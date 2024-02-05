Бивол и Бетербиев представляют два разных стиля. Их бой — то, за что мы любим бокс

Часто современный бокс критикуют за то, что лучшие избегают боёв с лучшими. Создание множества весовых категорий и наличие разных организаций усугубляют проблему. Саудовская Аравия взялась поправить ситуацию и уже запланировала на этот год два боя за абсолютное чемпионство. Конечно же, большинству болельщиков из России наиболее интересен поединок Артура Бетербиева и Диитрия Бивола.

Это классическое противостояние стилей. То, что все хотят видеть, когда один топовый боец сталкивается с другим. Согласитесь, у каждого стиля есть свои поклонники, и споры о том, что эффективнее, идут постоянно.

Дмитрий Бивол — классический игровик. Такое разделение по стилям шло ещё со времён СССР, но и сам Дмитрий неоднократно говорит, что он — продукт советской школы бокса. Бивол лёгкий на ногах, очень быстрый и невероятно техничный, прекрасно дышит всю дистанцию боя и может работать в одном темпе.

Как правило, боксёры такого стиля самые неудобные для своих соперников. Типичная ситуация из боёв Бивола — резкое сближение, хлёсткий удар и отход на безопасное расстояние. Плюс огромный арсенал всевозможных финтов и обманных манёвров. Постоянное движение сильно перегружает соперников, они начинают задумываться о том, что Дмитрий выкинет дальше, и пропускают. Практически каждый бой таких боксёров идёт под их диктовку, даже если они работают вторым номером.

Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

Бивол уже неоднократно демонстрировал универсальность и умение переключать режимы. Он может и насыпать многоударную серию, а может раз за разом точными одиночными ударами вскрывать защиту. В скорости россиянин даст фору очень многим, и он сам прекрасно осознаёт свои сильные качества. При этом бьёт Бивол тоже неплохо, но сам всегда говорит, что ему интереснее повозиться с соперником: «У меня нет задачи выйти на ринг и всеми правдами-неправдами выключить человека… Скорее, поставить соперника в такое неудобное положение, чтобы он просто хотел, чтобы бой завершился. Когда он бьёт и промахивается, хочет что-то сделать, а у него не получается… Вот это мне нравится».

Минусы, безусловно, есть. Стиль Бивола отлично подходит любительскому боксу, но в профессионалах часто приходится сталкиваться с соперниками, которые готовы передавить мощью. Сауль Альварес такое практикует, но Дмитрий с ним расправился.

В целом Бивола не особо смущает, что его стиль критикуют: «Когда я боксировал по юношам, у меня был такой стиль бокса, что мне часто говорили, что по молодёжке меня прикончат. В итоге я стал чемпионом России по молодёжке. Далее говорили, что взрослый уровень — это не моя тема, и я там точно пропаду. И я стал чемпионом России. Ну и что говорить о профессиональном боксе… Говорили, что это уж точно совсем не моя тема, поскольку мой стиль бокса не подходит для профессионального бокса. И сейчас я чемпион мира среди профессионалов».

Бой Дмитрия Бивола и Линдона Артура Фото: Getty Images

Но тут ещё следует учитывать, что рядом с профессиональным боксом всегда большие деньги, которые генерируются за счёт зрелищных боёв в том числе. В целом поединки Бивола не сильно котируют именно по этой причине — он не настроен на яркие финиши, а просто демонстрирует чистый бокс и переигрывает соперников. Возможно, иногда ему стоит включать агрессию, хотя бы в боях с соперниками уровня Линдона Артура.

Если Бивол любит присмотреться к оппоненту, то Артур Бетербиев — представитель совершенно другого типажа боксёров. И тот факт, что у него все победы были добыты нокаутами, прямо на это указывает.

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Бетербиев — нокаутёр. Ошибочно таких боксёров считают просто рубаками, которые вышли с одной целью — добраться до головы соперника во что бы то ни стало. Артур немного усовершенствовал стиль, который и без того идеально подходил для профессионального бокса. Безусловно, его главный козырь — удар страшной силы, который заставляет абсолютно любого оппонента относиться к нему с опаской. Однако Бетербиев очень грамотно выстраивает свой гейм-план и старается выключить сильные стороны соперника.

В последнем бою Артур это продемонстрировал. Во-первых, он практически свёл на нет угрозу от Каллума Смита в виде его левого бокового, а во-вторых, сыграл на том, что британец, как и многие, не заметил в стиле Бетербиева других угроз. Проблема Смита — джебы, от которых почти не обороняется. Артур набросил ему 95 джебов за неполные семь раундов, это больше, чем наносил любой другой соперник Каллума. А ведь почти за каждый джебом прятался следующий, более мощный удар.

Артур Бетербиев Фото: РИА Новости

Плюс ко всему Бетербиев отлично двигается. Возможно, в силу возраста (39 лет) он берёт паузы, но когда включается, то действует очень динамично и резко, как на руках, так и на ногах. То есть умение грамотно распределить силы тоже присутствует. Всё вместе делает его, пожалуй, одним из самых опасных боксёров современности, но сам он скромничает, говорит, что на нокауты никогда не нацеливается: «20 досрочных побед подряд? Есть ли цель, чтобы до конца карьеры побеждать только нокаутом? Нет! Я просто к этому отношусь. Считаю, что мне просто повезло».

Эксперты часто используют клише про 50 на 50 в контексте соотношения шансов соперников. Однако бой Бивола и Бетербиева — это как раз классические 50 на 50, где нет фаворита. Может ли Бивол переработать Артура с дистанции? Да. Может ли Бетербиев подловить Дмитрия? Да. Оба стиля прекрасны и эффективны, если в совершенстве ими владеть. Владеют ли ими Бивол и Бетербиев — вопрос риторический.

В таких боях всё решат детали, какие-то мелочи, небольшие корректировки под соперника. Это дополнительная интрига к одному из самых важнейших поединков десятилетия. Тут не может быть неинтересно. 1 июня мы получим ответы на многие вопросы.