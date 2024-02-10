Петросян окончательно оправился и от поражения, и от отравления.

UFC Fight Night 236: Супермен из России возвращается в гонку за чемпионским поясом. LIVE

В ночь с 10 на 11 февраля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» состоится турнир UFC Fight Night 236. Особенный интерес фанатов смешанных единоборств из России вызывает поединок Армена Петросяна. Боец, который родился в Красноярске, проведёт бой с Родолфо Виейрой. Оба спортсмена имеют одинаковый профессиональный рекорд – 9-2.

А в главном событии вечера столкнутся Джек Херманссон (23-8) и Джозеф Пайфер (14-3). Опытный шведский Джокер чередует удачные поединки с провальными. А теперь на его пути встал американец, идущий с рекордом 3-0 в UFC.

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