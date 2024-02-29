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Джон Джонс — Фрэнсис Нганну, возможный бой, когда состоится, чемпион UFC в тяжёлом весе, контракт Нганну с PFL

Поединок Джонса и Нганну — лучшее, что можно сделать в ММА. Их встреча вообще возможна?
Яхья Гасанов
Джон Джонс — Фрэнсис Нганну
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Есть одно важное условие, которое нужно выполнить.

В ММА не существует линейных чемпионов, как в профессиональном боксе, но, по общему мнению, лучшим тяжеловесом мира был и, по сути, остаётся Фрэнсис Нганну. Его поединки в октагоне всегда были ожидаемыми, и встреча с, вероятно, величайшим бойцом в истории Джоном Джонсом и вовсе стала бы по-настоящему грандиозным событием.

О таком бое начали говорить очень давно — примерно с тех пор, как Джонс решил, что его миссия в полутяжёлом весе выполнена и ему пора подниматься к тяжеловесам. Правда, Джон начал с паузы, чтобы подойти к набору веса с толком и расстановкой: «Иногда думаю о том, чтобы просто отсидеться и тренироваться в течение двух лет, а потом вернуться и вызвать того, кто доминировал в этот период. Разве не круто? Бой с Нганну? Думаю, это неизбежно».

В итоге Нганну так и не дождался Джонса, отказался от нового контракта с UFC, хотя за бой с Джоном ему предлагали $ 8 млн и были готовы сделать Фрэнсиса самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории. Франко-камерунец не польстился на такие условия и освободил пояс чемпиона.

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До этого Нганну неоднократно высказывался о потенциальном сопернике: «Я больше не собираюсь обращать внимание на этого человека. Он создал столько шума, что после моей победы над Стипе Миочичем я себе и представить не мог, что меня ждет бой ещё с кем-то из нашего дивизиона, кроме как с Джонсом. Он говорит и говорит, однако прошёл почти год, а эта история так и продолжается. Этот парень бросается громкими фразами, правда, после делает совершенно другие вещи, так что нет никакого смысла воспринимать его болтовню всерьёз».

Фрэнсис Нганну

Фрэнсис Нганну

Фото: Zuma/TASS

В итоге соперником Джонса после возвращения стал Сириль Ган, которого Джон без проблем разобрал уже в первом раунде, став новым чемпионом в тяжёлом весе. Нганну отреагировал на победу: «Хороший бой, Джонни. Искренне ваш, король тяжёлого веса».

Все отлично знают Джонса и помнят, что он умеет подключать и трэш-ток. Уже на пресс-конференции после боя его спросили о словах Нганну, и Костяной тут же выписал ответный панч: «Фрэнсис — большой старый трус. Мне нравится эта фраза. При всех своих мышцах он просто большая трусливая задница. Простите, я очень извиняюсь».

Взаимные перепалки, конечно же, продолжились. К примеру, Джонс высмеивал тот факт, что Нганну ушёл в PFL и называет себя сильнейшим тяжеловесом, а Фрэнсис зазывал Джона на свою территорию. Бойцы действительно пересеклись на турнире PFL, но в качестве приглашённых гостей. Однако успели провести дуэль взглядов и обменяться несколькими фразами.

Джонс отметил, что за пределами октагона у него нет никаких проблем с потенциальным соперником: «Я и раньше пересекался с Фрэнсисом. Он душевный парень. За пределами клетки он проявляет уважение. Я тоже могу быть очень уважительным. Если нам не предстоит драться, то не вижу причин для перепалок, особенно когда мы видим друг друга лично. Знаю, что я круче него. Я не должен бросать на него какие-то странные взгляды или что-то в этом роде. У него большие мускулы, он очень впечатляюще выглядит, однако если говорить о бое, то это уже мой мир, и я знаю, кто я такой».

В целом сценарий такого боя выглядит не самым реалистичным. Нганну на хорошем контракте в PFL, Джонс точно не уйдёт из UFC. А Дана Уайт не очень любит делиться заработками с другими промоушенами, то есть коллаборация двух промоушенов практически исключена.

Дана Уайт и Джон Джонс

Дана Уайт и Джон Джонс

Фото: Frederick M. Brown/Getty Images

Это вовсе не мешает Джону говорить о возможном бое. Чемпион UFC посетил турнир Bellator vs PFL и очень чётко обозначил свои цели: «Я чувствую, что сейчас миру нужно много боёв. Бой с Томом Аспиналлом – это действительно грандиозно. Мы с Франсисом Нганну были бы выдающимися соперниками, а Стипе Миочич для хардкорных фанатов по-прежнему остается отличным бойцом. Не знаю, как лягут карты, но вот мой прогноз: я побью Стипе Миочича. Также мой прогноз: я побью Тома Аспиналла и Фрэнсиса Нганну. То, как это будет развиваться, на самом деле, не моё дело. Моя работа — просто делать то, что я всегда делал. Я не чувствую, что нахожусь в том месте в своей жизни, когда мне нужно рекламировать себя. Думаю, моя работа говорит сама за себя. Я просто оставлю всё как есть. Я никогда не проигрывал бой».

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Джонс vs Нганну — грандиозная вывеска, сумасшедший бой, который привлечёт внимание даже сторонних болельщиков. Проблема тут лишь в том, что Фрэнсис не в UFC и ушёл оттуда довольно скандально, с обвинениями в адрес руководства. Тренер Нганну Эрик Никсик уверен, что поединок возможен, но только если UFC забудет о гордости и устроит кросс-турнир с PFL.

Этого не будет, так как лучшему промоушену мира не нужно делиться своим «куском пирога». Единственный шанс — возвращение Нганну, и тогда мы увидим лучший бой из ныне возможных. И с точки зрения спорта, и с точки зрения шоу.

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