«Сначала думал, что поедем на ОИ, но не разрешили». Беседа с надеждой российского бокса

3 февраля в Серпухове состоится вечер профессионального бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA», который организует Международная ассоциация бокса. В главном событии спортивного мероприятия бой проведёт трёхкратный чемпион России Всеволод Шумков, противостоять которому будет представитель Кубы Сайдель Хорта. Спортсмены сразятся в 10-раундовом поединке за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг. Мы поговорили с Шумковым и узнали у него самые интересные подробности подготовки, планы на профессиональную карьеру и мнение о самых ярких событиях в мире профессионального бокса.

– Как проходит подготовка к поединку, накладывает ли дополнительной ответственности статус главного события турнира?

– Подготовка уже идет два месяца. Мы проводим её в два этапа. Первый – техническая подготовка. Это ОФП, физическая работа. Второй этап – специальная работа. Сейчас уже занимаемся в парах, с тренером на лапах. Уже подходим к весу, полностью в боевой форме. Сейчас я буду в главном поединке вечера. Это очень мотивирует, такое впервые в моей карьере. Я не так давно в профессиональном боксе. И сразу оказался в главном бою вечера. Очень рад, что так получилось. Нужно доказать, что я не просто так поставлен в главном поединке. Необходимо победить, у меня есть все шансы для этого.

– Вы действительно не так давно перебрались из любительского бокса в профессиональный. Какие ключевые отличия успели прочувствовать?

– После чемпионата мира RCC предложила мне контракт. Предложили хорошие условия, я согласился. Тем более это Екатеринбург, а я родом из города Каменск-Уральский, это совсем рядом. Поэтому согласился, не раздумывая. Какие отличия? Перчатки. В любителях они «антинокаут», меньше травматизма. А тут более жёсткие — как голые кулаки. Это первое, что я почувствовал. А вообще, первый бой был рассчитан на шесть раундов, провёл я всего три. Потом соперник снялся. Как будто провёл любительский бой, особенно не понял различий. Но сейчас, думаю, 10 раундов, всё пойму.

– А нет ли желания снова закончить всё за три раунда и пока что этого не понимать?

– Конечно, было бы вообще отлично. Однако соперник опытный, сильный. Он был в финале чемпионата мира, но в другой весовой категории. А теперь я чуть спустился к нему. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Веса рядом, они особо не отличаются друг от друга.

Всеволод Шумков Фото: Федерация бокса России

– Появилась новость, что МОК допускает российских атлетов в нейтральном статусе. Как вы отреагировали на неё?

– Сначала обрадовался. Думал, что мы поедем на Олимпиаду. Но наш олимпийский комитет сказал, что мы не поедем без флага и гимна. Он отреагировал так. А это значит, что мы не едем. Надеюсь, в ближайшее время всё разрешится. И мы всё-таки поедем с флагом и гимном на Олимпиаду. Потому что это мечта любого спортсмена.

– А в целом были готовы поехать под нейтральным флагом?

– Конечно. Если бы наша федерация бокса разрешила, то поехал бы. Потому что если ты завоевал олимпийское золото, тебя хоть как признают. Все в России будут рады. Поэтому смог бы поехать под нейтральным флагом.

– А как вы оцениваете тот период, который провели в любительском боксе?

– Это огромное развитие и огромная мотивация. Я попал в сборную в 18 лет и застал тех ребят, которым сейчас по 30-35 лет. Они говорили, что раньше совсем не было финансирования, они боксировали за медали и грамоты. И мой дядя говорит, что не было мотивации. Нужно было и работать, кормить семью, и боксировать. А за двумя зайцами не угонишься. Сейчас же ты можешь заниматься любимым делом и за это получать деньги, не распыляться.

Всеволод Шумков Фото: РИА Новости

– Есть ли боксёры, за которыми вы следите, кем вдохновляетесь?

– Раньше особо не было такого. Но сейчас мне нравятся бои Дмитрия Бивола. Он очень чётко боксирует, может вырубить даже в 10-м раунде, хотя там сил уже не так много. А он это может. Дмитрий проделывает грандиозную работу.

– Объявлено о бое Бетербиева и Бивола. Как вы считаете, этот бой нужен профессиональному боксу?

– Для всего профессионального бокса и для России хорошо, что будет такой бой за звание абсолютного чемпиона мира. Это прославляет нашу страну. Но есть и другая сторона медали. Это два наших боксёра, сложно за кого-то болеть. Я буду болеть просто за красивый и хороший бокс. Думаю, и шансы 50 на 50. Стилистически они разные. Бетербиев очень жёстко бьёт, может завершить бой в любой момент. Бивол хорошо работает на ногах, на дистанции. Это будет битва стилей. Кто лучше проделает свою работу, тот и победит.

