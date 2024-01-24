«Согласие с двух сторон есть». Легендарному бою Фёдора Емельяненко с Тайсоном — быть!

В феврале прошлого года легендарный Фёдор Емельяненко окончательно завершил карьеру в смешанных единоборствах. Боец объяснял, что возраст уже не позволяет ему поддерживать былую форму, к тому же накопились травмы и организм не выдерживает таких нагрузок.

Спустя несколько месяцев Емельяненко стал гостем шоу известного журналиста Ариэля Хельвани, где рассказал, что хочет провести бой по правилам профессионального бокса и назвал Майка Тайсона в качестве желаемого соперника. Причём до этого Фёдор неоднократно подчёркивал, что не хотел бы проводить выставочных поединков, так что если и биться, то по-настоящему. Новость получилась очень резонирующей, начались активные обсуждения, так как бой двух легенд захочет посмотреть множество поклонников единоборств.

Майк Тайсон Фото: Joe Scarnici/Getty Images for Triller

Емельяненко даже обозначил готовность вписаться в октябрьский кард турнира, который возглавляли Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну, но стало известно, что Железный Майк не горит желанием возвращаться в ринг: «Боя с Фёдором не будет, он один из моих идолов».

Слухи и разговоры о дебюте Последнего Императора в боксе затихли, но в Fedor Team несколько раз упоминали, что Емельяненко продолжает потихоньку готовиться к боксёрскому дебюту. Правда, была неопределённость с соперником, так как никаких кандидатур, кроме Тайсона, Фёдор не называл. А теперь боец прервал молчание и пролил свет на некоторые детали о грядущем бое.

«Переговоры идут, но не в рамках Bellator. Бой планировалось провести в Саудовской Аравии, прошло несколько раундов переговоров с участием моих представителей и представителей Тайсона. Это была интрига, когда он объявил, что биться со мной не будет. Я готовлюсь, я в форме, тренируюсь в Москве в команде ЦСКА. По ММА я закончил — уже сам чувствую, что мой организм не вытягивает ММА. Я могу работать, но происходят обострения, а в боксе всё благополучно — я могу и тренироваться, и готовиться, и выполнять все нагрузки. Так что готовлюсь в полную силу.

Бой будет по правилам бокса. Не думаю, что это будет 12 раундов, но регламент ещё будет обсуждаться. Согласие с двух сторон есть, однако должно быть финансирование. Сейчас всё упёрлось в финансирование, но в ближайшее время, думаю, всё будет. Я надеюсь, что всё получится», — рассказал Емельяненко в интервью Сергею Лодыге.

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Учитывая то, как размашисто сейчас действует Саудовская Аравия на боксёрском рынке, легко верится в то, что вопрос с финансированием будет решён. Это по-настоящему громадная вывеска. Емельяненко — легенда единоборств не только в России, но и во всём мире, Тайсон тоже не нуждается в представлении. Привлечение таких звёзд явно поднимет акции Саудовской Аравии, бойцы станут стремиться попасть туда на турнир с ещё большей охотой.

Тайсон пока никак не комментировал возможный поединок, но в крайнем случае, если у Емельяненко по каким-то причинам сорвётся бой с Майком, есть Рой Джонс-младший, который за последний год несколько раз выразил заинтересованность в поединке с Фёдором. Похоже, что Емельяненко-старший открывает для нас новую серию битв между легендами. И, пожалуй, каждую будет интересно посмотреть.