«Я плакал и обещал отомстить». Как Тайсон уничтожил обидчика легендарного Мохаммеда Али

36 лет назад в Атлантик-Сити (США) состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе. Обладатель всех поясов, 21-летний Майк Тайсон встречался с экс-чемпионом мира Ларри Холмсом. И для Железного Майка это была не рядовая защита титулов, а принципиальный бой.

История принципиальности этого поединка для Тайсона началась за восемь лет до этого. В 1980 году Ларри Холмс, будучи чемпионом мира по версии WBC, провёл защиту пояса против легендарного Мохаммеда Али. Величайший вернулся в профессиональный бокс из-за финансовых проблем после двухлетнего простоя, и вернулся, мягко говоря, не в лучшей форме: Али было 38 лет, и, как уже теперь известно, на тот момент Мохаммед был серьёзно болен. Тем не менее Холмс, который ранее был спарринг-партнёром Али, согласился на бой и в течение 10 раундов избивал Мохаммеда, после чего поединок был остановлен.

За всем этим наблюдал 14-летний Майк Тайсон, для которого Али был если не кумиром, то тем боксёром, который его вдохновлял. И, конечно, эта история сильно задела Железного Майка.

«Он побил Мохаммеда Али, и я тогда плакал. А потом сказал себе, что должен отомстить», — вспоминает Майк Тайсон.

Негодовал и тренер Тайсона – Кас Д’Амато, который был в хороших отношениях с Али, а вот Холмса презирал. На следующий день после боя Д’Амато позвонил Мохаммеду и отчитал его за то, что тот «позволил, чтобы дилетант так тебя побил». В том же разговоре Кас сказал, что тренирует 14-летнего боксёра, который станет чемпионом мира, а Тайсон пообещал наставнику и Величайшему отомстить Холмсу.

Майк пронёс это обещание через года. Кас Д’Амато не дожил до поединка Железного Майка и Холмса, но Тайсон всё ещё помнил про обещание, данное Мохаммеду Али и своему тренеру. Интересно, что судьба Холмса в точности повторила судьбу Мохаммеда Али. За два года до боя с Тайсоном Холмс объявил о завершении карьеры, но внезапно вернулся на профессиональный ринг в возрасте 38 лет и провёл бой с Тайсоном.

К слову, несмотря на простой, Холмс уверял всех, что готов расправиться с молодым Тайсоном, что именно он будет тем, кто первым побьёт Майка, при этом всячески оскорбляя оппонента. Майк же на это не реагировал, но уже по глазам Тайсона в ринге было понятно, что он настроен не просто победить, а уничтожить Холмса. И, конечно, эмоций добавило появление в ринге перед поединком Мохаммеда Али, который присутствовал в зале как приглашённый гость. Величайший поприветствовал Холмса, а затем подошёл к Майку и сказал: «Сделай его».

Такого мотивированного Тайсона ещё не видел боксёрский мир. Даже на свой первый титульный бой Майк выходил не с таким настроем. Он пронёс всю обиду и злость через года и был намерен снести Холмса. Уже с первых секунд боя Ларри понял, в какой ситуации он оказался, и ему оставалось просто выживать. Тайсон в привычном для себя стиле постоянно сближался через маятники и обрушивал на Холмса мощные комбинации. Ларри пытался сдерживать соперника джебом, постоянно бегал по рингу и при первой же возможности спасался в клинче. Тайсон же продолжал напирать и бить экс-чемпиона, вкладываясь в каждый удар. От пропущенных боковых Холмс буквально отлетал, настолько сильно бил Тайсон. Ларри с первых минут понял, что в этом поединке ему не победить, поэтому единственной тактикой Холмса был бег.

МАЙК ТАЙСОН И ЛАРРИ ХОЛМС Фото: Focus on Sport/Getty Images

Но и она не принесла ему успеха. В четвёртом раунде мощнейшим правым прямым Тайсон усадил Холмса на пол, и это было начало конца. С большим трудом Ларри поднялся и продолжил бой, но тут же разъярённый Майк набросился на соперника и несколькими размашистыми боковыми оформил ещё один нокдаун. Холмс поднялся и на этот раз, но лучше бы этого не делал. Тайсон продолжил избиение экс-чемпиона мира, Ларри принимал все удары и никак на них не отвечал, а фирменный правый боковой от Тайсона поставил в этом противостоянии точку: Холмс рухнул на пол и даже не предпринимал попыток подняться на ноги.

Некогда легендарный чемпион был просто уничтожен в ринге. Тайсон сдержал все свои обещания и на глазах у Мохаммеда Али устроил его обидчику настоящее избиение. Майк стал первым, кто нокаутировал Ларри Холмса, и сделал это, деклассировав экс-чемпиона мира.

«Каким нокаутом я горжусь больше всего? Нокаутом в бою с Ларри Холмсом», — сказал в одном из интервью Майк Тайсон.