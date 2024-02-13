Таких бойцов больше нет и не будет. Без Фёдора Емельяненко ММА потеряли блеск

Прошло больше года с тех пор, как Фёдор Емельяненко в последний раз вышел на бой в ММА. Последний Император был нокаутирован Райаном Бейдером и немного смазал концовку своей, без сомнения, выдающейся карьеры.

Однако никакие поражения не затмят величия Фёдора, и ещё очень долгое время в России не появится боец, который сможет превзойти Емельяненко. В своё время именно он стал своего рода первопроходцем в ММА и сделал этот вид спорта популярным и для нашей страны. Фёдор рискнул отправиться в Японию, где расцветали смешанные единоборства. Причём пришёл россиянин в сильную лигу Rings, где пришлось очень непросто.

Фёдор Емельяненко Фото: РИА Новости

Емельяненко там потерпел первое поражение, но при этом дважды стал победителем промоушена в абсолютном весе и выигрывал у таких бойцов, как Рикардо Арона и Ренату Собрал. А позже была настоящая золотая эпоха Фёдора с выдающейся серией, в ходе которой он не проигрывал на протяжении 10 лет. Часто заслуги российского бойца принимают, но на тот момент он бился с действительно мощной оппозицией и сумел выбиться в звёзды не только японских лиг Rings и Pride, но и всего мира.

Гарри Гудридж, канадский боец утверждал, что Фёдор был лучшим: «Во время пребывания в Pride он был лучшим, потому что делал всё очень хорошо. А ещё он бил как грузовик. Это было жёстко, нам приходилось мириться с этим. Он был жёстким бойцом».

Емельяненко был легендой двух стран. В Японии его просто обожали, и первое, что вспоминают о Pride — бои Фёдора. Именно оттуда пошло прозвище Последний Император, которое россиянин даже не хотел принимать, но в итоге сдался. А министр образования, культуры и спорта Хирои Хасэ награждал бойца за вклад в хорошие отношения между двумя странами.

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Основатель Pride и Rizin Нобуюки Сакакибара считает Емельяненко исключительным и высоко оценивает его вклад в ММА во всём мире: «Фёдор — исключительный боец, которому в Японии всегда будут рады. Он сделал многое для развития ММА не только здесь, но и во всём мире. Нет ни одного японца, который не знал бы его и не уважал. И он по праву заслуживает тот статус, который имеет сейчас».

Неслучайно в своё время именно Фёдора позвали первым делом после закрытия Pride и основания Rizin. Емельяненко пригласили в качестве главной звезды и одного из величайших бойцов мира. Можно сказать, что именно россиянин дал толчок для основания новой топовой организации. И вряд ли кто-то может похвастать подобным.

И в дальнейшем тоже, куда бы ни приходил Фёдор, будь то Strikeforce, M-1, Fight Nighs или Bellator, он был неизменно главной звездой. Неважно, сколько ему было лет и на какой спад он зашёл, само по себе имя Последнего Императора гарантировало ажиотаж. С окончательным уходом Емельяненко из спорта смешанные единоборства потеряли какую-то важную частичку. Потому что уход таких легенд невозможно восполнить и невозможно перекрыть любыми другими звёздными бойцами.

Уже то, как Фёдор уходил, говорит всё про его величие. На последний бой приехали такие легенды, как Рэнди Кутюр, Дэн Хендерсон, Ренцо Грейси, Куинтон Джексон и другие. А глава Bellator Скотт Кокер выдал очередные комплименты уходящей легенде: «Он заслужил право считаться величайшим в истории. Я счастлив, что мы работали вместе и у нас дружеские отношения. Поздравляю Фёдора с завершением карьеры, это было прекрасное время».

При всём этом Емельяненко совсем не «зазвездился», оставался скромным и тихим, на трэш-ток соперников улыбался и никого не оскорблял: «Я стараюсь жить, как живут обычные люди. Как только боец посчитает себя великим, он проиграет».

Фёдор Емельяненко Фото: РИА Новости

Что не менее важно — Фёдор стал тем человеком, чей пример подарил России ещё несколько великих чемпионов. Хабиб Нурмагомедов отмечал вклад Последнего Императора: «У меня на начальном этапе был пример Фёдора, да и до сих пор он остаётся образцом. Ведь он 10 лет был лучшим в нашем виде спорта, это всем миром признано».

А есть ещё Ислам Махачев, Пётр Ян, не говоря о Вадиме Немкове, который по сей день тренируется под руководством Емельяненко.

В том же Rizin, например, по-прежнему надеются воспитать свою легенду, охотно приглашают бойцов из России. Сейчас неплохо в лигу вошёл Виктор Колесник, одержавший две уверенные победы в японской лиге. Он, конечно, не тяжеловес, но в любом случае все кандидатуры на второго Фёдора сейчас похожи на совсем блёклые копии великого бойца.

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В России по уровню своего величия с Емельяненко мог посоперничать разве что Хабиб Нурмагомедов, но он всегда и безоговорочно признавал превосходство Фёдора и восхищался им: «Первый раз я вживую смотрел бои Фёдора в 2004 году на открытом чемпионате Дагестана по боевому самбо в Махачкале (да, он участвовал у нас в Дагестане). Тогда его почти никто не знал, но я знал его и целый день был рядом. Я смотрел на него: тогда он стал первым, и после этого для меня он был всегда первым, даже когда проигрывал. Сегодня впервые я видел его бой вживую и скажу вам — я впечатлён, насколько он показал мужество в этом бою, годы берут свое, но не забирают мужество».

Все эти похвалы абсолютно заслужены и справедливы. Личностей такого масштаба в российских ММА всё ещё не появилось и не факт, что появятся, Фёдор остаётся глыбой всего российского спорта. И его отсутствие — правильно, но очень грустно

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