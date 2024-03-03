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Тим Цзю — Кит Турман, когда бой, где покажут бой Цзю — Турман, кто фаворит, прямая трансляция боя Тима Цзю, коэффициенты

Тим Цзю — Кит Турман: сын российской легенды против стареющей звезды. LIVE
Александр Фролов
Тимофей Цзю — Кит Турман. LIVE
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Цзю сильнее во всех аспектах. Кроме опыта.

31 марта в Лас-Вегасе (США) состоится вечер профессионального бокса. В главном бою турнира австралийский боксёр Тимофей Цзю встретится с опытным американским бойцом Китом Турманом. Это будет для Цзю только вторым профессиональным боем, который он проведёт вне пределов родной Австралии. Хотя на кону не будет стоять чемпионский титул WBO в первом среднем весе, который сейчас принадлежит Цзю, в случае поражения Тимофей всё равно лишится пояса.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Объясняем значение боя с Турманом:
«Сделаю то, что не смог Пакьяо». Следующий бой Тима Цзю — билет в элиту мирового бокса
«Сделаю то, что не смог Пакьяо». Следующий бой Тима Цзю — билет в элиту мирового бокса

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Главный кард турнира с главным боем Цзю — Турман Где покажут бой Тим Цзю — Кит Турман Когда и во сколько будет бой Тим Цзю — Кит Турман
Live Александр Фролов

Главный кард турнира с главным боем Цзю — Турман

  • Тимофей Цзю — Кит Турман (первый средний вес);
  • Роландо Ромеро — Исаак Крус (первый полусредний вес);
  • Эрисланди Лара — Майкл Зерафа (средний вес);
  • Себастьян Фундора — Сергей Богачук (первый средний вес);
  • Хулио Мартинес — Анхелино Кордова (наилегчайший вес);
16:05 Александр Фролов

😨 Ещё один промоутер не верит в Тима!

«Я считаю, что этот бой подходит Турману Мы оцениваем Тима Цзю, и я скажу, что он хороший боец, но, честно говоря, я не думаю, что он так хорош, как многие считают. Он не такой большой фаворит против Турмана, без сомнений. Я давно в этом бизнесе. Бой будет таким, каким будет, но говорю вам, Кит Турман победит. Как по мне, у него отличные шансы на победу», – сказал промоутер Леонард Эллерби в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

16:03 Александр Фролов

Где покажут бой Тим Цзю — Кит Турман

Бой Тимофея Цзю и Кита Турмана в России, скорее всего, показан не будет. Но «Чемпионат» расскажет о всех событиях в своей онлайн-трансляции.

16:02 Александр Фролов

😳 Критика от промоутера

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем титульном поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между Тимом Цзю и Китом Турманом.

«Тим Цзю против Кита Турмана… Я считаю Тима весьма зрелищным, но в Америке никто не знает, кто это. А Турман не боксировал два года. Это тотально, абсолютно мёртвый бой», — сказал Хирн в подкасте Ариэля Хельвани.

16:01 Александр Фролов

Когда и во сколько будет бой Тим Цзю — Кит Турман

Поединок Тимофея Цзю и Кита Турмана пройдёт 31 марта. Начало турнира — в 04:00 по московскому времени.

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