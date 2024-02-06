Средневес, бьющий сильнее Нганну. Пайфер был бездомным, теперь он — будущее UFC

В выходные состоится очередной турнир UFC Fight Night 236, который, на первый взгляд, не самый примечательный. В главном событии вечера 10-й номер рейтинга средневесов Джек Херманссон встретится с восходящей звездой промоушена Джо Пайфером.

Для Джо это будет четвёртый бой в UFC и реальная возможность ворваться в десятку сильнейших бойцов дивизиона.

Но если в сильнейшем промоушене мира у Пайфера всё хорошо, то до попадания в организацию дела американца складывались далеко не так радужно. У Джо за плечами история сложных взаимоотношений с отцом, которые на него повлияли. По словам бойца, отец жестоко с ним обращался с тех пор, как ему исполнился год. В итоге, будучи подростком, Джо просто сбежал: «Не буду вдаваться в подробности, но я просто толкнул его, выбежал из дома и больше никогда туда не возвращался. Он высмеивал меня, говорил, что я буду неудачником всю жизнь. Тогда у меня не было возможности даже заниматься спортом. Я встретил своего спасителя, которым стал мой школьный тренер по борьбе Уилл Хармон. Я бы всё бросил, если бы не встретил его».

Джо Пайфер Фото: Zuffa LCC/Getty Images

Что касается матери, то и с ней отношения не ладились. Пайфер называет их «токсичными» и «дисфункциональными»: «Когда это исходит от мамы, то ранит сильнее, чем если бы это был отец. Мама меня презирала, потому что я был копией отца. Они нехорошие люди».

Джо признавался, что из-за проблем в семье он всю жизнь считал себя отбросом. Однако после появления в UFC всё начало меняться, и боец утверждает, что чувствует себя счастливее, чем когда-либо. Надо сказать, что и путь в лучший ММА-промоушен мира вышел тернистым. Впервые такая возможность предоставилась в 2020 году, и в том бою Пайфер получил травму локтя, из-за чего проиграл Дастину Штольцфусу. Поражение надолго выбило Джо из колеи.

Он не бился около полутора лет, у него началась депрессия из-за поражения, и он подумывал уйти из спорта: «Я впал в депрессию, у меня появлялись мысли о суициде, я себя жалел. Позволил неудаче по-настоящему сломить меня как личность. Думал, может, люди правы и я не создан для этого, задавался вопросом «Почему я?». Было ощущение бесполезности. Знаете, смотрю на небо и думаю: «Чёрт возьми, для чего я вообще живу? Что если я впустую потратил 18 лет жизни, что если не вернусь на победную серию, может, я недостаточно хорош?» В такие моменты не знаешь, как принять произошедшее».

Пайфер справился и сумел направить всю злость и разочарование в нужное русло. Боец вернулся к тяжёлой работе, в декабре 2021 года выступил на турнире в Cage Fury и заработал новый шанс проявить себя в Претендентской серии. Со второй попытки всё сошлось — Джо забил Оззи Диаса и получил долгожданный контракт с UFC.

Была тут и небольшая драма. Пайфер в разговоре с Даной Уайтом обмолвился, что у него нет денег и он вот-вот станет бездомным. Глава UFC выделил ему сумму, которой было достаточно, чтобы покрыть годовую аренду дома: «Я делаю много вещей для многих людей, просто мне не обязательно об этом рассказывать. Тем вечером Пайфер сказал, что скоро станет бездомным. Но теперь этого не случится».

Дана Уайт Фото: Getty Images

Джо очень ценит Уайта и регулярно отмечает, как ему благодарен. В октагоне Пайфер тоже не подводит. Три дебютных поединка завершились досрочными победами, причём американец может и нокаутировать, и прикончить соперника в борьбе. Соперника из рейтинга Пайферу предлагали давно. Ему давали возможность встретиться с Нассурдином Имавовым, но Джо очень трезво оценил свои навыки и опыт и отказался: «Это было слишком рано, зачем мне спешить. Я не собираюсь биться с самыми крутыми парнями, не обладая необходимым опытом. Я не тупой, я давно в этой игре. Моя команда очень хорошо заботится обо мне».

К слову, Пайфер даже снял документальный фильм о своём пути в UFC, где подробно рассказал и о проблемах в семье, и о периоде бездомности, и о депрессии после неудачи в Претендентской серии. Джо рассчитывает, что его опыт может кому-то помочь.

Сейчас, судя по всему, пришло время врываться в рейтинги. Глядя на Пайфера, складывается ощущение, что он может надолго задержаться в топе своего дивизиона. Джо очень большой для этого веса и физически сильный. В том числе это позволяет ему перебарывать своих соперников, но, как недавно выяснилось, Пайфер ещё и бьёт со страшной силой.

В UFC Performance Institute есть машина, которая замеряет силу удара. Согласно её данным, долгое время рекорд удерживал экс-чемпион промоушена в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну. UFC очень этим гордилась, позиционируя своего бойца как человека с самым сильным ударом на планете. Только теперь Пайфер увёл этот рекорд, о чём рассказал Джо Роган: «Он очень сильно бьёт. Мы должны рассказать всем, что он побил рекорд Нганну на машине для замера силы удара. Люди, отвечающие за машину, даже не хотели засчитывать его результат».

Фрэнсис Нганну Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Другой средневес Шон Брэди объяснил, что в UFC PI посчитали, что машина не в порядке: «Парень, который проводил замер, сказал, что с машиной что-то странное. Поэтому Пайфер сделал это три раза подряд, трижды подряд он побил рекорд».

На всякий случай Джо потом сам пришёл на подкаст к Рогану и показал видео, доказывающее его правоту. Так или иначе, даже если машина решила спасти рекорд Нганну, все узнали, насколько мощно заряжает Пайфер. С этим навыком соперникам будет с ним ещё тяжелее.