«Я русский, мой город — Самара». Таким американцам не стыдно выдавать наш паспорт

16 февраля в Москве состоится очередной турнир под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера зрители увидят поединок по правилам смешанных единоборств между Кевином Джонсоном и Шоном Тёрнером. Они провели очень яркую пресс-конференцию, а теперь готовы закатить и такой же бой. Для Джонсона это будет первый поединок после официального получения российского гражданства.

44-летний Джонсон родился в США и в бокс пришёл крайне поздно – в 18 лет. При этом любительская карьера Кевина была совсем короткой, практически сразу он решил выступать в профессионалах, где дебютировал в 2002 году. И ворвался он очень неплохо. Джонсон стал набивать рекорд и шёл без поражений: за первые семь лет профессиональной карьеры он провёл 23 поединка, в 22 из них одержал победы, а бой против Тимура Ибрагимова завершился вничью.

В 2009 году Кевин получил, пожалуй, свой главный шанс в профессиональной карьере – бой против Виталия Кличко за титул чемпиона мира по версии WBC. Да, Кевин почти весь поединок защищался и убегал, но при этом смог навязать серьёзное сопротивление. А ещё стал вторым боксёром, кто продержался против Виталия все 12 раундов. После этого Джонсон выиграл три боя подряд, однако затем его карьера пошла на спад. Он превратился из перспективного претендента на титул в джорнимена и гейткипера, которым проверяли молодых проспектов. Да, оппозиция у Кевина была очень солидная, он дрался с Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой, Мануэлем Чарром, Энтони Джошуа, Филипом Хрговичем, Даниэлем Дюбуа и Энди Руисом – согласитесь, список просто фантастический, Кевин выступил против всех лучших тяжеловесов своего времени. Но при этом всем проиграл.

С 2019 года он провёл 12 официальных поединков, но победить смог только дважды. При этом Кевин, конечно, сделал себе имя за долгую профессиональную карьеру и в прошлом году получил приглашение от «Бойцовского клуба РЕН ТВ», впервые выступив в России. Да ещё как выступил: Джонсон уверенно перебил Вячеслава Дацика и одержал победу. После чего Кевин выдал эмоциональную речь.

«Я хотел бы обратиться к Владимиру Владимировичу. Я хочу получить гражданство и жить в России. У меня есть отличный повод. Я буду чаще видеться со своих отличным другом — Александром Поветкиным», — сказал Джонсон после боя.

В августе 2023 года Кевин провёл ещё один бой в России, на этот раз против более молодого и перспективного Марка Петровского – чемпиона мира в любителях. Но перед этим Джонсон в очередной раз влетел в российское медиапространство, заявив, что официально сменил имя – на Кевина Владимировича Джонсона. И даже сказал, что будет жить в Самаре.

«Чтобы сделать величайший комплимент Владимиру Путину, я решил изменить моё имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович – в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», — отметил Джонсон.

Кевин Джонсон Фото: Федерация бокса России

Бой против Петровского Кевин проиграл, но решением, причём не единогласным, а раздельным. Но, несмотря на это, его популярность в России стала расти. Сам Джонсон пошёл по стопам Джеффа Монсона, который уже давно получил российское гражданство. И вот в начале 2024 года Кевин Владимирович официально стал гражданином России. Джонсон множество раз признавался в любви к нашей стране и культуре, высказывал уважение Владимиру Путину, гордился дружбой с Александром Поветкиным. Теперь он пытается стать частью этой культуры.

Стоит отметить, что Кевин действительно подаёт прекрасный пример тем бойцам, которые захотят выступать под флагом России. Во-первых, он не перестаёт рассказывать, как хорошо его приняли в нашей стране. Во-вторых, Джонсон действительно переехал в Самару, где и живёт теперь. А ещё новоиспечённый россиянин очень быстро учит язык. И уже может довольно неплохо на нём объясняться.

«Я русский. Очень смешно, очень забавно. Люблю называть это грязными разговорчиками. Моё отчество в честь президента России Владимира Путина. Мой город – Самара. Я выступаю на своей земле», — заявил Джонсон на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ», причём сделал это на русском языке.

Впереди у Кевина первый бой, который он проведёт под флагом России. В соперниках у него ирландский боксёр-профессионал Шон Тёрнер с рекордом 12-4, но бой пройдёт по правилам ММА. Кажется, без разницы, победит Джонсон или нет, в ближайшее время мы будем видеть новоиспечённого россиянина на отечественных турнирах часто, особенно если он будет демонстрировать хорошие результаты.