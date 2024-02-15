Alpha Fight Series: Милохин нокаутирует соперника после уроков чемпиона UFC? LIVE

В карде также есть бой бывшего чемпиона Glory и поединок за пояс.

16 февраля в Дубае (ОАЭ) состоится боксёрский турнир от промоушена Alpha Fight Series. В главном событии вечера сойдутся блогеры Рашид Белхаса по прозвищу Money Kicks и Айман Аль-Яман. На кону будет стоять поединок ICB International.

В соглавном событии сойдутся Даня Милохин и Аджмал Хан, представляющий Индию. Для российского блогера это дебютный поединок по боксу. Бой продлится четыре раунда.

Также стоит отметить, что на этом же турнире выступит бывший чемпион главного кикбоксёрского промоушена Glory Арут Григорян, который встретится с Джеймсом Хони.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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