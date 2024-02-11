«Удары я уже не ощущал». В первое поражение Тайсона не поверил даже сам Железный Майк

11 февраля исполняется 34 года с момента проведения исторического поединка. Боя, в котором непобедимый Майк Тайсон потерпел своё первое поражение. 37 битв – 37 побед, 33 из которых нокаутом. Именно с таким послужным списком Железный Майк подходил к встрече с Джеймсом Бастером Дугласом.

Нельзя сказать, что Дуглас в тот момент совсем не котировался. Его рекорд — 29 побед, четыре поражения и одна ничья. А к бою с Майком он подобрался на серии из шести удачных поединков. И всё-таки Джеймс был явным аутсайдером – в глазах болельщиков, специалистов и букмекеров, предлагавших на его победу коэффициент 42 к 1. Казалось, против Дугласа было абсолютно всё. За 23 дня до боя он испытал самый тяжёлый из возможных ударов – из жизни ушла его мама. «Как пережить эту утрату? Даже не представляю. Но надо идти дальше», – со слезами на глазах говорил спортсмен. Незадолго до поединка у жены возникли проблемы с почками, а сам Бастер простыл. Многие сломались бы, но не он. Хотя, как это видится из дня сегодняшнего, сам Тайсон сделал всё, чтобы тот бой проиграть.

«Я не хотел драться. Меня интересовали лишь вечеринки и доступные женщины. К этому моменту я набрал 30 фунтов», – вспоминал Майк в своей автобиографии «Беспощадная истина».

Тайсон, в тот момент самый популярный боксёр планеты, несколько обмяк. И, словно повторяя ошибки Древнего Рима, отвыкшего от поражений и привыкшего к комфорту, постепенно начал сдавать. Проблемы с дисциплиной стали проявляться всё чаще. Партнёрши на одну ночь (их действительно было несколько), лишний вес, кутежи – закрывать на это глаза было уже нельзя. Промоутеру Тайсона Дону Кингу, сославшись на болезнь боксёра, пришлось отменить его запланированный на ноябрь 1989-го поединок. Майк должен был подраться с Донованом Раддоком. Так и возник вариант с Дугласом. Бой было решено провести в Токио 11 февраля 1990 года. В Японии можно было очень хорошо заработать, и Дон Кинг это знал как никто другой. Чтобы Майк наконец взялся за себя и поддерживал форму, деловитый промоутер пообещал ему хороший бонус.

Продолжать как раньше Майку было уже нельзя. Недавняя осечка с Раддоком должна была стать тревожным сигналом. Но, как выяснилось немного позже, не стала – выводов чемпион так и не сделал. Просмотр боёв с участием Дугласа? Тайсон решил, что это не для него. Проблемы с весом тоже никуда не ушли: «Я вообще не тренировался для этого поединка. Я не мог нормально есть, поскольку у меня был лишний вес, а я хотел получить бонус от Дона. Поэтому пил только суп. Но основное блюдо у меня была прислуга».

А за 10 дней до боя во время показательного спарринга раздался звоночек, переходивший в зловещую сирену – Тайсон пропустил хук правой и упал. Новости разлетелись по всему миру. Хотя немногие тогда придавали им особое значение. Всё-таки аура непобедимости словно намертво была припаяна к спортсмену. Вот с таким «букетом» непобеждённый доселе Майк подходил к своему судьбоносному поединку. Справедливости ради бонус от Кинга он всё же получил. Тайсон основательно поработал и наконец привёл вес к нужным показателям: «За день перед боем у меня были одновременно две горничные. А в ночь перед боем – ещё две девушки, одна за другой».

Дуглас, напротив, готовился как на последний бой. Напряжённые тренировки, диета и график. Бомбой, пробудившей спортивную злость претендента, могли стать слова Майка о почившей матери Джеймса, с которой тот был по-настоящему близок. «Бастер может присоединиться к ней в день поединка». У Дугласа были другие планы!

Бой начался, и Тайсон, как всегда, пошёл вперёд, стараясь сблизиться с оппонентом. Но дела не задались практически сразу. Джеймс мастерски держал дистанцию, отбивая атаки хлёсткими джебами. Вдобавок здорово двигался, а время от времени первым номером не стеснялся работать и сам. Когда в следующих трёх раундах ситуация особо не поменялась, стало понятно, что происходит что-то прежде невиданное. Пятый раунд доставил Тайсону только новую порцию проблем – из-за пропущенного удара глаз стал опухать всё больше и больше: «К шестому раунду я был измучен. Левый глаз у меня полностью заплыл».

