Мы живём в эпоху поп-ММА и фрик-боёв. Почему это настолько популярно?

Поп-ММА — относительно молодое явление для России, но это направление уже приобрело и армию поклонников, и настроило против себя армию хейтеров. Однако на этом никто не останавливается, в стране уже несколько промоушенов, специализирующихся на организации таких поединков, а ещё есть те, кто просто властвует в царстве кринжа и устраивает фрик-бои — Epic Fighting.

Важно отделять поп-ММА и фрик-бои. Вся суть поп-ММА заключается в том, что в поединках участвуют непрофессионалы. Это могут бить блогеры, актёры, певцы, кто угодно, кто не занимается этим профессионально. Во фрик-промоушене Epic Fighting это направление довели до абсурда и приглашают туда самых разных персонажей — от Олега Монгола и Кирилла Руки-Базуки до Гогена Солнцева и Стаса Барецкого.

В каких промоушенах устраивают поп-бои

Какие же главные лиги, устраивающие поп-бои? Надо сказать, что были лиги, которые хотели запрыгнуть в этот поезд хайпа, но не удержались. Выжили сильнейшие, и это теперь флагманы данного направления. В основном такие поединки проходят в лиге «Наше дело», Hype FC, Hardcore. Последние не относят себя к направлению поп-ММА, но при этом у них есть все необходимые для этого атрибуты. Hardcore активно раскручивается за счёт конфликтов, пресс-конференций в формате «шоу на диване», которые часто заканчиваются драками, и большого количества оскорблений. Трэш-ток стоит во главе угла, так что это вполне себе поп-ММА, лигу вряд ли смотрят из-за профессионализма спортсменов.

Турнир Hardcore FC Фото: vk.com/hardcore.fighting

Hype FC, можно сказать, воспитал множество нынешних поп-бойцов. У лиги есть проблемы с финансами, но они выпутывались, например, за счёт Hype Reality. За этим шоу активно следили, но реальность такова, что выживать в мире поп-ММА тоже непросто. У «Нашего дела» всё хорошо. У них регулярно проходят турниры, и, возможно, это сейчас лидер индустрии в России. Это территория классических поп-ММА без перекосов в бои карликов в телефонной будке и прочего подобного. В «Нашем деле» бьются рэперы, артисты, блогеры, а лига развивается. И даже открыла женский дивизион. Как недавно выяснилось, из этой лиги есть перспектива выбраться в UFC, что доказал Шара Буллет.

Epic Fighting Championship

Как уже сказано выше — всё дикое, что вы слышали про поп-ММА и фрик-бои, скорее всего, родом из этого промоушена. Тут настоящее безумие. Прямых эфиров не проводят, но выкладывают в YouTube выпуски, которые собирают немало просмотров. 740 тысяч у последнего видео. Тут есть и свои звёзды. Например, Олег Монгол настолько прикипел к единоборствам, что уже активно тренируется. Есть и другие знаковые персонажи, такие как Гоген Солнцев и Стас Барецкий, есть Мини-Халк. Тут же были и бои с участием Никиты Джигурды, Виталия Милонова и Отара Кушанашвили. Надо сказать, Epic Fighting своего статуса ничуть не стесняются и, напротив, всячески его подчёркивают. Люди включают это, чтобы посмотреть на фриков, и получают желаемое. Всё честно.

Почему это смотрят?

Хочется этого любителям смешанных единоборств и бокса или нет, но на поп-ММА есть немалый спрос. Те же выпуски «Нашего дела» стабильно пробивают 500 тысяч просмотров. Феномен популярности поп-ММА объяснял в интервью «Спорт-экспрессу» основатель Punch Club Андрей Зайкин: «Такие поединки, как и шок-контент, затрагивают струнки человеческой души. Кто-то от этого испытывает удовольствие, кто-то — омерзение и злость, а кто-то относится с сарказмом. В любом случае люди получают эмоциональную разрядку, глядя на это. Когда я смотрю, то испытываю испанский стыд. Мне именно стыдно за то, что я вижу. Эмоция? Эмоция! Ещё Смоктуновский говорил, что задача театра — вывести из равновесия, а остальное уже — дело третье. Из 100 комментариев примерно 90 человек пишут «что за шляпа?», но смотрят же! Просмотры есть, ничего не накручивается, всё само получается. Сейчас сложно стать известным, раньше было намного проще. Посмотрите, какая огромная конкуренция в информационном поле! А это хороший способ быстро прославиться, заявить о себе. Поэтому многие звëзды и соглашаются».

Бой Олега Монгола и Отара Кушанашвили Фото: vk.com/epic.fighting

Парадокс в том, что именно те, кто критикует поп-ММА, и становятся двигателем для индустрии. Они кликают, комментируют, проявляют эмоции, то есть индустрия справляется с заявленной целью. К тому же они действительно устраивают шоу за счёт постоянного конфликта. Бойцы выплёскивают друг на друга негатив, и так создаётся интерес к боям. Кроме того, часто в поп-ММА мы видим звёздных артистов, а их имена приковывают к себе дополнительное внимание. Даже необязательно быть звездой. Например, Мурад Легенда прославился сомнительным способом, но в итоге бьётся и собирает просмотры.

В 2022 году публиковалась информация, что промоушен Top Dog, где бьются на голых кулаках, показал прибыль в 44 млн рублей, что в два раза больше, чем у лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC за тот же период.

При этом, конечно, у профессионалов к таким турнирам отношение резко негативное. Фёдор Емельяненко неоднократно критиковал поп-ММА, призывал их закрыть, то же самое заявлял и Радмир Габдуллин, когда был главой Союза ММА. А один из самых известных российских бойцов Александр Шлеменко отмечал, что клоунские варианты не рассматривает.

Тем не менее нужно признать — мы живём в эпоху фрик-боёв и расцвета поп-ММА, они неизбежно будут заполнять информационную повестку и привлекать к себе внимание. Во всяком случае до тех пор, пока на них есть достаточный спрос. Вряд ли поп-ММА исчезнут в ближайшее время, потому что ниша занята. А учитывая, что в плане организации все эти лиги развиваются, то, скорее всего, они только продолжат закрепляться в мире смешанных единоборств.