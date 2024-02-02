Бой Фьюри — Усик перенесён! Выясняем, что случилось с противостоянием года

Как же мы ждали противостояния Тайсона Фьюри и Александра Усика! Первый в XXI веке поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе, противостояние скорости и габаритов, любительской школы бокса и профессиональной — что может быть лучше? Парни долго не могли договориться о проведении боя: спорили из-за денег, очерёдности выхода в ринг, других мелочей, бесконечно скандалили — и всё-таки сошлись на встрече 17 февраля. Увы, она снова откладывается. Как же жаль!

Как стало известно буквально всего час назад, поединок сорвался из-за травмы Фьюри. Громадный британец получил глубокое рассечение во время спарринга и не сможет драться 17 февраля. Как сообщает журналист Крис Мэнникс со ссылкой на менеджера Эгиса Климаса, занимающегося делами Усика, бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе будет перенесён на другую дату.

Рассечение у Тайсона Фьюри Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

«Я абсолютно опустошён, учитывая, как долго я готовился к этому бою и в какой превосходной форме нахожусь. Сожалею из-за всех, кто причастен к этому огромному событию. Я сделаю работу к новой дате, как только глаз заживёт. Могу лишь извиниться перед всеми, включая мою команду и команду Усика, бойцов андеркарда, спонсоров и болельщиков, а также друзей из Саудовской Аравии», — приводит слова Фьюри пресс-служба Queensberry Promotions.

Как сообщили сразу несколько журналистов, Усик намерен всё-таки провести поединок 17 февраля. Скорее всего, соперником Александра станет небитый хорватский тяжеловес Филип Хргович — обязательный претендент по линии IBF. Конечно, лучше хотя бы такой бой, чем никакого, но разочарование болельщиков, конечно, сейчас не имеет границ. Учитывая, как долго все лелеяли надежду на поединок Фьюри — Усик, особенно не хочется снова переключаться в режим ожидания.

Насколько длительным будет это ожидание — большой вопрос. С одной стороны, все контракты подписаны, все участники хотят устроить бой и заработать большие деньги. Журналист Сальваторе Родригес уже сообщает, что предварительно бой перенесён на июнь. Но что будет, если Усик сейчас сенсационно проиграет Хрговичу? Или произойдёт ещё какой-либо форс-мажор? Будем надеяться, что всё обойдётся и в итоге мы увидим величайший поединок десятилетия.