One 166: Анатолий Малыхин бьётся за третий пояс. И соперника он уже уничтожал. LIVE

1 марта состоится турнир One 166 в Лусаиле (Катар). Анатолий Малыхин и Ренье де Риддер сойдутся в поединке за пояс организации в средней весовой категории. В июне прошлого года российский тяжеловес нокаутировал Арджана Бхуллара и стал двойным чемпионом азиатского промоушена. А теперь Малыхин попытается завоевать третий титул в третьем дивизионе. Стоит отметить, что с де Риддером он уже встречался. В первом поединке победа осталась за россиянином.
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💰 Малыхин: если UFC предложит мне в два раза больше денег, чем ONE, всё равно не уйду
Российский боец смешанных единоборств, чемпион ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин рассказал о том, что он не собирается переходить в UFC, даже если ему заплатят вдвое больше, чем в ONE.
«Если даже придёт контракт от UFC и там будет в два раза больше денег, я никогда не предам ONE. Даже если сразу предложат чемпионский бой, я не соглашусь. До конца буду в ONE и точно закончу там свою карьеру», — сказал Малыхин в интервью «БоксТВ».
🏔 Анатолий Малыхин рассказал, какое место хочет посетить в России
Российский боец смешанных единоборств, чемпион ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин рассказал, что после поединка с представителем Нидерландов Ренье де Риддером планирует вернуться в Российскую Федерацию на отдых. По словам Малыхина, он намерен посетить Республику Алтай.
«Мы планируем с семьёй поехать в Россию, немножко отдохнуть. Мы хотим побывать на Алтае, посетить места силы, да и вообще просто побыть на родине и немножко выдохнуть. Но всё равно я буду поддерживать форму и не буду полностью расслабляться. Буду приходить в зал, буду бегать и отжиматься», — приводит слова Малыхина пресс-служба ONE.
Где смотреть турнир One 166
Трансляция всего турнира One 166 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». А «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию события, в которой расскажет о самых интересных подробностях.
😂 Малыхин назвал лучшего тяжеловеса России
Чемпион ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин выразил мысль о том, что он является лучшим тяжеловесом России.
«Тяжеловесом – безусловно. Мои навыки позволяют мне считать себя лучшим. У меня нет слабых сторон. Я хорошо функционально подготовлен, я силён, быстр, у меня отличная борьба, отличная ударка. Среди полутяжей – один из лучших точно. А в среднем весе я не могу такого о себе сказать, так как это будет мой первый бой в этом весе, и со стороны будет наглостью, ни разу не выступив в нём, сказать, что я лучший», – приводит слова Малыхина Blood&Sweat.
Дата и время турнира One 166
Турнир ONE Championship 166 состоится 1 марта в Лусаиле (Катар). Начало боев предварительного карда в 15:30 по московскому времени
🔮 Малыхин дал прогноз на реванш с де Риддером
Чемпион ONE в двух весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин поделился ожиданиями от реванша с Ренье де Риддером из Нидерландов.
«В этот раз я задушу де Риддера! Никто никогда на этой планете не финишировал де Риддера приёмом! А я задушу этого парня. Хочу, чтобы публика насладилась боем. Так что давайте дадим де Риддеру два раунда», — заявил непобеждённый российский боец в интервью пресс-службе промоушена ONE.
Основной кард турнира One 166
- Ренье де Риддер (16-1) – Анатолий Малыхин (13-0);
- Джарред Брукс (20-2) – Джошуа Пасио (20-4);
- Кай Танг (17-2) – Тан Ли (14-3);
- Стамп Файртекс (11-2) – Денис Замбоанга (10-2);
- Тай Руотоло (26-10) – Айзек Митчелл (18-2).