Боец ММА выпал с 10-го этажа. Теперь соперник молится за его жизнь

Магомед Зайналов — один из самых известных бойцов поп-ММА, который сделал себе имя во многом за счёт выступлений в лиге Hardcore и ярких пресс-конференций. Кроме того, свою роль играет и звучное прозвище — Веном.

В феврале у дагестанца был намечен очередной поединок, в котором он должен был встретиться с Эдуардом «Teddy» Кузьминовым, и наверняка рассматривал бой как возможность вернуться на победную тропу. Однако теперь под вопросом даже не участие Зайналова в поединке, а возможность продолжения карьеры.

Сегодня стало известно, что Магомед выпал из окна 10-го этажа. По предварительной информации, он арендовал это жильё, а сам инцидент произошёл вечером 23 января. Спортсмен поскользнулся на узком балконе, потерял равновесие и упал. Вероятно, от мгновенной смерти бойца спасло то, что он упал не на асфальт, а на машину, стоявшую рядом. К слову, сообщается, что хозяин Nissan X-Trail, на который Зайналов приземлился, будет подавать на него в суд, так как данное происшествие не является страховым случаем.

Зайналов выжил, но при этом находится в реанимации, и врачи борются за его жизнь. У Магомеда диагностированы переломы ног и таза, а родные бойцы сообщают, что он сейчас вернулся в сознание.

О страшном инциденте сообщил несостоявшийся соперник Венома Кузьминов, опубликовавший пост в социальных сетях: «Сегодня утром мне поступили печальные новости. Магомед Зайналов упал с 10-го этажа, сейчас находится в реанимации. У нас 2 февраля должен был проходить бой. Я молился, чтобы выиграть в этом бою. Теперь понимаю, что пофиг на все эти бои. Хочу помолиться за Венома, чтобы у него все было хорошо, чтобы он восстановился. И вас прошу, давайте все помолимся за него».

На данный момент нет новых подробностей о состоянии Зайналова. Врачи в одной из ростовских больниц пытаются спасти ноги бойца. Как сообщает телеграм-канал Mash, причиной падения стало домашнее животное.

Не так давно семья завела кота, а в тот вечер он был напуган и выскочил на балкон, оказавшись на водостоке. Магомед пытался снять питомца оттуда, но сорвался вниз. Все родные пострадавшего сейчас в больнице.

Сама лига Hardcore уже пообещала взять на себя расходы по операции и лечению Зайналова. Остаётся надеяться, что врачи смогут помочь Магомеду и у этой истории будет хороший финал.