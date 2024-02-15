Alpha Fight Series: Милохин нокаутирует соперника после уроков чемпиона UFC? LIVE

16 февраля в Дубае (ОАЭ) состоится боксёрский турнир от промоушена Alpha Fight Series. В главном событии вечера сойдутся блогеры Рашид Белхаса по прозвищу Money Kicks и Айман Аль-Яман. На кону будет стоять поединок ICB International.
В соглавном событии сойдутся Даня Милохин и Аджмал Хан, представляющий Индию. Для российского блогера это дебютный поединок по боксу. Бой продлится четыре раунда.
Также стоит отметить, что на этом же турнире выступит бывший чемпион главного кикбоксёрского промоушена Glory Арут Григорян, который встретится с Джеймсом Хони.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🗿Алекс Перейра не только гостит в Дубае, но и немного помог Милохину
Алекс Перейра и Даня Милохин
Фото: Социальные сети Дани Милохина
🇷🇺 Милохин планирует выйти на бой с российским флагом
Даня уже заявил, что намерен выйти с флагом и отвергает любые варианты представлять ОАЭ, где сейчас проживает. А вот под песню «Я русский» выходить Милохин не захотел.
Где смотреть турнир с боем Милохин — Хан
Прямую трансляцию турнира эксклюзивно проведёт платформа Triller TV. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
🥊 Тренер Милохина: покажем вам красивый бокс и то, чему научились за это время
Милохина к бою готовил Зорик Степанян.
«Нам с Даней без разницы, с кем боксировать и кого бить. Покажем с Милохиным всем вам сюрприз, красивый бокс и то, чему научились за время тренировок», — приводит слова тренера Sport24.
Когда начало турнира с боем Милохин — Хан
Турнир Alpha Fight Series состоится 16 февраля в Дубае (ОАЭ). Его старт запланирован на 18:00 по московскому времени.
🤩На турнире ожидаются звёздные гости
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Девин Хейни и звезда Голливуда Стивен Сигал.
Кард турнира с боем Милохин — Хан
Рашид Белхаса — Айман Аль-Яман;
Даня Милохин — Аджмал Хан;
Абидан — Dawood Savage;
Мэттью Стивенс — Сергей Адамчук;
Чед Коллинз — Мохамед Эль-Хаммути;
Чарли Бубб — Рави Бруно;
Арут Григорян — Джеймс Хони.