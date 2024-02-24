Кто круче, Махачев или Хабиб? Собрали все достижения друзей

Дружба между Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым известна всем, кто хоть как-то интересуется смешанными единоборствами. Своими выступлениями оба заслужили уважение со стороны соперников и легенд ММА, оба занимались под руководством отца Хабиба, и оба становились обладателями титула UFC в лёгком весе (а Ислам и сейчас им владеет). Многие справедливо сравнивают карьеры двух великих бойцов, ломая голову, кто же из них лучше. Сложнейший вопрос, ответить на который едва ли возможно однозначно. Но если собрать все факты воедино, используя объективные критерии на основании статистических показателей, сформировать мнение может быть немного проще.

Как начинал Ислам

Путь в единоборствах молодой Ислам начинал с тхэквондо, куда он записался в семилетнем возрасте. «Помню, в первый класс пошёл, и тогда же на тхэквондо пошёл. Ходил недолго. С этого всё и началось», — вспоминал позже Махачев.

Но корейское боевое искусство долго осваивать Ислам не стал и довольно скоро перешёл в ушу-саньда, куда его привёл Абубакар Нурмагомедов. Там-то и произошло знакомство Махачева с Хабибом. «Я на тхэквондо долго не задержался. Потом как-то перестал ходить… Рядом с моей школой был турецкий колледж, и в этом колледже была секция ушу-саньда. Я начал туда ходить. Там я задержался примерно на четыре года. В этом же дворе турецкого колледжа жил наш тренер, покойный Абдулманап, и все ребята, Хабиб, Шамиль Завуров, их много братьев было, Абубакар там был… Как-то мы вместе начали там тренироваться. Вместе ходили на ушу-саньда. И там поле было футбольное, мы в футбол играли часто прямо перед домом Хабиба», — говорил Махачев.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

А потом в жизни Ислама случился переезд, который поспособствовал появлению у юноши новых интересов. Нет, спорт Махачев не бросил. Но вместо ушу-саньда в списке увлечений будущей звезды ММА появилось самбо. В нём Ислам достиг наибольшего успеха. Становился чемпионом России и чемпионом мира в весовой категории до 74 кг.

Как начинал Хабиб

Отец Хабиба – Абдулманап Нурмагомедов, и этим всё сказано. Прославленный тренер, в честь которого в Дагестане впоследствии переименуют село. Легенда и настоящий мастер своего дела. Абдулманап начал работать с Хабибом и с ранних лет заложил в нём те навыки, которые потом сделают его чемпионом в различных спортивных направлениях. Вольная борьба, дзюдо, боевое самбо, грэпплинг, панкратион. Хабиб добивался успеха везде.

С осени 2008 года Нурмагомедов начал выступать в смешанных единоборствах. Дебютный бой состоялся в Полтаве (Украина), где без особых проблем в первом раунде был повержен представитель Азербайджана Вусал Байрамов. В январе 2012 года Хабиб перебрался в UFC, где сразу же победил иранца Камала Шалоруса. С 2012 года россиянин продолжал работать с отцом, но в помощники взял Хавьера Мендеса.

А в апреле 2018-го стал чемпионом промоушена в лёгком дивизионе. Титул был завоёван в поединке с американцем Элом Яквинтой. В будущем соперники Нурмагомедова предпримут три попытки отобрать у него пояс, но всякий раз будут терпеть неудачи. Сначала Хабиб победил ирландца Конора Макгрегора, потом – американца Дастина Порье и, наконец, – ещё одного американца Джастина Гэтжи.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Путь Махачева в UFC

Профессиональная карьера Ислама в ММА началась в 2010 году. Пять лет он побеждал всех подряд и в итоге получил приглашение в UFC. Ещё семь лет потребовалось на то, чтобы стать чемпионом. Пояс Махачев отобрал у бразильца Чарльза Оливейры, поймав того на удушающий приём во втором раунде. С тех пор россиянин провёл две защиты, одолев рискнувшего подняться на дивизион выше Александра Волкановски.

Сходства

У Махачева и Нурмагомедова действительно много сходств. О них в начале и поговорим.

