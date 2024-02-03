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Джошуа Буатси — Дэн Азиз, боксёрский турнир в Лондоне, где смотреть, дата и время, онлайн-трансляция, лайв, полный кард

Джошуа Буатси — Дэн Азиз: непобеждённые нокаутёры определят соперника Бивола? LIVE
Сергей Сорокин
Джошуа Буатси — Дэн Азиз
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Оба мечтают разделить ринг с россиянином.

3 февраля в Лондоне (Великобритания) состоится яркий боксёрский вечер, который обещает подарить большое количество огненных поединков. В соглавном событии турнира сойдутся Адам Азим (10-0, 7 KO) и Энок Поульсен (14-0, 5 KO). У них на кону будет стоять титул чемпиона Европы по версии EBU в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). А в главном бою между собой сойдутся Джошуа Буатси (17-0, 13 KO) и Дэн Азиз (20-0, 13 KO). Они проведут претендентский бой по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). Титул принадлежит непобеждённому россиянину Дмитрию Биволу.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий вокруг него.

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Где смотреть турнир с боем Джошуа Буатси – Дэн Азиз Дата и время турнира с главным боем Джошуа Буатси – Дэн Азиз Полный кард турнира
Live Сергей Сорокин

🤩 В этом же карде сразится Кэролайн Дюбуа, сестра тяжеловеса Даниэля Дюбуа

Кэролайн будет биться за вакантный титул чемпионки мира в лёгком весе по версии IBO. Соперницей станет Миранда Рейес.

Сейчас у Дюбуа рекорд 8-0, пять из побед добыты нокаутами.

10:35 Сергей Сорокин

👏 Последний бой Азиза дошёл до судейского решения

В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 15 июля 2023 года) противником Дэна Азиза был Халид Грайдия (10-11-4). Азиз победил единогласным решением судей

10:16 Сергей Сорокин

💥 Дебют Дэна по профессионалам получился удачным

Свой первый бой в профессионалах 28-летний Дэн Азиз провел 2 декабря 2017 года. Его соперником был Даниил Борисов (6-20-2). Дэн победил по очкам.

10:01 Сергей Сорокин

👑 За Буатси — публика, за Азиза — опыт

Буатси — местный любимец, он идёт с рекордом 17-0, 13 раз завершал поединки нокаутом, и вообще в нём видят будущую звезду. В соперниках не менее опасный соотечественник Дэн Азиз. Азиз тоже не проигрывал в профессионалах (20-0, 13 нокаутов), но опыта у него побольше.

10:01 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с боем Джошуа Буатси – Дэн Азиз

В России показывать турнир с главным боем Джошуа Буатси – Дэн Азиз не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

10:01 Сергей Сорокин

🕘 «У нас была дата, соперник и локация». Бивол — о сорвавшемся бое с Буатси

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе российский боксёр Дмитрий Бивол высказывался о сорвавшемся бое с Джошуа Буатси.

«Я хотел боя с Буатси, потому что бой был предложен мне. У нас была локация, у меня был противник, и у нас было место. Поэтому, конечно, мы хотели сразиться с Буатси», — приводит слова Бивола BoxingScene.

10:01 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с главным боем Джошуа Буатси – Дэн Азиз

Бойцовский вечер начнётся 3 февраля в 21:00 по московскому времени. Бой пройдёт на стадионе «OVO Arena Wembley» в Лондоне (Великобритания).

10:01 Сергей Сорокин

😱 Джошуа Буатси: Бетербиев и Бивол — это киллеры, но верю, что и я такой же

Британский непобеждённый боксёр Джошуа Буатси высказался о российских бойцах Дмитрии Биволе и Артуре Бетербиеве, которые обладают чемпионскими титулами в полутяжёлом весе.

«Если бы мне представилась возможность провести бой с одним из них, я бы не отказался. Бетербиев и Бивол — настоящие киллеры, но я верю, что я такой же. Но никогда не знаешь, что будет дальше. Может, Бивол освободит пояс и спустится в весе ради боя с Канело. А может, Бетербиев проведёт ещё один бой и уйдёт на пенсию. Главное, чтобы я был в очереди на титул», — приводит слова Буатси BoxingScene.

10:00 Сергей Сорокин

Полный кард турнира

  • Джошуа Буатси – Дэн Азиз;
  • Адам Азим – Энок Поульсен;
  • Кэролайн Дюбуа – Миранда Рейес;
  • Бенджамин Уиттакер – Халид Грайдиа;
  • Франческа Хеннеси – Лаура Белен Вальдебенито;
  • Джейми Тшикева – Константин Довбыщенко.
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