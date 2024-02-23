PFL vs Bellator: Нганну спрятали от Немкова. Доберётся ли до Хищника Бейдер? LIVE

24 февраля в Саудовской Аравии состоится турнир по смешанным единоборствам «PFL против Bellator», где запланировано противостояние чемпионов двух организаций. Но особый интерес фанатов из России вызывает поединок, в котором сойдутся Вадим Немков и Бруно Каппелоцца.
Наш соотечественник вполне мог участвовать в турнире как чемпион Bellator в полутяжёлом весе, но принял решение оставить пояс и уйти в тяжёлый вес. А в главном событии вечера обидчик Фёдора Емельяненко, печально известный нашим болельщикам Райан Бейдер встретится с обидчиком нашего же Дениса Гольцова Ренаном Феррейрой.
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⚔️ Немков считает, что Bellator победит в противостоянии с PFL
Бывший чемпион Bellator Вадим Немков считает, что в противостоянии чемпионов Bellator и PFL победу одержат первые.
«В принципе, пары будут очень конкурентные, потому что и там и там дерутся чемпионы и ребята, прошедшие много тяжёлых боев. В тяжёлом весе, думаю, победит Райан Бейдер. Джонни Эблин выиграет у Импы Касанганая. Магомед Магомедкеримов будет драться с парнем, выигравшим у Ярослава Амосова, Джейсоном Джексоном. Это будет интересный бой, где я не знаю, кто победит. Они оба хороши. Патрисио Фрейре, думаю, также выиграет, как и Эй Джей Макки. Получается, у Bellator состав посильнее», — приводит слова Немкова Metaratings.
💉 Вадим Немков: PFL сотрудничает с USADA
Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков рассказал, что Professional Fighters League (PFL) сотрудничает с антидопинговым агентством США (USADA).
«PFL сотрудничает с USADA, и мне уже пришли письма, надо заполнить документы, чтобы встать на учёт в пул тестирования и постоянно указывать своё местонахождение. Думаю, сейчас таких моментов не будет. Каппелоцца попался не так давно и не будет опять что-то употреблять.
Они раньше сотрудничали с UFC, но сейчас там другое антидопинговое агентство. Меня это не смущает, наоборот, хорошо, что все будут чистыми. Когда я дрался по боевому самбо, года четыре подряд был в пуле тестирования. Ко мне приезжали брать пробы и на сборы, и домой», — приводит слова Немкова Metaratings.
🔥 Гаджиев: шансы Немкова получить бой с Нганну в ближайшее время равны нулю
Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал комментарий по поводу потенциального поединка между российским бойцом ММА Вадимом Немковым и Фрэнсисом Нганну. По мнению Гаджиева, вероятность организации такого боя в ближайшее время нулевая.
«Я считаю, шансы равны нулю. Тут вопрос не в Вадике. Я считаю, что он мог бы подраться с Фрэнсисом. Но просто посмотрите, что происходит в карьере Нганну. Он сейчас является восходящей звездой бокса. Посмотрите на то, какие у него гонорары. За бой с Джошуа он, по-моему, получит $ 20 млн. Мы же понимаем, как устроен человек. Тот же Магомед Исмаилов, да и любой другой боец. Здесь вопрос теперь к PFL. Как они собрались мотивировать Нганну на бой против Немкова? Это сколько он должен получить? Я в этот бой не верю», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Где смотреть турнир «PFL против Bellator»
Посмотреть турнир «PFL против Bellator» можно на Okko. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
😱 Претендент на пояс Bellator Кори Андерсон обвинил Вадима Немкова в трусости
Боец Bellator Кори Андерсон обвинил россиянина Вадима Немкова, с которым уже встречался дважды в своей карьере, в трусости из-за желания Вадима перейти в тяжёлый дивизион.
«Любой адекватный человек, смотревший наш первый бой, подтвердит, что Вадиму было некомфортно, он был не в своей тарелке. А затем он показал себя трусом. Он не захотел рисковать и принимать третий бой со мной, потому что не хотел, чтобы я его побил. Поэтому он просто отказался от пояса в полутяжёлом весе», — рассказал Андерсон в подкасте The MMA Hour.
Дата и время турнира «PFL против Bellator»
Турнир «PFL против Bellator» состоится 24 февраля «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира – в 20:00 по московскому времени.
❌ «Я так же не хотел бы». Немков высказался о бойцовском стиле Хабиба Нурмагомедова
Лидер рейтинга P4P Bellator Вадим Немков (Россия) высказался по поводу бойцовского стиля Хабиба Нурмагомедова.
«Были ли у меня мысли, когда я смотрел бои Хабиба, что я хочу так же? Нет, если честно. Мне нравится стиль, когда больше в стойке. Если борьба, то борьба такая… У Хабиба борьба в принципе не была скучной, много добиваний. Но мне больше нравится работа в стойке. Я думаю, это интереснее для зрителя. Я понимаю, что это его стиль, так он работает и побеждает. Ему не нужно ничего менять. Но я так же не хотел бы», — приводит слова Немкова «Спорт-экспресс».
Полный кард турнира «PFL против Bellator»
- Ренан Феррейра – Райан Бейдер;
- Импа Касанганай – Джонни Эблин;
- Хесус Пинедо – Патрисио Фрейре;
- Бруно Каппелоцца – Вадим Немков;
- Тиаго Сантос – Йоэль Ромеро;
- Клэй Коллард – Эй Джей Макки;
- Рэй Купер III – Джейсон Джексон;
- Габриэль Алвес Брага – Аарон Пико;
- Кларесса Шилдс – Келси ДеСантис;
- Абдулла Аль-Катани – Эдукондал Рао;
- Бьяджо Али Уолш – Эммануэль Паласио;
- Малик Басахел – Винисиус Перейра.