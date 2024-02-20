Немков повторяет судьбу Фёдора. Российская звезда не рвётся в UFC и колотит середняков

24 февраля в Саудовской Аравии состоится турнир по смешанным единоборствам «PFL против Bellator», где запланировано противостояние чемпионов двух организаций. Но больше всего внимания от фанатов смешанных единоборств из России получит поединок, в котором между собой зарубятся Вадим Немков и Бруно Каппелоцца.

Наш соотечественник пока не сможет сразиться за титул. Он являлся чемпионом Bellator в полутяжёлом весе, но принял решение оставить пояс и уйти в тяжёлый вес. Любопытно, что Вадим сходу хотел зайти в объединённую лигу поединком против Фрэнсиса Нганну. Но, видимо, самой организации такой бой пока абсолютно не интересен. Поэтому вместо экс-чемпиона UFC Немков получил проходного соперника.

Самому Нганну пока вообще не интересно сражаться в PFL. Складывается такое ощущение, поскольку Фрэнсис продолжает активно развивает свою карьеру в профессиональном боксе, а о возвращении в смешанные единоборства даже не говорит. Поэтому теперь Вадим оказался в довольно непростом положении. Единственный действительно топовый соперник в его новом дивизионе – Хищник, который не спешит в клетку. А остальные оппоненты выглядят середняками. Что же касается Каппелоццы, его сложно причислить даже к ним. Бруно имеет профессиональный рекорд 14-6, идет на серии из двух боёв без побед. А единственным топовым соперником за карьеру был Иржи Прохазка, которому бразилец уступил нокаутом уже в первом раунде. Теперь же Каппелоцца рубится в PFL.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Стоит отметить, что несмотря на желание Вадима, бой с Нганну для него пока выглядит утопией. Слишком уж мало в этом интереса у самого Хищника и американских организаторов. Об этом говорил в эксклюзивном интервью «Чемпионату» президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев: «Я считаю, шансы равны нулю. Тут вопрос не в Вадике. Я считаю, что он мог бы подраться с Фрэнсисом. Но просто посмотрите, что происходит в карьере Нганну. Он сейчас является восходящей звездой бокса. Посмотрите на то, какие у него гонорары. За бой с Джошуа он, по-моему, получит $ 20 млн. Мы же понимаем, как устроен человек. Тот же Магомед Исмаилов, да и любой другой боец. Здесь вопрос теперь к PFL. Как они собрались мотивировать Нганну на бой против Немкова? Это сколько он должен получить? Я в этот бой не верю».

Кажется, что Вадим повторяет путь Последнего императора – Фёдора Емельяненко. Ученик может полностью пройти по пути мастера. Фёдор не стал подписывать контракт с UFC, хотя регулярно получал предложения. В итоге Емельяненко остался верен Bellator. Но, говоря откровенно, действительно топовые поединки он мог получить только в лучшей лиге на планете. Теперь ошибку повторяет и Немков. Он остаётся в организации, в которой откровенно засиделся. Полутяжёлый вес был зачищен целиком и полностью, реальной конкуренции для россиянина там не осталось. А переход в новый дивизион особенно не решил проблему.

Вадим Немков Фото: Из личного архива спортсмена

Сейчас единственный реальный соперник, который может стать вывеской «топ» – это Нганну. Конечно, многие пытаются придумать историю с Райаном Бейдером. Ученик идёт мстить за учителя, Вадим – за Фёдора, которого американец очень жёстко отправил на «пенсию». Но Немков уже побеждал Бейдера в 2020 году. А теперь победа над 40-летним ветераном принесёт только пояс. Ни о каком медийном продвижении, а также росте статуса речи идти не будет.