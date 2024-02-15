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Даня Милохин — Аджмал Хан, когда бой, где смотреть, онлайн-трансляция, лайв, прямой эфир, кто соперник

Alpha Fight Series: Милохин нокаутирует соперника после уроков чемпиона UFC? LIVE
Яхья Гасанов
Даня Милохин
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В карде также есть бой бывшего чемпиона Glory и поединок за пояс.

16 февраля в Дубае (ОАЭ) состоится боксёрский турнир от промоушена Alpha Fight Series. В главном событии вечера сойдутся блогеры Рашид Белхаса по прозвищу Money Kicks и Айман Аль-Яман. На кону будет стоять поединок ICB International.

В соглавном событии сойдутся Даня Милохин и Аджмал Хан, представляющий Индию. Для российского блогера это дебютный поединок по боксу. Бой продлится четыре раунда.

AFS 2024. Alpha Fight Series
Даня Милохин - Аджмал Хан
16 февраля 2024, пятница. 19:00 МСК
Даня Милохин
Не началось
Аджмал Хан

Также стоит отметить, что на этом же турнире выступит бывший чемпион главного кикбоксёрского промоушена Glory Арут Григорян, который встретится с Джеймсом Хони.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Что нужно знать о сопернике Милохина:
Детально изучили соперника Милохина. У российского блогера нет шансов?
Детально изучили соперника Милохина. У российского блогера нет шансов?

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Где смотреть турнир с боем Милохин — Хан Когда начало турнира с боем Милохин — Хан Кард турнира с боем Милохин — Хан
Live Яхья Гасанов

🗿Алекс Перейра не только гостит в Дубае, но и немного помог Милохину

Алекс Перейра и Даня Милохин

Алекс Перейра и Даня Милохин

Фото: Социальные сети Дани Милохина

20:10 Яхья Гасанов

🇷🇺 Милохин планирует выйти на бой с российским флагом

Даня уже заявил, что намерен выйти с флагом и отвергает любые варианты представлять ОАЭ, где сейчас проживает. А вот под песню «Я русский» выходить Милохин не захотел.

20:09 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с боем Милохин — Хан

Прямую трансляцию турнира эксклюзивно проведёт платформа Triller TV. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

20:08 Яхья Гасанов

🥊 Тренер Милохина: покажем вам красивый бокс и то, чему научились за это время

Милохина к бою готовил Зорик Степанян.

«Нам с Даней без разницы, с кем боксировать и кого бить. Покажем с Милохиным всем вам сюрприз, красивый бокс и то, чему научились за время тренировок», — приводит слова тренера Sport24.

20:07 Яхья Гасанов

Когда начало турнира с боем Милохин — Хан

Турнир Alpha Fight Series состоится 16 февраля в Дубае (ОАЭ). Его старт запланирован на 18:00 по московскому времени.

20:06 Яхья Гасанов

🤩На турнире ожидаются звёздные гости

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Девин Хейни и звезда Голливуда Стивен Сигал.

20:06 Яхья Гасанов

Кард турнира с боем Милохин — Хан

Рашид Белхаса — Айман Аль-Яман;
Даня Милохин — Аджмал Хан;
Абидан — Dawood Savage;
Мэттью Стивенс — Сергей Адамчук;
Чед Коллинз — Мохамед Эль-Хаммути;
Чарли Бубб — Рави Бруно;
Арут Григорян — Джеймс Хони.

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