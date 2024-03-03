Тим Цзю — Кит Турман: сын российской легенды против стареющей звезды. LIVE

Цзю сильнее во всех аспектах. Кроме опыта.

31 марта в Лас-Вегасе (США) состоится вечер профессионального бокса. В главном бою турнира австралийский боксёр Тимофей Цзю встретится с опытным американским бойцом Китом Турманом. Это будет для Цзю только вторым профессиональным боем, который он проведёт вне пределов родной Австралии. Хотя на кону не будет стоять чемпионский титул WBO в первом среднем весе, который сейчас принадлежит Цзю, в случае поражения Тимофей всё равно лишится пояса.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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