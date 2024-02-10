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UFC Fight Night 236: Херманссон — Пайфер, Виейра — Петросян, дата и время, где смотреть, онлайн-трансляция, live, лайв

UFC Fight Night 236: Супермен из России возвращается в гонку за чемпионским поясом. LIVE
Сергей Сорокин
Виейра — Петросян
Комментарии
Петросян окончательно оправился и от поражения, и от отравления.

В ночь с 10 на 11 февраля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» состоится турнир UFC Fight Night 236. Особенный интерес фанатов смешанных единоборств из России вызывает поединок Армена Петросяна. Боец, который родился в Красноярске, проведёт бой с Родолфо Виейрой. Оба спортсмена имеют одинаковый профессиональный рекорд – 9-2.

UFC 2024. UFC Fight Night 236, Лас-Вегас, США
Родолфо Виейра - Армен Петросян
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Родолфо Виейра
Не началось
Армен Петросян

А в главном событии вечера столкнутся Джек Херманссон (23-8) и Джозеф Пайфер (14-3). Опытный шведский Джокер чередует удачные поединки с провальными. А теперь на его пути встал американец, идущий с рекордом 3-0 в UFC.

UFC 2024. UFC Fight Night 236, Лас-Вегас, США
Джек Херманссон - Джозеф Пайфер
11 февраля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Джек Херманссон
Не началось
Джозеф Пайфер

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Обидчик Ломаченко дерётся за пояс, Петросян рвётся в гонку за титул UFC. Топ-5 боёв недели
Где смотреть турнир UFC Fight Night 236 Когда пройдёт турнир UFC Fight Night 236 Полный кард турнира UFC Fight Night 236
Live Сергей Сорокин

6️⃣ «В последний день сгоняю шесть килограммов». Боец UFC — о весогонке

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, который выступает в промоушене UFC, рассказал, как проходят его весогонки. Соответствующий пост Армен разместил в своих соцсетях.

«Самый частый вопрос от вас — о весогонке. Расскажу кратко. Я придерживаюсь специальной несложной диеты. Перестаю есть простые углеводы (сладкое и мучное).

У всех бойцов самым популярным методом сгонки лишнего веса является потоотделение. В последний день я сгоняю шесть килограммов. Сперва провожу тренировку, потом одеваю костюм-сауну и после иду в сауну, чтобы добить результат. Помните, что весь процесс должен проходить под строгим контролем специалистов!» – написал Петросян.

10:07 Сергей Сорокин

🏃‍♂️ Боец UFC назвал «самые эффективные» упражнения на выносливость

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост в своих соцсетях, поделившись с подписчиками серией упражнений, направленных на повышение выносливости.

«Каждый боец включает в свои тренировки упражнения на выносливость, так как важно тренировать организм переносить сложные нагрузки. Нагрузка бывает силовая, скоростная и общая.

Самые эффективные упражнения на выносливость:

бег и бег с отягощением;
езда на велосипеде;
гребля на тренажёре;
плавание;
планка;
круговые тренировки из базовых упражнений с железом или со своим весом;
подтягивания, отжимания, приседания;
перекидывание покрышки;
работа на мешке;
удары с закреплёнными утяжелителями», — написал Петросян.

10:07 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Fight Night 236

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 236 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:06 Сергей Сорокин

👊 Боец UFC рассказал об отработке техники ударов в ММА

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, выступающий в промоушене UFC, поделился мнением о важности отработки техники ударов в ММА.

«В нашем деле важно иметь хорошо поставленный удар. А значит, нужно постоянно отрабатывать комбинации, подключать в работу многие группы мышц и выполнять разные комплексы.

Для этого есть большое количество упражнений: на мешке, спарринги, «бой с тенью». Важно также работать над скоростью маневренности и реакции. Допускается использование специального снаряжения. Многие забывают о дыхании, однако оно тоже важно», — написал Петросян у себя в социальных сетях.

10:06 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир UFC Fight Night 236

Турнир UFC Fight Night 236 состоится в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex в ночь с 10 на 11 февраля. Предварительный кард стартует в 00:00 по московскому времени, основной – в 03:00 мск.

10:06 Сергей Сорокин

😖 Петросян почувствовал себя плохо и не смог провести бой на турнире UFC Fight Night 231

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231. В рамках турнира свой бой должен был провести представитель Армении Армен Петросян. Его соперником должен был стать бразилец Родолфо Виейра. Однако, Петросян почувствовал себя плохо незадолго до боя и не смог выйти в октагон.

10:03 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Fight Night 236

Основной кард

  • Джек Херманссон (23-8) – Джозеф Пайфер (12-2);
  • Дэн Иге (17-7) – Андре Фили (23-10);
  • Игорь Потеря (19-5) – Роберт Брычек (17-5);
  • Грегори Родригес (14-5) – Брэд Таварес (20-8);
  • Майкл Джонсон (21-19) – Дарриус Флауэрс (12-6-1);
  • Армен Петросян (9-2) – Родолфу Виейра (9-2).

Предварительный кард

  • Тревин Джайлс (16-5) – Карлос Пратес (17-6);
  • Дамир Хадзович (14-6) – Боладжи Оки (8-1);
  • Бруна Бразил (9-3-1) – Конклак Супхисара (8-3);
  • Девин Кларк (14-8) – Марцин Прахнё (16-7);
  • Макс Гриффин (19-10) – Джеремайя Уэллс (12-3-1);
  • Богдан Гуськов (14-3) – Зак Пауга (6-2);
  • Ферни Гарсия (10-4) – Хайдер Эмил (8-0);
  • Даниэль Маркос (15-0) – Цилен Аожи (25-11).
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