Даже в конце карьеры Тайсон был страшен. Огромный Носорог продержался 49 секунд

Ровно 21 год назад в Мемфисе состоялся вечер профессионального бокса. В рамках турнира легендарный Майк Тайсон одержал свою последнюю в профессиональной карьере победу. Под очередную раздачу Железного Майка попал Клиффорд Этьен по прозвищу Чёрный Носорог – самый зрелищный боксёр 2000 года по версии The Ring, имевший солидный рекорд 24-1-1.

Клиффорд Этьен Фото: Getty Images

Карьера Тайсона к тому моменту уже давно прошла пик, но любой поединок Майка всё равно вызывал огромный интерес. Перед тем как встретиться с Этьеном, Железный Майк претендовал на титул абсолютного чемпиона мира в бою против Леннокса Льюиса. Поединок был остановлен в восьмом раунде, когда Льюис несколько раз отправил соперника в нокдаун.

Но Майк не собирался останавливаться и принял бой с Клиффордом Этьеном, который был моложе Тайсона на шесть лет. Поединку дали название «Back to business», видимо, с намёком, что победа Майка вновь вернёт его в погоню за чемпионскими поясами.

15-тысячная Pyramid Arena в день боя была заполнена до отказа: все хотели вживую увидеть легендарного Тайсона, понимая, что его карьера близится к завершению. Железный Майк же впервые вышел в ринг с его знаменитой татуировкой на лице: её он сделал незадолго до поединка с Этьеном. И изначально Майк хотел набить себе… сердечки.

Майк Тайсон Фото: Chris Farina/Getty Images

«Я думал, что сердечки — крутая татуировка, — сказал Тайсон. — Я собирался набить кучу сердец, хотел быть человеком сердца. Это выглядело бы действительно глупо. Я был очень близок к тому, чтобы сделать такую татуировку. Но тату-мастер заявил: «Я не буду этого делать». Я попросил у него совета: «Ну а ты как думаешь, что мне нужно?» Я тогда был сбит с толку. Этот хороший парень, сказал: «Вернись через пару дней, я попробую что-нибудь сделать». Через два дня он позвонил мне: «Майк, у меня есть кое-какие туземные мотивы». Я ответил: «Вау, сделай мне такую штуку». И он сделал», — рассказывал Тайсон в одном из интервью.

Сам поединок Тайсона и Этьена продлился совсем недолго, хотя Клиффорд вовсе не был мальчиком для битья, а Майк уже находился на спаде. Тайсон сразу набросился на Этьена в фирменном стиле, прорвался на ближнюю дистанцию и выбросил несколько апперкотов и хуков — Клиффорду пришлось спасаться в клинче. Этьен переусердствовал, и оба боксёра упали возле канатов. Рефери вмешался в поединок и проверил готовность боксёров продолжать поединок.

Тайсон продолжил через фирменные маятники прорываться на ближнюю дистанцию и сыпать мощные боковые. Этьен зачем-то решил поучаствовать в игре Майка, стал копировать его стиль и смело рубиться. Конечно, это стало большой ошибкой. Клиффорд даже донёс несколько ударов до цели, но на выходе из очередного нырка нарвался на жуткий правый хук Тайсона — и свет погас. Этьен упал жутко: его опорная нога подогнулась и едва не сломалась, а сам Клиффорд после падения только смог достать капу изо рта. Он не предпринимал попытки встать, но рефери всё равно отсчитал до 10, хотя было понятно, что Этьен не то что бой продолжать не может, он и прийти в себя не в силах.

Рефери остановил поединок на 49-й секунде. Интересно, что это не самая быстрая победа Тайсона в карьере. В июле 1986 года пиковый Майк уничтожил Марвиса Фрейзера за 30 секунд, установив личное достижение. А победа над Этьеном – лишь пятая по скорости. Такими цифрами мог похвастаться только Тайсон.

Майк одержал победу, по сути, одним ударом, сложив Этьена пополам. Клиффорда поднимал на ноги, кстати, сам Тайсон, чего увидишь крайне редко: он отдал дань уважения своему сопернику и удостоверился, что со здоровьем Этьена всё в порядке. Яркая победа Тайсона, казалось бы, дала фанатом надежду на то, что Майк снова будет драться за пояс. Но сам Тайсон с этим не спешил.

«Я намного сильнее, чем в прошлом году. Однако, я не хочу быть битым, как тогда. Сейчас мне нужно больше практики на ринге. Быстрые нокауты — это хорошо, но мне нужно больше раундов на высшем уровне», — сказал Тайсон.

Майк Тайсон Фото: Chris Farina/Getty Images

Как покажет время, победа над Этьеном была последней в карьере легендарного Майка. Пауза после боя с Клиффордом затянулась на полтора года, после чего в возрасте 38 лет Майк проиграл нокаутами Дэнни Уильямсу и Кевину Макбрайду и повесил перчатки на гвоздь.

Этьен же после поражения от Майка боксировал ещё два года, одержав пять побед в восьми боях, а в последнем поединке проиграв Николаю Валуеву. Карьера 33-летнего на тот момент Клиффорда оборвалась: Этьен вновь оказался за решёткой. В молодости он был осуждён на 40 лет за вооружённое ограбление, но отсидел только 10 лет. В 2005 году Клиффорд вновь попался на ограблении, добавил к этому кражу машины и оказал вооружённое сопротивление полиции. По совокупности статей Этьен получил наказание в виде 150 лет лишения свободы, позже срок снизили до 105 лет.