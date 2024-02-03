«Это уже невкусно». Объясняем, почему Фёдор Емельяненко будет плохим боксёром

Фёдор Емельяненко год назад официально завершил профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. Но практически сразу стало известно, что Последний Император планирует попробовать свои силы в боксе. Более того, заговорили о возможном противостоянии с легендарным Майком Тайсоном. Поэтому за ситуацией стали наблюдать максимально пристально. Правда, пока конкретики не так много, однако разговоры о первом поединке Емельяненко по правилам профессионального бокса ведутся активно. Но стоит ли Фёдору пробовать свои силы в новой дисциплине?

Стоит отметить, что далеко не все верят в то, что у Емельяненко получится в профессиональном боксе. А всё потому, что у него очень нестандартная и необычная техника. Например, Фёдор всегда придерживался открытой стойки. Руки опускались низко и разводились широко. И для смешанных единоборств она подходила лучше всего. А всё потому, что такая стойка позволяла защищаться от тейкдаунов, выбрасывать очень неожиданные удары. Вот только в боксе всё это может не сработать. А главное, есть опасения, что перестроить бойца уже не получится.

О проблемах со сменой стойки рассказывал тренер Емельяненко Александр Мичков: «Я пытался поставить его в классическую боксёрскую стойку, что-то сообразить, но это не подходило Фёдору. Он мне жаловался: «Когда я держу руки высоко, я не вижу атаки соперника и не успеваю».

Бой Фёдора Емельяненко Фото: РИА Новости

Стоит отметить и то, что ударная техника Фёдора также вызывала большие вопросы по ходу карьеры в смешанных единоборствах. Он часто брал именно за счёт скорости и моментального ухода в клинч и борьбу. Практически всегда ситуация складывалась по одному сценарию. Емельяненко наносил удар и сокращал расстояние до минимума. А после этого в дело включались навыки самбо. Часто Фёдор совершал броски и развивал своё преимущество, добивая оппонентов.

Но последнее десятилетие карьеры в MMA продемонстрировало, что техника действительно хромала. Скорость стала падать с возрастом, поэтому старые приёмы просто перестали работать. Кроме того, пробелы со стойкой также начали сказываться. А соперники окончательно раскусили стратегию Последнего Императора. Рассчитывать сейчас на былую скорость уже бессмысленно. Даже в победных противостояниях Фёдор уступал соперникам по количеству акцентированных ударов. А если против Емельяненко выйдет человек с большим боксёрским прошлым, ситуация может лишь усугубиться.

Именно по этой причине далеко не все ждут дебюта Последнего Императора в профессиональном боксе. Очень любопытно о возможном поединке с Тайсоном высказался глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов: «Бой Фёдора Емельяненко с Тайсоном, возможно, состоится. Насколько я знаю, саудовцы там должны организовать. Но, опять-таки, кроме имён, там ничего не интересно. Одному под 50, другому за 50. Это бред со спортивной точки зрения. Это уже невкусно, скажем так».

Конечно, было бы здорово посмотреть на дебют Фёдора в профессиональном боксе. Но при этом нужно очень внимательно отнестись к выбору соперника. Емельяненко не лучшим образом завершил карьеру в MMA. И многие заявляют, что Последнему Императору стоило уходить раньше. Теперь же не хочется, чтобы бои Фёдора в боксе стали разочаровывающим зрелищем.