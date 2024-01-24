Россияне – самые скучные бойцы? Почему UFC задвигает топовых Евлоева и Анкалаева

В 2024 году фанаты смешанных единоборств из России ждут большого количества титульных поединков с участием наших бойцов в UFC. И стоит отметить, что такое желание нельзя назвать безосновательным. Постепенно к поясу подбираются сразу несколько представителей России. Особенно большие надежды связаны с Магомедом Анкалаевым и Мовсаром Евлоевым. Оба бойца последними выступлениями доказывают свой высочайший уровень. Но при этом действия Даны Уайта говорят о том, что оба получат свои титульники не в самое ближайшее время.

Претензии к каждому из бойцов – одинаковые. И Анкалаев, и Евлоев практически не проявляют себя в медийном пространстве. Они разгоняют свои бои довольно вяло, практически не активничают в социальных сетях. На фоне топовых трэш-токеров и чемпионов всё это выглядит действительно блекло. Кроме того, последняя фраза Даны говорит о том, что его не устраивает даже сама манера, в которой парни дерутся. Особенно это касается Евлоева, который не одержал ни одной досрочной победы за восемь поединков в UFC.

Мовсар Евлоев Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

За россиян решил вступиться Камил Гаджиев, который попытался объяснить причину такого поведения наших бойцов: «Имеет ли Мовсар титульные перспективы? В первую очередь давайте поздравим нашего соотечественника. 18-0 – безупречный рекорд. Да, скучноватая манера ведения боя, но на него давит огромная ответственность. Я уверен, друзья, тренеры сказали ему примерно следующее: «Мовсар, не обращай внимание на то как. Самое главное – побеждай. Нам сейчас просто нужны победы». Даже если таких побед будет ещё две или три, UFC всё равно даст титульник. Мовсар имеет все основания на то, чтобы за титул побороться. Что бы ни говорили о манере боя, Мовсар по-прежнему один из претендентов на титул, а сейчас в ещё большей мере».

Стоит отметить, что доводы Гаджиева действительно звучат убедительно. Долго игнорировать бойца, который штампует победы, всё равно не получится. Зато россиянине демонстрируют практически безупречные навыки в клетке, пусть и не хотят особо рисковать. История знает очень много примеров того, как яркие личности проигрывали, ломались в ментальном плане и попросту пропадали. Да и каждое поражение очень сильно сказывается на шансах остаться в титульной гонке. Поэтому далеко не все готовы рисковать своим наследием ради того, чтобы развлечь фанатов.

Есть и примеры того, когда яркие бойцы, проявляющие себя классно вне октагона, на практике показывают себя откровенно не лучшим образом. Один из самых ярких образчиков – Пэдди Пимблетт. Он считался одним из самых главных активов UFC, очень жёстко высказывался в сторону соперников и просто сводил с ума фанатов смешанных единоборств из Британии. Но с каждым новым боем становится всё грустнее, поскольку победы выглядят вымученными и несправедливыми. Складывается ощущение, что промоушен просто тащит за уши своего «золотого мальчика».

Действительно, в UFC просто обожают ярких парней, которые любят трэш-ток и ведут себя вызывающе. Ценят и бойцов, которые хорошо проявляют себя с точки зрения кровавых и интересных поединков. Но при этом стоит напомнить и о том, что тот же Хабиб Нурмагомедов многие свои бои забирал в схожем стиле, загонял жертву и методично «душил». Поэтому Евлоеву и Анкалаеву не стоит сильно отказываться от своей манеры ведения поединка. Рано или поздно титульник придёт к ним в руки, долго игнорировать победы Мовсара и Магомеда у лиги не получится. А вот если рискнуть и попытаться изменить своему стилю, можно потерять всё.