– Сейчас дивизионы насыщены российскими бойцами. Вы готовы драться с соотечественниками?

– Считаю, что бокс – это бокс. Мы соотечественники, друзья, но я готов драться с любым соперником. В моём весе много российских боксёров. В будущем я был бы рад разделить с ними ринг и подраться. Главное – это титул. Мы всё равно останемся товарищами, друзьями, но в бою мы враги.

– А то, что соотечественники очень хорошо знают друг друга? Это придаёт своих особенностей?

– Это даже сложнее. Потому что все знают друг друга, нужно чем-то новым удивлять. Я несколько раз встречался на чемпионатах России с одним и тем же соперником. Это намного сложнее. Мне приходилось драться даже со своим братом. Мы все были одного веса, дрались.

Всеволод Шумков Фото: РИА Новости

– А с братом были настоящие поединки? Или как у братьев Емельяненко?

– Настоящие. Не то чтобы рубка, но пытались больше работать на технику. Кто себя лучше показывал. Я всегда побеждал. Однако не было такой злости. Хотелось просто выяснить, кто лучше владеет этим видом спорта.

– В ближайшее время пройдёт поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика. Какие у вас ожидания от этого боя?

– Планирую смотреть этот поединок. Но прогноз дать не могу. Последние бои Александра Усика не смотрел. А за Тайсоном Фьюри следил. Он терпеливый, держит удар. Если честно, не знаю, кто победит.

– А как вам дебют в боксе Фрэнсиса Нганну?

– Это американские движения. Он сразу перешёл в бокс и получил этот бой. Наверное, какие-то деньги у них есть. Он выглядел неплохо, скорее всего, базовый боксёр. Думаю. Тайсон Фьюри не был хорошо готов, недооценил соперника.

– И в профессиональном боксе, и в любительском в последнее время большие вопросы по судейству. Вам приходилось с таким сталкиваться?

– Думаю, что нужно досрочно заканчивать, потому что тогда ты точно победил. Но в любительском боксе это очень часто происходит. Выходит грязный боксёр, и ему отдают победу, потому что он дома. У меня самого был такой случай. Дрался на чемпионате Европы до 22 лет в Италии. И тогда бился с итальянцем. В какой-то момент я наклонился, и мне судья тут же дал предупреждение. Я начал злиться, бросаться, проиграл бой по судейским запискам. Но все понимали, что я победил. И так же было на чемпионате мира в Ташкенте. Мне сделали два чистых удара после сигнала «стоп», а судья начал отсчитывать.

– А если говорить о представителях MMA. Вы бы подрались с парнем из другой дисциплины?

– В боксе, добро пожаловать. С любым. А в других дисциплинах… Мне не нравится. Мне в пять лет подарили боксёрские перчатки, я этим и живу. За другими дисциплинами не слежу. Из спорта смотрю большой теннис и футбол. А из единоборств – только бокс, и всё.

– А про сегмент поп-единоборств слышали?

– Не слежу. Если честно, даже не слышал.

– А если с вами захочет подраться хорошо подготовленный блогер? Российский Джейк Пол?

– Легко. Покажу ему, что бокс – это не блогерство. Чтобы понимали, что профессиональный бокс – это серьёзно. Думаю, у Джейка Пола просто не было серьёзных соперников. А если и были, то они были куплены.

Всеволод Шумков Фото: РИА Новости

– Назовёте трёх лучших боксёров планеты прямо сейчас?

– Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Василий Ломаченко. Мне нравится их стиль боя. Бивол – жёсткий, игровой. Бетербиев – панчер. Ломаченко – техничный и быстрый на ногах. Это очень красивый бокс. У остальных, мне кажется, грязный бокс. Он мне не очень нравится. Бокс – спорт джентльменов.

– Вам было обидно за Ломаченко после боя с Хейни? Верите в него в поединке с Камбососом?

– Если завершит досрочно, победит. Если проведет все 12 раундов, победу отдадут Камбососу. Василий на закате, ему нужен только нокаут. Я смотрел бой с Хейни. Он показался мне равным. Можно было отдать и туда, и туда.

– А вы согласны с тем, что профессиональный бокс – это большой бизнес?

– Да, я и сам так считаю. Если спортсмен молодой и перспективный, показывает равный бокс с опытным и именитым, то в будущем он будет показывать ещё больше. В моей практике такого пока не было.