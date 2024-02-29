ONE 166: Малыхин поставит уникальное достижение! Надо только вырубить голландца. LIVE

1 марта состоится турнир ONE 166 в Лусаиле (Катар). Россиянин Анатолий Малыхин и голландец Ренье де Риддер проведут бой за чемпионский пояс организации в средней весовой категории. В июне прошлого года Анатолий финишировал Арджана Бхуллара и стал двойным чемпионом промоушена. Теперь же Малыхин попытается завоевать третий титул в третьем дивизионе, поставив уникальное достижение. Стоит отметить, что с де Риддером он уже встречался. В первом поединке досрочная победа осталась за россиянином.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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