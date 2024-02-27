Чимаев отказался от главного боя жизни. Хамзат сдулся?

В сентябре 2023 года глава UFC Дана Уайт, отвечая на вопросах о звёздах промоушена, выделил Хамзата Чимаева: «Хамзат — огромная звезда, скоро он может подраться за титул чемпиона мира». Казалось бы, такой аванс от руководства должен воплотиться в что-то стоящее, но пока карьера Борза подаёт всё меньше признаков жизни.

После тех слов Даны был бой с Камару Усманом, который оставил больше вопросов, чем ответов. Чимаев бился с полусредневесом, который вышел на коротком уведомлении и очень быстро устал. Поединок получился куда более близким, чем ожидалось изначально. Кроме того, после этого боя есть определённые сомнения в том, что Хамзат готов к пятираундовому поединку. Хотя при этом чеченцу обещали титульный бой в среднем весе в случае победы.

Хамзат Чимаев и Камару Усман Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

А ещё позже стало понятно, что на данный момент Чимаеву закрыта дорога в США. Он не может получить визу, соответственно, возить его в Лас-Вегас, где проходит львиная доля турниров UFC, на получится. Во всяком случае пока. Тем не менее вера руководства в Хамзата настолько велика, что они упорно пытались затащить его в кард UFC 300.

По словам Даны Уайта, чемпиону полусреднего веса Леону Эдвардсу предложили трёх разных оппонентов на юбилейный турнир и он соглашался на каждый из вариантов. Позже авторитетный журналист Ариэль Хельвани конкретизировал — тремя оппонентами были Хамзат Чимаев, Ислам Махачев и Шавкат Рахмонов. Также Хельвани заявлял ранее, что именно Чимаев был приоритетным вариантом, так как во многом из-за него Дана Уайт тянул с анонсом главного боя турнира и надеялся, что Борза успеют решить свои проблемы.

Сам Чимаев в то же время регулярно говорил о желании подраться на UFC 300, а потом неожиданно съехал: «Никаких боёв в Рамадан». Это можно сказать и про Махачева с Рахмоновым, турнир не подходил им по срокам, но они, в отличие от Хамзата, никогда и не бились в Рамадан и ни разу не заявляли о желании выступить на юбилейном ивенте. У Чимаева же такой опыт уже был, да и к тому же он, скорее всего, отлично знал, в какие сроки будет проведён турнир.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Позже Хамзат озвучил ещё одну причину отказа от боя: «Они хотели, чтобы я дрался на UFC 300, но я сказал, что для меня слишком мало времени, чтобы спуститься в полусредний вес. Мне нужно было больше времени. Бой с Эдвардсом не был гарантирован на 100%, мой менеджер сказал: может, да, а может, и нет. Но мой брат сказал: «Только не в Рамадан». После Рамадана мы отдохнём, проведём лагерь и будем драться с любым. Думаю, это случится летом. Я хочу выступить в Саудовской Аравии, но не похоже, что кто-то горит желанием драться со мной там. Посмотрим, как всё сложится. Сейчас я просто жду новостей».

Забавно, что на этом фоне один из представителей команды Борза заявил, что бой с Эдвардсом вообще не был предложен: «Хамзат не отказывается от боёв. Он сам давно требуют титульные бои».

Так или иначе, Чимаев отказался от титульного шанса и возможности возглавить крупнейший турнир за последние годы. По слухам, на Саудовскую Аравию Хамзату в соперники готовят не кого-нибудь, а Исраэля Адесанью. Это может стать спасением карьеры, но есть немало сомнений.

Во-первых, непонятно, зачем Иззи рваться в бой с Чимаевым, когда перед ним маячит титульник с Дрикусом дю Плесси. Этот поединок ему явно нужнее. Во-вторых, Адесанья вряд ли захочет на турнир без PPV, а ивент в Саудовской Аравии будет именно таким. Исраэль — состоявшаяся звезда, его не будут отправлять на турнир серии Fight Night. Ну и в-третьих, брат Хамзата опроверг информацию о предложении боя с Адесаньей.

Карьера Чимаева на стопе. Ему действительно удобно получить бой в Саудовской Аравии, но будет ли там звёздный соперник? Далеко не факт. В индустрии единоборств очень важно оставаться на слуху, так как бойцы невероятно быстро теряют актуальность. Сейчас Хамзат уверенно движется к забвению, и разговоры о титульниках выглядят лишь попыткой это отсрочить. Не факт, что через год Дана Уайт снова назовёт Чимаева одной из главных звёзд UFC.