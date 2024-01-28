Самый странный бой Тима Цзю. Чемпиону не дают защищать пояс, а соперник — «сбитый лётчик»

В октябре прошлого года Тимофей Цзю впервые в профессиональной карьере вышел на бой в статусе полноценного чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO. Тогда сын прославленного боксёра Кости Цзю встречался с Брайаном Мендосой и одержал победу единогласным решением судей.

После этого Цзю вызвал на бой Джермелла Чарло, но, как выяснилось позже, тот не особо заинтересован в поединке с Тимом и скачет по весовым категориям, даже не задумываясь о том, чтобы защищать свои пояса. Цзю в этой ситуации слегка подвис без соперников, даже были инсайды из-за океана о том, что чемпиону придётся простаивать до лета, так как ему не смогли подобрать соперника на март.

Бой Тимофея Цзю и Брайана Мендосы Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Теперь проблема решена, но отчасти. Соперником Тима Цзю станет экс-чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман. Оба бойца не только подтвердили информацию о поединке 30 марта, но ещё и обменялись первыми комментариями. И у этого матч-апа есть две стороны.

Во-первых, Кит Турман — громкое имя. Самое громкое в карьере Тима. Цзю уже 29 лет, его рекорд 24-0, а его самым крупным соперником с точки зрения имени был Тони Харрисон. Так что вероятная победа над Китом неплохо приукрасит резюме чемпиона.

Кроме того, этот бой состоится в Лас-Вегасе. Цзю лишь второй раз за всю карьеру будет биться в США, а это важно для того, чтобы раскручиваться в медийном плане. Это будет первый кард, который организуют Premier Boxing Champions совместно с платформой Amazon Prime. В некотором роде это престиж и однозначно поможет карьере Цзю.

Тим Цзю Фото: Brendon Thorne/Getty Images

В октябре его менеджер Джордж Роуз также заявлял, что команда боксёра настроена на Лас-Вегас: «Тим непреклонен в том, что следующий бой он хочет провести в США. И мы этому рады. У нас пока нет анонсов, но скоро что-то произойдёт. В этом году в Штатах пройдёт ещё несколько крупных боёв, которые определят расписание на 2024 год. Тим готов драться с марта. Тогда мы сможем найти соперника. Тим дал понять, что хочет быть активным в следующем году, он хочет изменить представление о действующем чемпионе мира».

Оборотная сторона медали заключается в том, что Кит Турман, судя по всему, представляет собой только громкое имя. За последние 4,5 года он провёл всего два поединка, простой между которыми составил 2,5 года. В своё время Кит входил в топ-10 рейтинга pound-for-pound и владел двумя поясами, но WBC лишила американца титула за то, что он не боксирует. А позже Турман потерял и пояс WBA в бою с Мэнни Пакьяо. Последний поединок Кит провёл два года назад и выиграл у Марио Барриоса. Так что текущий уровень и физическая форма Турмана вызывают вопросы.

Ещё один важный момент — как сообщает довольно авторитетный журналист Майк Коппинджер, на кону не будет стоять чемпионский пояс. WBO отказалась утверждать Турмана в качестве претендента, так как он отсутствует в её рейтингах, а также не выступал ранее в этой весовой категории. Поединок не потеряет статус главного события, но точно теряет в привлечении фанатов. Цзю — не настолько известная фигура в США, а бой без пояса явно не так привлекателен для широкой аудитории. На этом фоне есть также информация о том, что бой пройдёт в промежуточном весе — до 70,3 кг.

Кит Турман Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

Идею боя уже раскритиковал и известный промоутер Эдди Хирн в эфире FightHib TV: «Похоже на тот случай, когда у тебя есть дата на PPV-ивент, но нет главного события для этого ивента. Поэтому вы пытаетесь компенсировать качество количеством — впихиваете в шоу побольше поединков. Это очень хороший вечер бокса. Но есть проблема. Для PPV-карда важно наличие PPV-ивента. Правильного главного события. Мне нравится Цзю. Но его бой против Турмана — точно не такой бой, о котором я говорю. Я предпочёл бы какой-то другой бой. Турман два года не выходил в ринг. Не уверен, что он достоин драться за пояс в дивизионе, в котором ранее не выступал.

Цзю не лучший выбор для PPV. Ведь он пока что не добился здесь, в Америке, такого уровня узнаваемости и популярности, чтобы возглавлять PPV-ивенты. Да и Турман вряд ли для этого подходит. Я считаю, что такие карды никогда не приносят финансового успеха. Считаю, что для PPV нужен правильный главный бой. Поймите, я проходил всё это. Сам пробовал такой вариант. И он никогда не срабатывал».

В сухом остатке Цзю получает странноватый бой, который приносит ему крайне мало дивидендов, но несёт в себе риски. Не самый выгодный заход на рынок США, спасти Тима может разве что эффектный финиш. Тогда он всем запомнится и в дальнейшем не будет использоваться в качестве затычки на PPV-ивенте.