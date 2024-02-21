«Мы традиционалисты». Ради боя Усик — Фьюри хотят изменить правило со 100-летней историей

18 мая в Саудовской Аравии должен состояться один из самых ожидаемых поединков в мире профессионального бокса. Тайсон Фьюри и Александр Усик определят нового абсолютного чемпиона мира и навсегда впишут свои имена в историю. Этот бой совершенно точно должен получиться запоминающимся, поскольку впервые в XXI веке один из тяжеловесов объединит в своих руках все пояса. Но, видимо, предстоящий поединок будет примечателен не только этим. Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман задумал грандиозные реформы.

Управленец решил, что исход такого поединка должен быть максимально справедливым и объективным. И предложил изменить правило, которому больше 100 лет! По мнению Сулеймана, во время поединка должно работать пять, а то и шесть судей: «Это моя рекомендация, посмотрим. Бокс — это спорт, который сопротивляется изменениям. Мы пуристы, традиционалисты, мы не хотим изменений. Я продолжу вносить это предложение. Кому-то нравится эта идея, кто-то ещё думает. Посмотрим. Есть две близкие судейские карточки после сложного боя, и затем один раунд может определить результат боя. Однако если будет больше судей, тогда вероятность ошибочного решения будет сведена к минимуму».

Тайсон Фьюри и Александр Усик Фото: Alex Pantling/Getty Images

Обратимся к истории. На заре становления джентльменского вида спорта боксёрам хватало только того самого рефери, который работал рядом с ними. А всё потому, что изначально поединки велись до досрочной победы. Если же бой получался слишком долгим, свой вердикт выносил судья. Причём никакой системы подсчёта очков на тот момент не было. Он принимал решение, основываясь исключительно на опыте. Поэтому на тот момент дополнительных рефери и не требовалось.

Лишь в 1920 году Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк утвердила обязательное наличие трёх судей за пределами ринга. А всё потому, что постепенно бокс начал превращаться в большой бизнес. В 1906 году было проведено первое кассовое шоу. Поэтому было принято решение, что количество раундов должно быть уменьшено, а объективность – повышена. А рефери, который занимал позицию в ринге, вообще не принимал участия в принятии решения о победителе. Всё зависело именно от тех трех судей, которые располагались за его пределами.

Стоит отметить, что пока предложение Сулеймана действительно не было принято. Мир профессионального бокса довольно консервативен. Но при этом понятно, с чем именно связана позиция президента WBC. В последнее время редко проводились крупные поединки, которые добирались до судейского решения, в дальнейшем не вызвавшего бы вопросы и споры. Более того, очень часто рефери выносят абсолютно противоположные оценки. Наличие пяти или шести судей могло бы помочь избежать ошибок.

Значимость поединка Александра Усик и Тайсона Фьюри сложно недооценить. Это поединок двух сильнейших тяжеловесов на планете за звание абсолютного чемпиона мира. Поэтому Сулейман приложит максимальные усилия, чтобы всё-таки продавить свою идею. И тогда это может стать прекрасным прецедентом на будущее. Возможно, такая система будет удачно использоваться в самых топовых поединках. Например, в поединке Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.