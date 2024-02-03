Джошуа Буатси — Дэн Азиз: непобеждённые нокаутёры определят соперника Бивола? LIVE

3 февраля в Лондоне (Великобритания) состоится яркий боксёрский вечер, который обещает подарить большое количество огненных поединков. В соглавном событии турнира сойдутся Адам Азим (10-0, 7 KO) и Энок Поульсен (14-0, 5 KO). У них на кону будет стоять титул чемпиона Европы по версии EBU в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). А в главном бою между собой сойдутся Джошуа Буатси (17-0, 13 KO) и Дэн Азиз (20-0, 13 KO). Они проведут претендентский бой по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). Титул принадлежит непобеждённому россиянину Дмитрию Биволу.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий вокруг него.

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