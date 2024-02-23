PFL vs Bellator: Нганну спрятали от Немкова. Доберётся ли до Хищника Бейдер? LIVE

24 февраля в Саудовской Аравии состоится турнир по смешанным единоборствам «PFL против Bellator», где запланировано противостояние чемпионов двух организаций. Но особый интерес фанатов из России вызывает поединок, в котором сойдутся Вадим Немков и Бруно Каппелоцца.

Наш соотечественник вполне мог участвовать в турнире как чемпион Bellator в полутяжёлом весе, но принял решение оставить пояс и уйти в тяжёлый вес. А в главном событии вечера обидчик Фёдора Емельяненко, печально известный нашим болельщикам Райан Бейдер встретится с обидчиком нашего же Дениса Гольцова Ренаном Феррейрой.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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