся во вторник, 23 января, в 10:30 по московскому времени.
🏆 Далакян попытается вновь защитить пояс
На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшей весовой категории, которым владеет Далакян. Для Артёма это уже седьмая защита пояса, который он завоевал в феврале 2018 года. Акуи идёт на серии из шести побед, четыре из них — нокаутом. Теперь японец попытается не просто добыть очередную победу, но ещё и завоевать титул.
Полный кард турнира
- Кэнсиро Тэрадзи – Карлос Каньисалес;
- Артём Далакян – Сеиго Акуи;
- Теншин Нацукава – Пачеко Луис Роблес;
- Юки Йонаха – Джуки Тацуоши;
- Руиджи Такенака – Коки Ода;
- Тошики Фудживара – Сейя Нишиока.