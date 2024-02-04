Огромный штраф за срыв и новая дата. Все подробности многострадального боя Усик — Фьюри

17 февраля в Саудовской Аравии должен был состояться один из самых ожидаемых поединков в мире профессионального бокса. Тайсон Фьюри и Александр Усик могли определить нового абсолютного чемпиона мира, навсегда вписать своё имя в историю. Но многострадальное противостояние никак не может добраться до ринга. Цыганский король получил травму, поэтому выйти на бой не сможет. Усик, скорее всего, получит нового соперника. А Фьюри предстоит восстановление, после которого случится очередная попытка свести боксёров в ринге.

Накануне всех попытался успокоить руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх. Он пришёл на подкаст The MMA Hour и сообщил, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе перенесён на 18 мая. Конечно, теперь все фанаты профессионального бокса надеются, что уж эта дата точно окажется окончательной. Но никакой уверенности в этом больше нет, поскольку противостояние срывается далеко не в первый раз.

Правда, теперь спортсменам угрожают очень серьёзными санкциями. Видимо, организаторы были возмущены сложившейся ситуацией. Принц Турки Аль аш-Шейх пригрозил, что если один из бойцов вновь откажется от боя, то вынужден будет заплатить $ 10 млн. Стоит отметить, что такой штраф действительно выглядит очень ощутимым для любого боксёра. Поэтому спортсмены попытаются всё-таки добраться до поединка без приключений. Правда, возникает вопрос относительно того, как поступать в непредвиденной ситуации. Нужно понимать, что проблемы со здоровьем могут возникнуть совершенно внезапно, проконтролировать можно далеко не всё.

При этом в случайность травмы Фьюри верят далеко не все. А некоторые и вовсе считают, что рассечение было получено не во время спарринга. И сделано всё было именно для того, чтобы 17 февраля не появляться в ринге. Такую позицию высказал и бывший чемпион мира Александр Гвоздик: «Моё экспертное мнение: рассечение произошло из-за столкновения головы Фьюри с тупым предметом. На спарринге можно удариться головами или получить удар локтем. Получить такое рассечение перчаткой маловероятно, поскольку супертяжи спаррингуют в перчатках по 16-18 унций.

Могло бы это быть хитростью? Без понятия, я ведь не в лагере Фьюри. На фотографии сечка маленькая. На этом уровне никто не рискует. Написали, что на рану наложили швы, но я сомневаюсь. Думаю, история преувеличена. Хотя даже с такой сечкой Фьюри должен был прерывать спарринги. Такая рана не зарастёт до боя. Так что это похоже на правду, а как что они сделали, может, и трубой ударили, я знать не могу».

В Саудовской Аравии решительно настроены всё-таки провести исторический поединок, готовы пойти ради этого на принцип. И подстраховать новую дату организаторы решили беспрецедентным штрафом. Хочется надеяться, что это решение возымеет своё действие. Многострадальное противостояние Фьюри и Усика выходит на новый виток. И хочется надеяться, что эта преграда станет на пути к долгожданному поединку последней. Иначе возможного реванша можно будет уже попросту не дождаться.