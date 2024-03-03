Тим Цзю — Кит Турман: сын российской легенды против стареющей звезды. LIVE

31 марта в Лас-Вегасе (США) состоится вечер профессионального бокса. В главном бою турнира австралийский боксёр Тимофей Цзю встретится с опытным американским бойцом Китом Турманом. Это будет для Цзю только вторым профессиональным боем, который он проведёт вне пределов родной Австралии. Хотя на кону не будет стоять чемпионский титул WBO в первом среднем весе, который сейчас принадлежит Цзю, в случае поражения Тимофей всё равно лишится пояса.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Главный кард турнира с главным боем Цзю — Турман
- Тимофей Цзю — Кит Турман (первый средний вес);
- Роландо Ромеро — Исаак Крус (первый полусредний вес);
- Эрисланди Лара — Майкл Зерафа (средний вес);
- Себастьян Фундора — Сергей Богачук (первый средний вес);
- Хулио Мартинес — Анхелино Кордова (наилегчайший вес);
😨 Ещё один промоутер не верит в Тима!
«Я считаю, что этот бой подходит Турману Мы оцениваем Тима Цзю, и я скажу, что он хороший боец, но, честно говоря, я не думаю, что он так хорош, как многие считают. Он не такой большой фаворит против Турмана, без сомнений. Я давно в этом бизнесе. Бой будет таким, каким будет, но говорю вам, Кит Турман победит. Как по мне, у него отличные шансы на победу», – сказал промоутер Леонард Эллерби в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Где покажут бой Тим Цзю — Кит Турман
Бой Тимофея Цзю и Кита Турмана в России, скорее всего, показан не будет. Но «Чемпионат» расскажет о всех событиях в своей онлайн-трансляции.
😳 Критика от промоутера
Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем титульном поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между Тимом Цзю и Китом Турманом.
«Тим Цзю против Кита Турмана… Я считаю Тима весьма зрелищным, но в Америке никто не знает, кто это. А Турман не боксировал два года. Это тотально, абсолютно мёртвый бой», — сказал Хирн в подкасте Ариэля Хельвани.
Когда и во сколько будет бой Тим Цзю — Кит Турман
Поединок Тимофея Цзю и Кита Турмана пройдёт 31 марта. Начало турнира — в 04:00 по московскому времени.