1) P4P. Хабиб занимал первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (P4P), хоть и недолго и уже после заключительного боя в карьере. Махачев является лидером P4P в данный момент. В этом статусе он пребывает с ноября прошлого года.

2) Схожесть побед. У обоих очень похожая статистика в графе побед: у Ислама их процент нокаутом и сабмишенами 64, а у Хабиба – 66. Решениями Махачев и Хабиб побеждали 36% и 34% соответственно.

3) Защита. Фактически у приятелей одинаковый процент по защите от акцентированных ударов и тейкдаунов: у Махачева 62% и 91%, у Нурмагомедова – 65% и 85%.

4) Борьба. Оба спортсмена в ней как рыбы в воде.

5) Религиозность. Два друга являются примерными мусульманами. Регулярно цитируют пророков и строго держат пост в Рамадан.

6) Невозмутимость. Чтобы вывести из себя Махачева или Хабиба, нужно постараться. Оба не только не поддавались на трэш-ток, но и сами, как правило, его не начинали.

Различия

1) Разница в ударах. Хабиб предпочитал наносить акцентированные удары в голову (86%) – у Махачева таких ударов на данный момент 68%. Зато Ислам любит работать по корпусу (28%), у Хабиба этот показатель был заметно ниже – на уровне 9%.

2) Работа в партере. Хабиб почти в два раза чаще наносил акцентированные удары в партере (54%), чем Махачев (29%). Ислам, напротив, более чем в пять раз чаще бьёт в клинче – 21% против 4%.

3) Количество ударов и их точность. Если взять количество нанесённых акцентированных ударов в минуту, то у Махачева их 2,46, а у Хабиба 4,10. Зато у Ислама выше точность ударов – 60% против 49% у Хабиба.

4) Тейкдауны. И Махачев, и Нурмагомедов любят тейкдауны, но у первого их успешность была повыше: 61% против 48%.

5) Среднее время боя. Заметна разница и в средней продолжительности поединков: Махачев обычно заканчивал бои за 9,46 минуты; Хабиб расправлялся с соперниками за 13,13 минуты.

6) Победы – поражения. Хабиб ушёл непобеждённым – у Ислама есть одно поражение (в бою с бразильцем Адриано Мартинсом). После Махачев заявит, что сказалась его излишняя самоуверенность, а Абдулманап возьмёт вину на себя. «Я согласился с Хавьером Мендесом, пустил Ислама в размен ударами. Хотя можно было решить вопрос в борьбе. Махачев упал, пропустил страшный удар. Единственный проигрыш в его карьере. Первое падение. Это была моя досадная ошибка в тренерской работе! Зачем я согласился?! Почему поменял свои принципы?» – вспоминал отец Хабиба.

7) Популярность. Хабиб завершил карьеру после боя с Гэтжи в октябре 2020-го, но и сегодня остаётся более популярным. В настоящий момент у него свыше 36 млн подписчиков в социальных сетях. За Махачевым следят чуть более 8 млн пользователей. Справедливости ради аудитория Ислама сильнее вовлечена в его повседневную жизнь – несмотря на более чем четырёхкратный перевес фанатской аудитории у Хабиба, их посты в среднем набирают одинаковое количество лайков. Кроме того, летом 2019 года журнал Forbes признал Нурмагомедова самым успешным российским представителем шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет.

8) Pay Per View. Бой Хабиба с Конором Макгрегором продолжает занимать третье место в топ-10 поединков по системе Pay Per View (оплата спортивных трансляций) после боксёрских боёв Флойд Мейвезер – Мэнни Пакьяо и Мейвезер – Макгрегор). Противостояний с участием Махачева в топ-10 нет и близко.

9) Лучший бой вечера. Первый поединок Ислама и Волкановски был удостоен этой награды, а банковский счёт россиянина пополнился на $ 50 тыс. Хабиб за время выступления в UFC подобного бонуса ни разу не получал (сам он как-то намекнул, что это из-за его доминирования над соперниками).

