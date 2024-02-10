UFC Fight Night 236: Супермен из России возвращается в гонку за чемпионским поясом. LIVE

В ночь с 10 на 11 февраля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» состоится турнир UFC Fight Night 236. Особенный интерес фанатов смешанных единоборств из России вызывает поединок Армена Петросяна. Боец, который родился в Красноярске, проведёт бой с Родолфо Виейрой. Оба спортсмена имеют одинаковый профессиональный рекорд – 9-2.
А в главном событии вечера столкнутся Джек Херманссон (23-8) и Джозеф Пайфер (14-3). Опытный шведский Джокер чередует удачные поединки с провальными. А теперь на его пути встал американец, идущий с рекордом 3-0 в UFC.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
6️⃣ «В последний день сгоняю шесть килограммов». Боец UFC — о весогонке
Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, который выступает в промоушене UFC, рассказал, как проходят его весогонки. Соответствующий пост Армен разместил в своих соцсетях.
«Самый частый вопрос от вас — о весогонке. Расскажу кратко. Я придерживаюсь специальной несложной диеты. Перестаю есть простые углеводы (сладкое и мучное).
У всех бойцов самым популярным методом сгонки лишнего веса является потоотделение. В последний день я сгоняю шесть килограммов. Сперва провожу тренировку, потом одеваю костюм-сауну и после иду в сауну, чтобы добить результат. Помните, что весь процесс должен проходить под строгим контролем специалистов!» – написал Петросян.
🏃♂️ Боец UFC назвал «самые эффективные» упражнения на выносливость
Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост в своих соцсетях, поделившись с подписчиками серией упражнений, направленных на повышение выносливости.
«Каждый боец включает в свои тренировки упражнения на выносливость, так как важно тренировать организм переносить сложные нагрузки. Нагрузка бывает силовая, скоростная и общая.
Самые эффективные упражнения на выносливость:
бег и бег с отягощением;
езда на велосипеде;
гребля на тренажёре;
плавание;
планка;
круговые тренировки из базовых упражнений с железом или со своим весом;
подтягивания, отжимания, приседания;
перекидывание покрышки;
работа на мешке;
удары с закреплёнными утяжелителями», — написал Петросян.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 236
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 236 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
👊 Боец UFC рассказал об отработке техники ударов в ММА
Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, выступающий в промоушене UFC, поделился мнением о важности отработки техники ударов в ММА.
«В нашем деле важно иметь хорошо поставленный удар. А значит, нужно постоянно отрабатывать комбинации, подключать в работу многие группы мышц и выполнять разные комплексы.
Для этого есть большое количество упражнений: на мешке, спарринги, «бой с тенью». Важно также работать над скоростью маневренности и реакции. Допускается использование специального снаряжения. Многие забывают о дыхании, однако оно тоже важно», — написал Петросян у себя в социальных сетях.
Когда пройдёт турнир UFC Fight Night 236
Турнир UFC Fight Night 236 состоится в Лас-Вегасе (США) на арене UFC Apex в ночь с 10 на 11 февраля. Предварительный кард стартует в 00:00 по московскому времени, основной – в 03:00 мск.
😖 Петросян почувствовал себя плохо и не смог провести бой на турнире UFC Fight Night 231
В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231. В рамках турнира свой бой должен был провести представитель Армении Армен Петросян. Его соперником должен был стать бразилец Родолфо Виейра. Однако, Петросян почувствовал себя плохо незадолго до боя и не смог выйти в октагон.
Полный кард турнира UFC Fight Night 236
Основной кард
- Джек Херманссон (23-8) – Джозеф Пайфер (12-2);
- Дэн Иге (17-7) – Андре Фили (23-10);
- Игорь Потеря (19-5) – Роберт Брычек (17-5);
- Грегори Родригес (14-5) – Брэд Таварес (20-8);
- Майкл Джонсон (21-19) – Дарриус Флауэрс (12-6-1);
- Армен Петросян (9-2) – Родолфу Виейра (9-2).
Предварительный кард
- Тревин Джайлс (16-5) – Карлос Пратес (17-6);
- Дамир Хадзович (14-6) – Боладжи Оки (8-1);
- Бруна Бразил (9-3-1) – Конклак Супхисара (8-3);
- Девин Кларк (14-8) – Марцин Прахнё (16-7);
- Макс Гриффин (19-10) – Джеремайя Уэллс (12-3-1);
- Богдан Гуськов (14-3) – Зак Пауга (6-2);
- Ферни Гарсия (10-4) – Хайдер Эмил (8-0);
- Даниэль Маркос (15-0) – Цилен Аожи (25-11).