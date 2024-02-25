One 166: Анатолий Малыхин бьётся за третий пояс. И соперника он уже уничтожал. LIVE

1 марта состоится турнир One 166 в Лусаиле (Катар). Анатолий Малыхин и Ренье де Риддер сойдутся в поединке за пояс организации в средней весовой категории. В июне прошлого года российский тяжеловес нокаутировал Арджана Бхуллара и стал двойным чемпионом азиатского промоушена. А теперь Малыхин попытается завоевать третий титул в третьем дивизионе. Стоит отметить, что с де Риддером он уже встречался. В первом поединке победа осталась за россиянином.

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