Уровень соперников

Уровень оппозиции, с которой бойцам приходится сталкиваться по ходу карьеры, напрямую влияет на то, как их воспринимают в мире ММА. Без сильных соперников разговоры о наследии просто бессмысленны. Хабиб и Ислам сталкивались со множеством опасных оппонентов и фактически всегда уверенно с ними расправлялись.

До титульного поединка Нурмагомедов проэкзаменовал нескольких бойцов из топ-10: Рафаэля дос Аньоса (пятое место), Майкла Джонсона (шестое) и Эдсона Барбозу (четвёртое). Ислам до пояса проверил на прочность Дэна Хукера (шестое место). Кроме того, Хабиб встречался с такими мастеровитыми соперниками, как уже упомянутые ранее Макгрегор, Порье и Гэтжи. У Махачева, помимо боёв с такими топами, как Хукер, Оливейра и Волкановски, в соперниках значились Глейсон Тибау (который, к слову, однажды чуть не победил Хабиба) и Арман Царукян. Отдельно стоит подчеркнуть, что с Волкановски Махачев дрался на его родине в Австралии и в тот момент, когда Александр занимал первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Волк справедливо и сейчас считается одним из величайших в ММА, но Ислам справился, а в реванше доказал, что победа не была случайностью.

Мнения специалистов

Авторитетные тренеры и опытные бойцы, получая просьбу сравнить двух спортсменов, как правило, предпочтение отдают Хабибу. Фирас Захаби, работавший с бывшим чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером, говорил, что ставит выше Нурмагомедова. В качестве аргументов специалист называл небоязнь Хабиба пропустить удар в силу «стального подбородка» и отсутствие у него каких-либо признаков усталости, в отличие от Ислама, который в пятом раунде поединка с Волкановски «устал и лежал на земле».

Именитый боец Александр Шлеменко тоже отмечал «крепкую челюсть» Хабиба и говорил, что ментально Орёл был сильнее. При этом Шторм отдавал должное и Махачеву. «Более правильно обучен и техничен в стойке», – говорил Шлеменко.

Андрей Корешков и Майкл Чендлер прямо говорили, что Хабиб всё-таки сильнее. А Мендес, который знаком с обоими как никто другой, однажды раскрыл, в чём Махачев лучше своего приятеля: «Ислам превосходит Хабиба в том, что у него полноценная, всесторонне развитая игра. Ислам – всесторонне развитый боец. У него есть ударка, грэпплинг, у него есть борьба, хорошая защита — у него есть всё. У Хабиба не было такого набора навыков. Просто он был лучшим на земле, в истории. Но Хабиб не был так хорош в ударке. А Ислам вполне может конкурировать с сильнейшими ударниками».

Конечно, многие могут отметить, что Хабиб был первопроходцем, который сделал себе имя сам, а после стал подтягивать Махачева. Нурмагомедов действительно не раз обращался к боссу UFC Дане Уайту, буквально требуя дать титульник своему другу. Однажды дос Аньос, высказываясь об Исламе, произнесёт: «В отличие от тебя, у меня есть семья, которая зависит от меня, и у меня нет другого мужчины, оплачивающего мои счета». Недвусмысленный намёк на Нурмагомедова угадывается буквально сразу. Но, так или иначе, оказываясь в октагоне, Ислам доказывал всё самостоятельно, и потому успехи обоих бойцов стоит рассматривать как равнозначные.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Вопрос, поставленный в начале, кажется, и сейчас вызывает большие затруднения. А это и есть верный признак того, что оба приятеля стоят друга друга. Кто из них лучше, каждый может решить самостоятельно. Сам Махачев для себя это уже решил, однако в его же силах себя же и опровергнуть. Ведь история Ислама ещё не закончилась: «Кто лучше: я или Хабиб? Считаю, что Хабиб — лучший боец в лёгком весе в истории. Потому что он разрывал всех своих соперников, он не доводил дело до раздельного решения судей или близких боёв. Он просто убивал всех в октагоне, понимаешь? Поэтому он лучший легковес. Но не только из-за боёв, он ещё великий человек, великая личность».