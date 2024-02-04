Мужество сыграло с Салиховым злую шутку. Ветеран пропустил грязный приём и улетел в нокаут

В ночь с 3 на 4 февраля на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 235. Очень серьёзный интерес фанатов смешанных единоборств приковывал к себе поединок с участием российского бойца. 39-летний Муслим Салихов встретился с Рэнди Брауном. Король Кунг-Фу вышел в клетку с огромным желанием закрыть поражение в последнем бою. Но на его пути оказался очень крепкий соперник, набравший мощнейшие обороты в лучшей лиге на планете. И поединок оправдал все ожидания.

Салихов перед боем имел рекорд 19-4. Стоит отметить, что 15 раз Муслим завершал свои поединки именно досрочными победами. Но в последнем бою всё-таки случилась обиднейшая осечка. Соперником Короля Кунг-Фу был мастер клинчей, датчанин Николас Далби. В первом раунде Салихов разбивал оппонента с дистанции, но потом Далби просто десять минут сушил бой и выиграл решением. Это поражение стало третьим для Муслима в UFC. Но теперь россиянин был решительно настроен исправиться за ту осечку.

На пути Салихова оказался Браун (18-5), который выступает в лучшей лиге на планете с 2016 года. И стоит отметить, что в последнее время Рэнди набрал мощнейшие обороты. Он победил в пяти из шести предыдущих поединков. 24 июня 2023 года его соперником был Веллингтон Турман. Бой продлился все три раунда и завершился единогласным судейским решением в пользу Брауна.

Поединок Салихова и Брауна начался практически без раскачки. Соперники начали обмениваться мощными лоу-киками. Россиянин выглядел очень уверенно, без опаски выбрасывал по оппоненту свои атаки. А Рэнди старался пользоваться габаритами, работал с дистанции. Опыт Муслима сказывался, он очень классно раздергивал соперника. А затем Браун допустил ошибку, ткнул сразу в два глаза российскому бойцу. И всё-таки Салихов не был намерен долго отдыхать, очень быстро вернулся в бой.

Видимо, решение Муслима не дать себе передышку оказалось роковым. Сразу после возобновления поединка 33-летний ямаец сначала выкинул увесистый хай-кик. А затем задумал целую серию атак. И Салихов оказался к ним не готов. Браун сначала немного потряс россиянина, а затем брутально отправил на канвас. Муслим буквально рухнул, после чего не понадобилось особенного добивания. Уже после первого робкого удара от Рэнди судья принял решение остановить поединок. Быстро стало понятно, что оправиться от такой атаки Салихов уже не сможет.