Конор лишился соперника? Звезда UFC решил перебраться в реслинг

Все фанаты смешанных единоборств с нетерпением ждут возвращения Конора Макгрегора в октагон. Ирландец на протяжении длительного времени обещает провести поединок, но его дата постоянно переносится. Самым реальным оппонентом выглядел Майкл Чендлер, который тренировал команду соперников на The Ultimate Fighter 31. Бойцы должны были сойтись в клетке ещё в прошлом году. Но в итоге теперь их поединок обещают провести не раньше осени. Похоже, Чендлеру окончательно надоело ждать капризного ирландца.

В своих социальных сетях Майкл разместил очень любопытный пост. Он показал фото с исполнительным директором WWE Полом Левеком. А под самой публикацией оставил загадочное послание: «Контракт подписан. Увидимся наверху!»

Майкл Чендлер с исполнительным директором WWE Полом Левеком Фото: Из личного архива Майкла Чендлера

Многие фанаты восприняли это буквально. Они уверены, что Чендлер больше не собирается выходить в октагон. А значит, Майкл вовсю намекает на переход в реслинг. После перехода WWE под крыло Endeavour стало понятно, что многие звёзды, завершающие карьеру в UFC, смогут продолжать свой путь в новой дисциплине. И, похоже, именно Чендлер может стать одной из первых «пташек», сменивших смешанные единоборства на реслинг.

Дела Майкла в последнее время действительно шли из рук вон плохо. 16 мая 2021 года он техническим нокаутом уступил Чарльзу Оливейре. Бразилец сделал мощнейший рывок вперёд, а американец прервал серию из трёх побед. А затем последовало ещё одно поражение – от Джастина Гэтжи. Единогласное решение судей было на стороне Хайлайта, а кризис Чендлера начал затягиваться.

Майкл Чендлер Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Прервать неудачный стрик удалось, но вряд ли полноценно можно занести ту победу в актив. Майкл разбил стареющего Тони Фергюсона. Он отправил соперника в нокаут на 17-й секунде второго раунда. Но сам Эль Кукуй уже тогда шёл на серии из трёх поражений. А сейчас у американца уже семь боев без побед. Поэтому и триумф в том поединке практически обесценился для Чендлера.

В последний раз Майкл выходил в октагон 13 ноября 2022 года. Именно тогда случилась его битва с Дастином Порье. В третьем раунде рубка закончилась тем, что впервые в карьере Чендлер уступил удушающим приёмом. Стало понятно, что особенных предпосылок к выходу из кризиса не видно. Майкл по-прежнему пытался рубиться «на все деньги», но уже не выдерживал того самого темпа, который приносил результат раньше. А теперь боец ещё и позволил себя засабмитить, после чего пришлось на длительное время уйти в тень.

Майкл Чендлер Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Кажется, что сейчас единственной реальной мотивацией Чендлера остаться в смешанных единоборствах является именно поединок с Конором. Он может озолотить американца перед завершением профессиональной карьеры. Но есть ощущение, что противостояний с другими соперниками от Майкла ждать не стоит. А битвы с Ноториусом боец ждать устал. И, похоже, у Чендлера нет никакой уверенности в том, что ирландец всё-таки сдержит своё обещание и выйдет в октагон.

Переход в реслинг – прекрасная возможность для Чендлера красиво завершить профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. Такую звезду фанаты новой дисциплины примут с распростёртыми объятиями. Да и, если быть честными, есть ощущение, что больше шансов у него всё-таки подраться с Макгрегором именно в WWE.