ONE 166: Малыхин поставит уникальное достижение! Надо только вырубить голландца. LIVE

1 марта состоится турнир ONE 166 в Лусаиле (Катар). Россиянин Анатолий Малыхин и голландец Ренье де Риддер проведут бой за чемпионский пояс организации в средней весовой категории. В июне прошлого года Анатолий финишировал Арджана Бхуллара и стал двойным чемпионом промоушена. Теперь же Малыхин попытается завоевать третий титул в третьем дивизионе, поставив уникальное достижение. Стоит отметить, что с де Риддером он уже встречался. В первом поединке досрочная победа осталась за россиянином.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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Основной кард ONE 166
- Ренье де Риддер (16-1) – Анатолий Малыхин (13-0);
- Джарред Брукс (20-2) – Джошуа Пасио (20-4);
- Кай Танг (17-2) – Тан Ли (14-3);
- Стамп Файртекс (11-2) – Денис Замбоанга (10-2);
- Тай Руотоло (26-10) – Айзек Митчелл (18-2).
💥 Дуэль взглядов. Россиянин выглядит увереннее
На дуэли взглядов Малыхин выглядит увереннее, чем соперник. Неудивительно, если вспомнить, что Анатолий уже бил де Риддера.
Где смотреть бой Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер
Трансляция ONE 166 и его главного поединка Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию тунира.
🔥 Место силы Малыхина
Анатолий Малыхин рассказал, что после поединка с Ренье де Риддером планирует вернуться на отдых в Россию.
«Мы планируем с семьёй поехать в Россию, немножко отдохнуть. Мы хотим побывать на Алтае, посетить места силы, да и вообще просто побыть на родине и немножко выдохнуть. Но всё равно я буду поддерживать форму и не буду полностью расслабляться. Буду приходить в зал, буду бегать и отжиматься», — приводит слова Малыхина пресс-служба ONE.
Дата и время боя Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер
Турнир ONE Championship 166 состоится 1 марта в Лусаиле (Катар). Начало боев предварительного карда в 15:30 по московскому времени. Поединок Малыхина начнётся не ранее 19:00 мск.