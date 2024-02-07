Пенсионеры будут махать кулаками на потеху шейхам. Турнир легенд — нелепая затея

В Саудовской Аравии всерьёз решили покорить мир профессионального бокса. Там уже анонсировали большое количество поединков с приставкой «супер». А теперь задумали провести грандиозный турнир для ветеранов, давно завершивших свою карьеру. Событие «Опаснейший боец старше 50 лет» может собрать под своими знамёнами многих легендарных боксёров прошлого. Правда, далеко не все воспринимают эту идею с восторгом. Некоторые считают, что ветеранские бои лишь негативно сказываются на имидже профессионального бокса, набрасывают тень и на самих спортсменов.

Стоит отметить, что в России совсем недавно прошёл подобный поединок. В нём сошлись Джефф Монсон и Олег Тактаров. На двоих на момент боя им было 107 лет, а драться решили по правилам профессионального бокса. Правда, раундов было всего три, но даже при этом на всю дистанцию бойцов не хватило. В определённый момент ветераны попросту начали царапаться, кусаться и хватать друг друга, были даже попытки борцовских бросков. Иными словами, неплохая задумка в итоге превратилась в довольно странное зрелище, которое очень хорошо описал Вячеслав Василевский.

Вячеслав Василевский известный российский боец «Я видел, что там была какая-то непонятная вообще история. Не похожая ни на бокс, ни на MMA. Какая-то драка подвыпивших друзей в каком-то кабаке. Я изначально говорил, что это будет жалкое зрелище. Так оно и получилось. Фальшивка вместо боёв».

Конечно, в Саудовской Аравии предлагают посмотреть на легендарных суперзвёзд. В предварительном списке оказались Майк Тайсон, Леннокс Льюис и Марк Хант. Также есть вероятность, что на Востоке смогут договориться о приглашении Фёдора Емельяненко. Последний Император давно порывается попробовать свои силы в профессиональном боксе. А в Саудовской Аравии давно присматриваются к вывеске Тайсон – Емельяненко. Правда, для этого придётся немного изменить концепцию турнира, поскольку Фёдор ещё не достиг отметки в 50 лет. Но ради такого зрелища организаторы вполне могут обдумать такую возможность.

Стоит отметить, что против дебюта Последнего Императора в боксе высказывался один из ведущих российских экспертов Александр Беленький: «Я шапочно знаком с Емельяненко. Он очень хороший человек. Но в качестве места, в котором можно дожить свой спортивный век, бокс не годится. Какие-то спортсмены могут продлить свой век с помощью бокса. Но это не годится. Если Емельяненко встретится с сильным тяжеловесом, мы же понимаем, что это будет. И всё это оставляет негативный отпечаток на боксе. Лучше бы этого не было».

Защитники ветеранских боёв также есть. Они напоминают, что основная задача таких поединков – популяризация спорта. Люди в почтенном возрасте выходят в ринг и напоминают молодёжи о важности занятий. А ещё в болельщиках просыпаются ностальгические чувства. Всегда приятно вновь увидеть кумира, который вернулся в ринг и показывает своё мастерство.

Однако чтобы всё прошло действительно удачно, организаторам стоит детально продумать концепцию. Стоит говорить о сокращённых по времени раундах, их урезанном количестве. Кроме того, более внимательно стоит отнестись и к судейству. А главное, сами бойцы должны понимать концепцию «выставочных поединков». Часто проводятся матчи звёзд в других видах спорта, где запрещены приёмы, опасные для здоровья. Например, в хоккее обходятся без щелчков, в футболе – без грубых подкатов и стыков. Так, может, и боксёрам сосредоточиться на работе на ногах и на филигранных комбинациях, а не пытаться клинчевать и переводить дело в партер, как это делали Тактаров и Монсон.

ОЛЕГ ТАКТАРОВ И ДЖЕФФ МОНСОН Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сама идея подобного турнира выглядит интересно. Но к его организации стоит подойти с бóльшим вниманием. В идеале он соберет солидную аудиторию, а также станет прекрасным прецедентом на будущее. Но если будут повторены ошибки прошлого, на самих легендарных бойцов может пасть тень. Не хочется, чтобы великие боксёры запятнали свое имя.