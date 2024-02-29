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Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер, дата и время, где смотреть, прямая онлайн-трансляция, смотреть онлайн, эфир, One 166

ONE 166: Малыхин поставит уникальное достижение! Надо только вырубить голландца. LIVE
Александр Фролов
Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер
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Анатолий снова устроит шикарное зрелище.

1 марта состоится турнир ONE 166 в Лусаиле (Катар). Россиянин Анатолий Малыхин и голландец Ренье де Риддер проведут бой за чемпионский пояс организации в средней весовой категории. В июне прошлого года Анатолий финишировал Арджана Бхуллара и стал двойным чемпионом промоушена. Теперь же Малыхин попытается завоевать третий титул в третьем дивизионе, поставив уникальное достижение. Стоит отметить, что с де Риддером он уже встречался. В первом поединке досрочная победа осталась за россиянином.

Прочие бои 2024. ONE 166: Qatar
Ренье де Риддер - Анатолий Малыхин
01 марта 2024, пятница. 18:45 МСК
Ренье де Риддер
Не началось
Анатолий Малыхин

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Разбор бойцовских качеств Анатолия:
Малыхин — настоящая машина для финишей. Чем так хорош Анатолий?
Малыхин — настоящая машина для финишей. Чем так хорош Анатолий?

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Основной кард ONE 166 Где смотреть бой Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер Дата и время боя Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер
Live Александр Фролов

Основной кард ONE 166

  • Ренье де Риддер (16-1) – Анатолий Малыхин (13-0);
  • Джарред Брукс (20-2) – Джошуа Пасио (20-4);
  • Кай Танг (17-2) – Тан Ли (14-3);
  • Стамп Файртекс (11-2) – Денис Замбоанга (10-2);
  • Тай Руотоло (26-10) – Айзек Митчелл (18-2).
19:12 Александр Фролов

💥 Дуэль взглядов. Россиянин выглядит увереннее

На дуэли взглядов Малыхин выглядит увереннее, чем соперник. Неудивительно, если вспомнить, что Анатолий уже бил де Риддера.

19:10 Александр Фролов

Где смотреть бой Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер

Трансляция ONE 166 и его главного поединка Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию тунира.

19:09 Александр Фролов

🔥 Место силы Малыхина

Анатолий Малыхин рассказал, что после поединка с Ренье де Риддером планирует вернуться на отдых в Россию.

«Мы планируем с семьёй поехать в Россию, немножко отдохнуть. Мы хотим побывать на Алтае, посетить места силы, да и вообще просто побыть на родине и немножко выдохнуть. Но всё равно я буду поддерживать форму и не буду полностью расслабляться. Буду приходить в зал, буду бегать и отжиматься», — приводит слова Малыхина пресс-служба ONE.

19:06 Александр Фролов

Дата и время боя Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер

Турнир ONE Championship 166 состоится 1 марта в Лусаиле (Катар). Начало боев предварительного карда в 15:30 по московскому времени. Поединок Малыхина начнётся не ранее 19:00 мск.

Прочие бои 2024. ONE 166: Qatar
Ренье де Риддер - Анатолий Малыхин
01 марта 2024, пятница. 18:45 МСК
Ренье де Риддер
Не началось
Анатолий Малыхин
Комментарии
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