БОЙ МАЙКА ТАЙСОНА И ДЖЕЙМСА БАСТЕРА ДУГЛАСА Фото: Tony Triolo/Getty Images

Но сбрасывать со счетов чемпиона никто не спешил. Даже тогда представить, что он проиграет, могли немногие. Казалось, вся арена только и ждала, когда Джеймс начнёт «задыхаться». Тайсон будто бы ожидал того же и оборотов не сбавлял. К тому же удары его время от времени цели достигали. А те, что Дуглас отбивал, отнимали у него немало сил. И андердог действительно стал проседать. В восьмом раунде чемпион мог всё закончить, подловив потерявшего концентрацию дерзкого претендента. Когда тот попёр вперёд, начав работать в манере самого Тайсона, Майк мастерски подсел под его руку, а после нанёс разящий апперкот, в котором сконцентрировал всю свою невероятную мощь. Выдержать такое не смог бы никто, и Дуглас не стал исключением. Одно мгновение – и вот он уже на полу. Однако вмешавшаяся череда случайностей сыграла не в пользу фаворита.

«Судья-хронометрист был японцем, рефери – мексиканцем, они говорили на разных языках и не могли согласовать счёт. Когда рефери посчитал «пять», Дуглас, на самом деле, был на канвасе уже восемь секунд», – вспоминал Майк. Так или иначе, но Джеймс встал. Почуявший запах крови Тайсон готовился добить оппонента, но фортуна была опять не с ним – раздавшийся сигнал гонга позволил Дугласу перевести дух и собраться с силами. Майк, предполагавший, что недавнее потрясение бесследно пройти не могло, с первых же секунд девятого раунда кинулся вперёд. Но не сработало. Порыв Тайсона сошёл на нет, а ход боя вернулся в прежнее русло. Казалось, время повернулось вспять.

БОЙ МАЙКА ТАЙСОНА И ДЖЕЙМСА БАСТЕРА ДУГЛАСА Фото: Takeo Tanuma/Getty Images

Развязка наступила в 10-м раунде. Дуглас нанёс несколько ударов с левой, а после выбросил разящий апперкот справа. Дальше добить потерявшегося Майка для Джеймса не составило никакого труда. Бастер выбросил комбинацию из четырёх ударов, которая потрясла не только чемпиона, но и весь боксёрский мир. «У меня все чувства настолько притупились, что я даже не ощущал ударов, я мог их только слышать. Я потерял равновесие – и упал», — вспоминал Майк.

Тайсон оказался на настиле, а зрители, затаив дыхание, всё ещё не верили, что это конец. Но это был он. Потерявший капу Майк стал лихорадочно пытаться вставить её обратно, одновременно прилагая недюжинные усилия для того, чтобы оказаться на ногах. Не соображая, что происходит, он попытался облокотиться на рефери, чей отсчёт уже приближался к такой пугающей цифре 10. Всё было кончено. Судья приобнял шокированного боксёра и что-то шепнул ему на ухо. «Я жевал свою капу, даже не понимая, что я делаю.

– Что случилось? – спросил я у своего угла.

– Судья отсчитал тебе 10 секунд. Ты проиграл, чемпион, – сказал Аарон (Аэрон Сноуэлл – тренер Тайсона. – Прим. «Чемпионата»).

Я понимал, что это было неминуемо. Со мной было кончено с самого начала боя».

Сразу после боя Дон Кинг предпринял попытку аннулировать его результат. «Первый нокаут отменяет второй», — говорил он, имея в виду падение Дугласа в восьмом раунде. И если поначалу WBA и WBC отказались признавать итоги боя и лагерю Тайсона могло показаться, что удача наконец на их стороне, то вскоре после стало понятно, что фортуна от них опять отвернулась. IBF встала на сторону Дугласа. А позже её примеру последовали WBA и WBC. Так Джеймс стал новым чемпионом мира в тяжёлом весе по всем трём версиям. Авторитетный журнал The Ring назвал поединок апсетом года, а весь мир ещё долго его обсуждал.

Дуглас посвятил победу покойной матери. Но в статусе чемпиона пробыл недолго. Уже в октябре 1990 года он встретился с Эвандером Холифилдом и проиграл нокаутом в третьем раунде. Больше чемпионом он так и не стал.

Много лет спустя Майк заявит, что бой с Джеймсом был лучшим в его карьере: «Вот что я скажу о своём бое с Бастером Дугласом — это был лучший бой в моей карьере. Хотя люди этого не поймут».

БОЙ МАЙКА ТАЙСОНА И ДЖЕЙМСА БАСТЕРА ДУГЛАСА Фото: Takeo Tanuma/Getty Images

Легенды бокса не раз высказывались о реванше, но второй поединок так и не состоялся. В 2020 году Дуглас поднял эту тему вновь: «Конечно, буду рад возможности провести с ним выставочный поединок. Будучи боксёром всю жизнь и чувствуя себя неплохо сейчас, всегда думаешь, что силы на один бой ещё остались».

Фёдор Емельяненко, Леннокс Льюис и Марк Хант. С кем только не предлагают подраться Тайсону в последнее время. Об идее второй битвы с Джеймсом вспоминают нечасто. А ведь обоим есть что друг другу сказать. Так или иначе Дуглас по праву остался в истории как первый боксёр, который остановил Майка Тайсона. Тайсон же после продолжил славные дела в ринге и остался в истории бокса навсегда.