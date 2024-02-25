Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

One 166: Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер, дата и время, полный кард, где смотреть, онлайн-трансляция, титульный бой

One 166: Анатолий Малыхин бьётся за третий пояс. И соперника он уже уничтожал. LIVE
Сергей Сорокин
One 166: Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер
Комментарии
Непобеждённый россиянин готов поставить жирную точку в соперничестве с Ренье де Риддером.

1 марта состоится турнир One 166 в Лусаиле (Катар). Анатолий Малыхин и Ренье де Риддер сойдутся в поединке за пояс организации в средней весовой категории. В июне прошлого года российский тяжеловес нокаутировал Арджана Бхуллара и стал двойным чемпионом азиатского промоушена. А теперь Малыхин попытается завоевать третий титул в третьем дивизионе. Стоит отметить, что с де Риддером он уже встречался. В первом поединке победа осталась за россиянином.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Анатолий близок к уникальному достижению, но оно блекнет из-за уровня оппозиции:
Рвёт всех и несётся к третьему поясу. Малыхин — суперзвезда или первый парень на деревне?
Рвёт всех и несётся к третьему поясу. Малыхин — суперзвезда или первый парень на деревне?

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир One 166 Дата и время турнира One 166 Основной кард турнира One 166
Live Сергей Сорокин

💰 Малыхин: если UFC предложит мне в два раза больше денег, чем ONE, всё равно не уйду

Российский боец смешанных единоборств, чемпион ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин рассказал о том, что он не собирается переходить в UFC, даже если ему заплатят вдвое больше, чем в ONE.

«Если даже придёт контракт от UFC и там будет в два раза больше денег, я никогда не предам ONE. Даже если сразу предложат чемпионский бой, я не соглашусь. До конца буду в ONE и точно закончу там свою карьеру», — сказал Малыхин в интервью «БоксТВ».

20:08 Сергей Сорокин

🏔 Анатолий Малыхин рассказал, какое место хочет посетить в России

Российский боец смешанных единоборств, чемпион ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин рассказал, что после поединка с представителем Нидерландов Ренье де Риддером планирует вернуться в Российскую Федерацию на отдых. По словам Малыхина, он намерен посетить Республику Алтай.

«Мы планируем с семьёй поехать в Россию, немножко отдохнуть. Мы хотим побывать на Алтае, посетить места силы, да и вообще просто побыть на родине и немножко выдохнуть. Но всё равно я буду поддерживать форму и не буду полностью расслабляться. Буду приходить в зал, буду бегать и отжиматься», — приводит слова Малыхина пресс-служба ONE.

20:08 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир One 166

Трансляция всего турнира One 166 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». А «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию события, в которой расскажет о самых интересных подробностях.

20:07 Сергей Сорокин

😂 Малыхин назвал лучшего тяжеловеса России

Чемпион ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин выразил мысль о том, что он является лучшим тяжеловесом России.

«Тяжеловесом – безусловно. Мои навыки позволяют мне считать себя лучшим. У меня нет слабых сторон. Я хорошо функционально подготовлен, я силён, быстр, у меня отличная борьба, отличная ударка. Среди полутяжей – один из лучших точно. А в среднем весе я не могу такого о себе сказать, так как это будет мой первый бой в этом весе, и со стороны будет наглостью, ни разу не выступив в нём, сказать, что я лучший», – приводит слова Малыхина Blood&Sweat.

20:07 Сергей Сорокин

Дата и время турнира One 166

Турнир ONE Championship 166 состоится 1 марта в Лусаиле (Катар). Начало боев предварительного карда в 15:30 по московскому времени

20:07 Сергей Сорокин

🔮 Малыхин дал прогноз на реванш с де Риддером

Чемпион ONE в двух весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин поделился ожиданиями от реванша с Ренье де Риддером из Нидерландов.

«В этот раз я задушу де Риддера! Никто никогда на этой планете не финишировал де Риддера приёмом! А я задушу этого парня. Хочу, чтобы публика насладилась боем. Так что давайте дадим де Риддеру два раунда», — заявил непобеждённый российский боец в интервью пресс-службе промоушена ONE.

20:05 Сергей Сорокин

Основной кард турнира One 166

  • Ренье де Риддер (16-1) – Анатолий Малыхин (13-0);
  • Джарред Брукс (20-2) – Джошуа Пасио (20-4);
  • Кай Танг (17-2) – Тан Ли (14-3);
  • Стамп Файртекс (11-2) – Денис Замбоанга (10-2);
  • Тай Руотоло (26-10) – Айзек Митчелл (18-2).
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android