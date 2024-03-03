Один — из рехаба, второй покусан собакой. Кому нужен реванш Дацика и Емельяненко

Вечером 1 марта в Москве состоялся очередной турнир промоушена Ural FC 6, в рамках которого, помимо прочих, прошли поединки с участием Вячеслава Василевского и Ивана Емельяненко. А в качестве гостей на турнир были приглашены такие звёзды, как Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик.

После одного из поединков они были вызваны в ринг, и глава лиги Радмир Габдуллин торжественно объявил, что Ural FC устроит реванш двух звёздных бойцов. Бой должен возглавить турнир Ural FC 7, который состоится 30 марта. Кроме того, Емельяненко с Дациком уже провели первую дуэль взглядов, а Вячеслав пообещал познакомить Александра с левым кулаком.

Ural FC на последнем турнире протестировал формат кулачных боёв и бокса в ММА-перчатках, это то, что уже наиболее близко к формату поп-ММА. При том, что Габдуллин в своё время критиковал это направление и собирался с этим бороться. Бой Емельяненко и Дацика точно не подходит под формат профессионального поединка.

Александр Емельяненко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тот ли это бой, который захотят видеть все фанаты единоборств? Безусловно, в лучшей форме этих бойцов спортивный интерес к поединку был бы неплохим. Но, несмотря на то что Емельяненко заявляет о лучшей форме со времён Pride, верится в это с большим трудом.

Александр свой последний бой провёл в мае прошлого года, и это была встреча с блогером Евгением Ершовым. Все хорошо помнят этот поединок. В какой-то момент Емельяненко присел на канвас под градом ударов, но рефери бой не остановил, а почему-то отсчитал нокдаун. А во втором раунде Александр провёл «кимуру». Это было эффектно, но сам бой и, что ещё более важно, состояние бойца оставили много вопросов. Следующие семь месяцев Емельяненко провёл в реабилитационном центре Ингушетии, где лечился от алкогольной зависимости. По сути, был в рехабе и пытался вернуться к здоровому образу жизни.

Дацик в это же время успел проиграть Галыму Жасланову на совместном турнире Ural FC и Naiza, затем оформил технический нокаут в боксёрском поединке с британцем Оли Томпсоном и уступил Петру Романкевичу. Насыщенную бойцовскую жизнь Вячеслава разбавили подписание контракта с Вооружёнными силами РФ и страшная травма, полученная после укуса собаки. Дацик показывал фото, и на руке не было живого места. Даже сейчас, будучи гостем на Ural FC, он демонстрировал шрамы, которые по-прежнему выглядят пугающе.

Вячеслав Дацик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вот с таким бэкграундом подходят к очному поединку бойцы. Бой будет по правилам бокса, но в перчатках для ММА, то есть все панчи будут чувствоваться вполне отчётливо. И, учитывая то, что у Емельяненко в последнее время есть проблемы с тем, чтобы держать удар, это может быть опасно. За примерами ходить не нужно, в сентябре 2022 года на Hardcore Boxing Дацик нокаутировал Александра в больших боксёрских перчатках за 13 секунд.

Возникает вопрос, кому и для чего нужен этот реванш? Раскрутит ли это лигу Ural FC? Скорее, добавит просмотров на один раз, но вряд ли этот бой станет хорошей рекламой для промоушена. На последнем турнире Вячеслав Василевский и Владислав Ковалёв устроили огненную битву, и нужно ориентироваться именно на такие бои. Однако в ринг снова выйдут бойцы, которые уже далеки от своих лучших кондиций.